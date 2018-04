Jsou Češi s etikou v práci na štíru?

Problematika etického chování a v konečném důsledku i etického podnikání se stává stále důležitější – vzpomeňme v této souvislosti iniciativu Etického fóra ČR (článek o něm si můžete přečíst zde). Přesto již zmíněný průzkum odhalil, že s vnímáním „férovosti“ v pracovních vztazích to rozhodně není nijak horké.

V Česku si pouhých 7 % zaměstnanců myslí, že neetické chování je problémem, který by managament nějak znepokojoval. Podle nich se vedoucí pracovníci zaměřují spíše na růst, zisk a image společnosti.

Češi dále nevěří tomu, že neetické chování znamená nutně odhalení, ostudu či vyhazov - zhruba 26 % se domnívá, že v roce 2005 došlo v jejich společnosti k většímu počtu případů neetického chování, než kolik bylo ohlášeno. Evropský průměr přitom činí 20 %. Češi se hájí tím, že jasná pravidla pro etické chování v jejich společnosti neexistují (9 %); jen něco málo přes 50 % českých respondentů dále věří, že jejich kolegové pravidla dodržují.

Každý čtvrtý respondent v ČR je přitom přesvědčen, že management „káže vodu, ale pije víno“, tedy že si určuje jiná pravidla pro sebe a jiná pro ostatní. S touto vírou na tom ovšem nejsme nejhůře – v západoevropských státech sice chování managementu takto nevěří 22 %, ovšem středoevropský průměr činil 38 %.

Kancelářské potřeby ne, do nočního klubu ano



Oproti tomu právě Češi měli nejnižší procento těch, kteří nepovažují za neetické poskytování kancelářských potřeb přátelům a rodinným příslušníkům – 2 % Čechů oproti evropskému průměru 10 %. Manipulaci finančních výkazů dále považuje celkem logicky za neetickou 94 % českých respondentů. Na druhou stranu by ovšem 23 % z nich klidně pozvalo obchodního partnera do takového prostředí, jako je např. do noční nebo striptýzový klub.

A co si myslí Češi o etice svého chování i chování svých kolegů? Jen 2 % respondentů přiznala, že se v uplynulém roce dopustila neetického chování (středoevropský průměr je 10 %, v západoevropský 8 %). Není ale třeba jásat - každý osmý dotázaný Čech a každý pátý Středoevropan si myslí, že jeho kolegové se chovají hůř než on sám. To je podle vedoucího sekce, která průzkum provedla, vcelku alarmující – dokud si lidé budou myslet, že ostatní jsou horší než oni sami, bude jim jejich chování připadat v pořádku a ke změně ve vnímání etiky v práci dojde stěží.