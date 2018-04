Jsme kolegové i pár. Co s tím?

Pavla sehnala manželovi místo v účtárně, kde sama dělala. Byl půl roku bez práce a zoufalý. Když se představil jejím kolegům, uvelebil se u počítače a otočil se na ni s otázkou: "Uvaříš mi kafe, puso?" I takhle vzniká napětí ve vztahu.



Když chcete zničit své manželství, pracujte ve stejné firmě a nedohodněte se, jak spolu přitom budete fungovat. Zapomeňte na to, že jste v práci, kde má váš partner jinou roli než doma - a malér je na světě. "Těžko se u stejného zaměstnavatele pracuje párům, které ostře neoddělí pracovní život od toho soukromého," upozorňuje Petr Šmolka z Poradny pro rodinu. Pokud činnost jednoho není provázaná s povinnostmi druhého, lze to zvládnout. Avšak v momentě, kdy třeba žena svému muži šéfuje a on je přitom zvyklý mít doma navrch, nastanou vážné problémy.

Bez vzájemné úcty to nejde

Jaké to je, být partnery v práci i doma? Málokdo je ochoten o tom otevřeně mluvit. Roman Dohnal z rodinného minipivovaru ve Vsetíně jen přiznává, že být manželi na jednom pracovišti je těžké. Jeho žena Jana dělá ve firmě provozní vedoucí, on je majitelem. Důkazem toho, že vyjít spolu lze, i když jeden šéfuje druhému, jsou i manželé Girstlovi z Brna, spolumajitelé telekomunikační společnosti. "Manžel je předsedou představenstva, a tudíž i můj přímý nadřízený," říká generální ředitelka firmy Olga Girstlová. "Číslo jeho mobilního telefonu končí číslem jedna a moje číslem dvě. Nevidím v tom nejmenší problém," uvádí k tomu, jak se tato skutečnost projevuje v praxi.



Abyste si nelezli na nervy



Když se manželé sejdou na stejném pracovišti, měl by si během dne každý z nich hledět svého a zapomenout na fakt, že jsou pár. Klára Křížová, která vede s manželem internetový magazín, tohle ovládá. "Stane se, že na manžela promluvím a pořádně ho zaregistruji až večer doma," přiznává. Když se v práci na něčem neshodnou, řeší problém jako kolegové, ne jako manželé.



Jak Girstlovi, tak Křížovi zdůrazňují, že není od věci si od sebe občas odpočinout a věnovat se svým koníčkům, přátelům. "Manžel se synem třeba strávili tři týdny v Portugalsku na mistrovství Evropy ve fotbale, což já tak neprožívám, a je mi jasné, že naopak ,dívčí' dovolená s dcerami pány příliš nevzrušuje," říká Olga Girstlová.



Držíte spolu? I tak jste zranitelní

"Každý ze zaměstnanců je v práci sám za sebe, má svou roli. Ale manželská dvojice tam je něčím jiným, prvek, který do týmu nezapadá," říká psycholog Petr Šmolka. Poukazuje na to, že manželé na pracovišti jsou většinou vnímáni jen jako pár, což každému zvlášť bývá na škodu. Špatná komunikace s jedním se řeší přes toho druhého. A nejde často o požadavek "Vyřiď mu, že...", ale také třeba "Zařiď, aby změnil postoj".



Stává se, že zaměstnavatel využije jednoho z partnerů k vydírání druhého. Například: Pokud nedá výpověď dobrovolně, půjdete oba. Ať manželé vlastní společný podnik, nebo jsou u stejného zaměstnavatele, musí počítat s tím, že pokud zkrachuje, budou bez příjmu oba najednou. Proto je pro manželství domov přijatelnějším prostředím.

