Jsem u moře a volám šéfovi

Je nutné večer po příchodu z pláže zapnout notebook a pročítat firemní e-maily? Nebo být přes mobil neustále v kontaktu se svými kolegy? Výjimečně ano. Musíte-li však tvrdě pracovat i na dovolené, jste na nejlepší cestě k sebezničení.



Abyste si skutečně odpočinuli, měli byste mít dovolenou minimálně čtrnáct dní v kuse. A pokud možno - neřešit během ní nic pracovního. Jenže to vždycky nejde. Buď vám to nedovolí neschopný šéf či kolega volající kvůli maličkostem, nebo vaše pracovní pozice.

„Na té mé asi není možné zcela odstřihnout pupeční šňůru. Být pro všechny případy na mobilu dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu a 365 dní v roce mám prostě v popisu práce,“ říká Vladimír Hendrych, ředitel společnosti Interoute pro střední a východní Evropu.

V devět ráno na příjmu

Martin Knop z obchodního oddělení firmy Tona tráví dovolenou nejraději na chalupě v Orlických horách. Nebo sedne do loďky a vypraví se na cestu po nějaké české řece. „Mám s sebou mobil a jsem v kontaktu s děním ve firmě. Podle místa dovolené si beru i počítač a snažím se průběžně vyřizovat neodkladnou poštu - ostatní předávám k vyřízení kolegům v práci,“ líčí své dny volna. „Občas, když mě tlačí nějaký termín, pracuji i na překladech, přípravě katalogů a podobně,“ dodává.

Někteří lidé svou prací žijí i na dovolené. Pokud je zároveň jejich koníčkem, není na tom vcelku nic špatného. V opačném případě si však koledují o žaludeční neurózu, deprese či vysoký krevní tlak. Po návratu z dovolené cítí brzy únavu, jsou nesoustředění, podráždění. Mezi příjemné a činorodé zaměstnance rozhodně nepatří. „Zatímco fyzickou únavu člověk pocítí brzy, ta duševní, navíc posilovaná neustálým přemýšlením o práci, se ozve později. A v tom je to riziko,“ vysvětluje psycholog Karel Havlík. Proto je lepší v případě nutnosti zavést pro komunikaci s firmou během dovolené pravidla. „Pokud to jinak nejde, mám mobil zapnutý půl hodiny ráno, půl hodiny večer,“ tvrdí Milan Pech z firmy Farm Frites. Amezitím na práci prostě zapomene.

Jsi v Thajsku? Nevadí, přileť!

CO DĚLAT

Milan Pech jednou svou plánovanou dovolenou raději zrušil. Kvůli práci, která se na něj hrnula, ani nemělo cenu odjíždět. „A podruhé, když bankrotoval náš distributor, jsem sice dovolenou nepřerušil, ale trávil jsem asi pět hodin denně na telefonu,“ dodává.Jaký důvod by musel mít šéf, abyste mu odpustili, že vás z dovolené odvolal? „Muselo by jít o velmi vážnou věc, u níž bych opravdu musel být osobně. Konkrétní situace mě nenapadá,“ říká Pavel Schweiner, obchodní ředitel O. B. Heller. „Zaměstnavatel tak může učinit v podstatě kdykoli. Nicméně ve slušně fungujících firmách to nebývá zvykem,“ říká.I velmi zaneprázdněný ředitel Hendrych by se z dovolené vrátil opravdu jen v nutném případě. Nicméně dodává, že se snaží všechno vést tak, aby si adrenalin řízeně dopřával ve volném čase, a ne při řešení neočekávaných situací v práci, neřkuli na dovolené.

Abyste měli na dovolené klid...

Před odjezdem se dohodněte s nadřízeným, co ještě uděláte.

Seznamte kolegu, který vás zastoupí, s jeho povinnostmi -nebude vás pak vyrušovat telefonáty.

Musíte-li být v kontaktu s pracovištěm, dohodněte si termín (nejlépe hned ráno), kdy budete na příjmu. Pak vypněte mobil.



... a vrátili se bez deprese



Počítejte s tím, že přechod do pracovního tempa vyžaduje po dovolené větší koncentraci, asi polovinu času z celkového volna.

Návrat do režimu v práci usnadní činorodá dovolená.

Pokud vás po dovolené přepadá smutek, vraťte se o den dva dříve a zvykněte si nejdříve na běžný režim doma.

Necháte se šéfem odvolat z dovolené?

Jistě, nevadí mi to 40 %

Jen když není jiné řešení 16 %

V žádném případě 34 %

Pokud jsem v cizině, tak ne 10 %

Hlasovalo 438 lidí

