Jsi skvělý, zazní od šéfa málokdy

Jsou šéfové, z nichž chválu nevymámíte, ani kdybyste firmě vydělali milion. Jiní vás ocení spíš ironicky, takže nevíte, jak si to přebrat. A ti, kteří umějí pochválit nahlas a upřímně, toho zase někdy litují.



Správné podání pochvaly ani reakci na ni moc nezvládáme. Nadšené výkřiky šéfů v americkém stylu "Jste nejlepší! Tohle se vám povedlo!" v Česku nejsou v oblibě. Většině lidí připadají přehnané. "Upřímnou pochvalu však slyší každý rád, dává chuť do práce," říká psycholožka Eva Bedrnová. Slova uznání potřebují slyšet především méně sebevědomí lidé a začátečníci.

Podle personalistky Aleny Chlumské z agentury Billanc Partners má každý sebevědomý schopný pracovník svou motivaci uvnitř a na pochvale není závislý. Ovšem dokáže se naštvat, když jej šéf sice dlouho chválí, ale otálí s finanční odměnou. Pak se začne raději ohlížet po jiném místě. "Samotné uznání nestačí," potvrzuje Radek Čech z Brna, majitel společnosti FastForward. "Když někoho dvakrát třikrát do měsíce pochválím, dostane za kvartál prémii," popisuje praxi ve své firmě.



Kdo nechválí a proč



Oceňují vás málo nebo nikdy? Možná pracujete vyloženě špatně. A pokud ne, věřte, že šéf neskrblí uznáním, aby vám ublížil. Třeba je jen věcný, náročný a zaměřený na výkon. Nehodlá ztrácet čas projevem citu. Takový šéf si lépe rozumí s muži. "To se povedlo," říká v podstatě, když někoho plácne po rameni nebo ukáže vztyčený palec. "Nejhorší je šéf, který oč méně chválí, o to více kritizuje. Lidé si pak v práci přejí, aby je nechal přežít. Tohle se často děje ve velkých firmách, kde panují vlažnější vztahy," říká Chlumská.

Chvály se nedočkáte ani od lhostejného šéfa. Je mu jedno, zda se daří, nebo ne. "Tihle šéfové však mají o to větší tendenci "prudit", když je "zprudí" někdo shora. Prostě je dlouho klid a pak se dozvíte, že je všechno špatně," podotýká personalistka.

Chválit je někdy ošidné. Šéf řekne asistentce: "Tohle se vám dneska povedlo." A ona se zeptá, zda tedy včera pracovala špatně. Tím nadřízeného z chválení vyléčí jednou provždy. Pokud by stejné uznání pronesl šéf spíš ironicky, vyléčí pro změnu ze vší snahy asistentku on.

Někteří lidé mají problém upřímnou chválu přijmout, a tak ji alespoň zlehčují: "Já vím, že jsem dobrej, pro vás všechno, ruku líbám." Reakci je však lepší moc nerozmazávat, byť jste v rozpacích. Proč? Třeba věcný šéf konečně ocení snahu zaměstnance, ale ten mu skromně odpoví, že to nestálo za řeč. Nadřízený to vezme jako fakt a od chválení upustí.



Stačí poděkovat



"Řekla jsem uchazečce o vedoucí místo, že je skvělý babochlap. Myslela jsem tím, že má z ženských a mužských kvalit to nejlepší a že se na to místo hodí. Jenže ona byla silnější postavy a podle jejího výrazu mi došlo, že to pochopila jinak, než jsem mínila," přiznává se k trapasu personalistka Chlumská. Pro příště je rozhodnuta chválit co nejstručněji.