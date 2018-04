Jsem první šéfkuchař s vysokou

Miroslav Kubec tvrdí, že má úspěch díky dlouholetým praktickým zkušenostem, ale také manažerským dovednostem, které získal studiem na Vysoké škole cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství.

Jak vypadá váš pracovní den?

Moje pozice nespočívá už zdaleka jen ve vaření, součástí denního režimu je mnoho ekonomiky a plánování. Obvykle jsem v kuchyni před sedmou hodinou, obejdu všechna střediska, proberu se informacemi od kolegů, kteří sloužili předešlý den. V osm mám pravidelnou poradu s vedoucími směn. Projdeme všechny akce na den, potom objednávám a plánuji akce. Připravuji nové nabídky, aktualizuji jídelní lístky, ve spolupráci s vedoucími na jednotlivých kuchyních musím naplánovat obsazení směn. Snažím se být co nejvíce také v kuchyni. Dělám výstupní kontrolu jídel, která již odcházejí hostům.

Nedávno jste si zvýšil kvalifikaci studiem na vysoké škole. Proč?

Musím říct, že to byl v mém životě velice důležitý krok, a to hned z několika důvodů. Lákalo mě být prvním šéfkuchařem v republice s vysokoškolským titulem, dokázat si, že jsem ještě v pokročilejším věku schopen studovat, objevovat nové věci, a to nejen v kuchyni. Za mým studiem jsou samozřejmě i narůstající nároky na pozici Executive Chef, kterou zastávám v mezinárodním hotelu.

Máte na starosti tým lidí - co vám dělá při jejich řízení největší problémy? Jaký jste šéf?

Věřím, že nejsem špatný šéf, svědčí o tom asi i to, že nemám problém udržet lidi ve svém týmu ani ho doplnit o nové. Není jednoduché kuchařům a cukrářům vynadat, to není můj styl. Snažím se zjistit, proč udělali chybu a jak s nimi pracovat, aby se nedostatky neopakovaly. Chci, aby věděli, že bez nich bych nebyl dobrý šéf.

Jak řešíte konflikty na pracovišti? Vadí vám, když musíte někomu říci: s tebou už nechci pracovat?

Samozřejmě mi vadí konflikty, nemám rád napjatou atmosféru, snažím se všechno řešit v klidu. Stane se, že musím zakřičet, vynadat někomu. A když to jinak nejde, musím umět říct i to nepopulární, že ho dál už ve svém týmu nechci. Dlouho přemýšlím, než to řeknu, je to velice těžké a zodpovědné. Zvažuji, jestli je ještě naděje na zlepšení, co tím způsobím jemu, co jeho rodině. Ale když ten člověk nechce spolupracovat, tak se rozloučíme.

Nejdůležitější podle mě je, aby měl rád tuhle práci. Takový kuchař nebo cukrář se rychle šplhá nahoru. Samozřejmě potom musí mít velkou dávku zodpovědnosti, musí se naučit komunikovat s lidmi. Individualista většinou skončí zapomenut.

Místo nahoře: Miroslav Kubec

Narozen: 25.srpna 1960 v Ledči nad Sázavou

Vzdělání: Střední škola společného stravování, nedávno dokončil VŠ cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství

Cesta vzhůru: V hotelu Inter-Continental Praha se vyučil už před střední školou. Absolvoval několik zahraničních praxí, mimo jiné u kuchaře belgického krále, Šéfkuchařem se stal poprvé v roce 1990 v Palace Praha. Dnes působí na stejné pozici opět v Inter-Continentalu Praha.