Jsem první oddluženou v Česku. Pět let musíme žít z životního minima

když máte moc dluhů - Oddlužení je pouze pro nepodnikatele.



- Návrh na povolení oddlužení podáváte ke krajskému soudu.



- Formulář najdete na http://insolvencni-zakon.justice.cz/.



- Přiložte výpis z rejstříku trestů, doklady o příjmech za poslední tři roky, doklady o očekávaných příjmech, seznam majetku a závazků.



- Soud obratem zahájí insolvenční řízení. Od této chvíle k vám nemůže exekutor.



- Soud oddlužení povolí jen za předpokladu, že splatíte alespoň 30 % dluhů. Věřitelé rozhodnou, jakým způsobem budete oddluženi:

1. prodáte vše, co máte, budete pět let žít z životního minima, zbytek jde na splátky,

2. budete sami posílat svým věřitelům peníze. Kolik vám zůstane, si spočítáte na http://insolvencni-zakon.justice.cz.



Měsíčně mi zůstává tzv. nezabavitelné minimum. V mém případě je to asi devět tisíc korun, kolik mně a mým dvěma dcerám zůstává.Zvládnutelné to je. Vždyť takovouto výplatu mají mnozí lidé, aniž by byli v insolvenci. Samozřejmě že když jste zvyklí na vyšší příjem, tak je to nepříjemné omezení, ale má to i své pozitivní stránky.Nikdy jsme nebyly zvyklé náročně se stravovat a s uškrceným rozpočtem jsme se možná více vrátily k omáčkám a jídlům našich babiček. Mimochodem, v kuchyni rozvíjí nedostatek peněz kreativitu.Oblast sportovní a kulturní trochu zaostává. Na kino a klasické divadlo nemáme, musíme hledat alternativy.Chtěla jsem vždy uchovat dcerkám co nejvíc bezstarostné dětství. Ne vždy se mi to však podařilo, zejména u starší Natálie, které je 14 let. Ta se mnou prošla většinou peripetií a viděla i exekutora v akci. Emoce, které kolem exekuce jsou, to není moc pěkný zážitek. I přesto si myslím, že nijak netrpí. Aničce jsou dva roky, je ve věku, kdy jí jako hračka vystačí cokoli z domácnosti a nejdůležitější je pro ni objetí spokojené a usměvavé mámy.Dalo by se říci, že jsem se dostatečně nepoučila ze svých chyb. Mou velkou chybou bylo opouštět dobrou práci a jít do nejistoty podnikání. Měla jsem secondhand a myslela jsem, že nás bez problémů uživí. V té době jsem byla naprosto přesvědčena, že nebudu mít problémy. Jenomže to dopadlo jinak.Nebylo. Každý chtěl maximum toho, co může získat – nechtěl se dělit s jiným věřitelem. Navíc moje dluhy byly už v takovém stadiu, kdy se s člověkem baví třetí strany – soud, exekutor. V raných dobách svých dluhů jsem se pokoušela dohodnout s věřiteli, to by měl udělat každý. Buď jsme však nedošli k dohodě, nebo jsem ji porušila, protože jsem neměla pravidelný příjem.Mám s tím zkušenost. A byla to chyba. V té době mi přišlo, že pro mě není jiné řešení, a půjčila jsem si draze, abych mohla splatit předchozí dluh. Dnes je systém "půjč si a zaplať z toho jiné půjčky", takzvaná konsolidace, standardní součástí nabídky bankovního i nebankovního sektoru. Ve většině případů to je výhodné a člověku to pomůže, ale může to vést do dluhové pasti.Když byl schválen insolvenční zákon a začalo se mluvit o takzvaném osobním bankrotu, začala jsem ho pečlivě studovat. Na sklonku roku 2007 jsem na webových stránkách ministerstva spravedlnosti netrpělivě očekávala příslušné formuláře, abych mohla žádost vyplnit a hned počátkem roku 2008 podat k soudu.Máte pravdu, formální chyba může vést k zamítnutí žádosti o oddlužení, avšak ta se napraví v nové žádosti... Já jsem celé Vánoce 2007 strávila studiem formulářů a přípravou návrhu a zvládla jsem to. Dnes již funguje spousta občanských sdružení, která dlužníkům pomohou žádost zdarma sepsat.Ulevilo a jsem za to neustále vděčná. Moje dluhy byly většinou ve stadiu exekucí a pocit, že kdykoli k vám domů může přijít exekutor a i bez vaší přítomnosti zabavit majetek, je příšerný. Navíc když máte exekuci, tak vám každý den narůstají úroky a světlo na konci tunelu nevidíte. Měla jsem třeba dva roky exekuci na plat a za tu dobu to postačilo jen na úroky a poplatky exekutorovi. Dluh byl pořád stejně vysoký, navíc každý den narůstaly nové úroky.Při oddlužení jsou dluhy podtrženy a sečteny a vy po dobu maximálně pěti let platíte věřitelům, žádné úroky již nenarůstají, každý měsíc vidíte, jak z té hromady dluhů ubývá. Můžu klidně spát a vím, že po čase budu bez dluhů.