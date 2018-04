Jsou akcie Komerční banky na svém vrcholu?

Nejpozději během dnešního dne by měla vláda od svého privatizačního poradce, společnosti Goldman Sachs, obdržet vyhodnocené nabídky zájemců o koupi 60% podílu Komerční banky. Vzhledem k odstoupení jednoho zájemce (francouzské Crédit Agricole) budou pouze tři. Podle dostupných informací v tisku se zdá, že nejlepší obchodní strategii sice nabídla HypoVereinsbank, ale cenové nabídky (a o ty vládě především jde) měli podle neoficiálních zpráv lepší její konkurenti – francouzská Société Genérale a italská Unicredito.

Jaké jsou pravděpodobné scénáře vývoje příštích dnů?

V zásadě jsou dva a jsou ovlivněny úrovní jednotlivých nabídek. Pokud bude jedna nabídka výrazně vyčnívat nad ostatními zájemci, a zároveň bude naplňovat vládní představu o výnosu z privatizace (kolem 40 mld.) není vyloučeno, že vítěze celého tendru bychom mohli znát již příští týden.

Může se však také stát, že se sejdou dvě vyrovnané nabídky (a úniky informací tomu nasvědčují), které se budou lišit pouze nepatrně. V takovém případě by vláda mohla vyzvat tyto dva zájemce, aby své nabídky upravili směrem vzhůru (stejně jak to udělala slovenská vláda při privatizaci Slovenské sporitelny). Celý proces by se sice pozdržel o pár týdnů, ale příznivější výsledek pro státní kasu by za to zcela jistě stál.

Dotkly se už akcie KB svého stropu?

Za květen vzrostly akcie Komerční banky o více než 25% až na současnou úroveň 1 184 Kč. Mnoho investorů se proto již oprávněně ptá, zdali se akcie přiblížily svému maximu či nikoli. Fundamentálně již zřejmě ano. Poměr hodnoty akcie k vlastnímu jmění připadající na akcii (P/Book) se nyní podle analytiků již blíží hodnotě 1,9 (u ČS tato hodnota dosahuje 1,6). Tento rozdíl úplně nevykompenzuje ani předpokládaná vyšší ziskovost KB vůči spořitelně. (odhad ROE pro rok 2002 je u KB 19,4%, zatímco u ČS činí 16,6%).

Cena, kterou nabízejí zájemci o KB (při nabízených 38 mld. odpovídá hodnotě 1666 Kč za akcii), je sice o 40% vyšší než je současná cena, je třeba si však uvědomit, že v sobě ukrývá nezanedbatelnou prémii za majoritu. Nový majitel rovněž nebude mít s vysokou pravděpodobností důvod vyhlásit veřejnou nabídku na odkup zbývajících akcií a tak motorem, který by mohl akcie poposunout směrem vzhůru jsou více méně pouze psychologické faktory.

Lze očekávat, že zpráva o vítězi tendru bude mít na akcie KB krátkodobý pozitivní vliv. Může také záležet na tom, která z bank se stane vítězem. Pokud by se jím stali Italové, mohl by to být impuls k mírnému růstu vzhledem k jejich solidnímu výkonu při restrukturalizaci bank ve střední a východní Evropě, kdy tyto banky pod jejich rukama značně pookřály (Pekao v Polsku, Zagrebačka banka v Chorvatsku či Bulbank v Bulharsku). U Francouzů se na druhé straně nelze opřít o téměř žádné zkušenosti s restrukturalizací východoevropských bank a pro investory tak zůstávají mírně nečitelní.

Koupit či prodat?

Na tuto otázku není možné podat jednoznačnou odpověď. V krátkodobém časovém horizontu může ještě dojít k mírnému nárůstu, ale z dlouhodobého hlediska je banka podle analytiků v současné době tzv. „fairly valued“ neboli správně oceněna. Jelikož se však jedná o akcie, je obtížné zodpovědně předjímat jakýkoliv budoucí trend.

Na závěr jednu perličku. Cena akcií Pekao, jedné z největších polských bank dosahovala po její privatizaci (koupila ji UniCredito) kolem 40 zlotých. V dnešní době, tj. 2 roky po jejím prodeji, stojí její akcie 70 zlotých, o 75% více než tehdy…

Myslíte si, že akcie KB půjdou ještě vzhůru? Nebo již naopak nastal čas pro jejich prodej?