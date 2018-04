Jsem šéf-nováček a chci se rychle zorientovat

Není nutné propadat panice. I šéfování má své začátky a je přirozené, že se ze dne na den člověk nemůže ve všem zorientovat a okamžitě věci zvládat. Nejde-li vám hlavně o mocenskou pozici, ale spíše o skutečnou autoritu, kdy by vás pracovníci akceptovali a uznávali, musíte počítat s tím, že rozhodně půjde o dlouhodobější proces. Ani váš předchůdce ostatně nezačínal jako dokonalý šéf. Můžete za ním případně i zajít a na jeho "recepty" se zeptat.

Na počátku byste si však také měl sednout s pracovníky a definovat si situaci: zeptat se, co se jim v práci líbí a naopak nelíbí či zatím nelíbilo. A jak by chtěli v budoucnosti věci řešit. Pak byste měl říci něco o sobě a sdělit jim své vize o tom, co by se mělo na pracovišti odehrávat pod vaším vedením. Měl byste jim dát příležitost, aby si k tomu řekli své a zavázat je, aby přispěli "k dílu" a pomohli i novému šéfovi, začátečníkovi, v této funkci právě proto, že jde o pracovníky starší a zkušené.

Rozhodně by žádný nový šéf neměl předpokládat, že jeho pracovníci své práci nerozumějí, i kdyby se následně ukázalo, že i takové lidi na pracovišti má. Vyjádřená důvěra pracovníky pozitivně a aktivačně naladí. Nový mladý šéf se také nemá obávat dát najevo, že nesnědl všechnu moudrost. Požádáním pracovníků o přispění k orientaci při společném překonávání problémů si můžete vytvořit u svých lidí podporu. Možná ne u všech, ale většina bude ráda, že si jejich vedoucí hned nehraje na supermana. Pokud se bojíte začít se všemi najednou, bylo by dobré popovídat si s nimi jednotlivě a vzájemně si vysvětlit své představy.