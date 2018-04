Jsou čipové karty opravdu chytré?

První platební kartu na světě začala vydávat v roce 1914 americká společnost Western Union Telegraph Company. Byla vyrobena z plechu, umožňovala svým zákazníkům telefonovat a zasílat telegramy prostřednictvím svým poboček bez placení předem. Za necelých sto let šel vývoj rapidně kupředu. Jednou z posledních novinek, které se tlačí na náš trh, jsou čipové platební karty.

Ty jsou v součastnosti vydávané podle standardu EMV, vyvinutého v roce 1994 zástupci společností MasterCard a Visa. Díky svému čipu umožňují využívat "nadstandartní" služby - například možnost zákaznické karty, vybírání věrnostních slev v obchodech, autentifikaci klienta, bezpečné uložení privátních dat.

Čipové karty jsou vydávány jako elektronické i embosované. Jaký je mezi těmito typy rozdíl? Jak napovídá název obě mají čip, elektronické karty obsahují magnetický proužek, embosované navíc reliéfní písmo, které umožňuje širší využití.

N ěkdo má a někdo nemá

České i světové banky by podle doporučení mezinárodních asociací měly přejít na čipovou technologii do ledna roku 2005, kdy u asociací Visa i MasterCard dojde k tzv. liability shift (přesun zodpovědnosti). To jednoduše řečeno znamená, že v případě zneužití odcizené či ztracené karty nese zodpovědnost ten (vydavatel karty nebo obchodník), kdo nebyl vybaven čipovou technologií. Pokud tedy po ztrátě či krádeži došlo ke zneužití karty vybavené pouze magnetickým proužkem u obchodníka, který nebyl vybaven terminálem s čipovou technologií, leží zodpovědnost na straně vydavatele, případně držitele karty (dle upravení jejich vztahu ve smlouvě). Pokud bude naopak karta čipová (resp. hybridní) a terminál bez čipové technologie, nese zodpovědnost obchodník, resp. jeho banka (opět podle smlouvy).

Většina evropských bank již zahájila, či se právě připravuje k přechodu na čipovou technologii. Odhady podílu počtu evropských držitelů kreditních i debetních čipových karet na celkovém počtu těchto karet k lednu 2005 se podle materiálů zveřejněných Sdružením pro čipové karty pohybují na 50 procentech u Visy a k 66 procentům u MasterCardu. Většina našich velkých bank čipové karty vůbec nenabízí, ale k jejich vydávání hodlají přistoupit co nejdříve (většinou v průběhu příštího roku). Než dojde k přechodu na „ryzí“ čipovou technologii (nejen při vydávání karet, ale čipem musí být vybaveny i platební terminály a bankomaty) jsou dočasným řešením tzv. hybridní karty. Ty jsou opatřené nejen čipem, ale i magnetickým proužkem, popřípadě reliéfním písmem. Jestliže umí bankomat či terminál komunikovat s čipem, přednostně komunikuje s ním. Pokud to neumí, využívá magnetický proužek. Hybridní platební karta může být stejně snadno zneužitelná přes magnetický proužek jako „běžná“ karta s magnetickým proužkem!

Poskytuje vaše banka karty s čipem? Přesvědčte se:

Citibank nenabízí ČS nenabízí (k přechodu na čipovou technologii by mělo dojít příští rok) ČSOB nabízí hybridní platební karty Visa Electron eBanka nenabízí GE Capital Bank nenabízí HVB Bank nenabízí (chce zahájit jejich prodej počátkem příštího roku) KB nabízí, vydávají se tak veškeré nové a obnovované karty asociací Visa a MasterCard, příští rok budou vydávány i karty American Express jako čipové Raiffeisenbank nenabízí Volksbank nenabízí (během cca 2-3 měsíců bude uvedena hybridní elektronická karta VISA Electron) Živnobanka nenabízí (chce zahájit jejich prodej v příštím roce)

Vlastnit „chytrou“ čipovou kartu je jedna věc. Zůstává ale otázkou, zda najdete dostatek míst, kde ji můžete použít k platbě. Dosud se tato místa dají počítat na tisíce. Čipová infrastruktura je u nás zatím ještě v plenkách, ale bude se postupně rozšiřovat. Podle HVB Bank je v Česku až u 50 – 60 % obchodníků vybavených terminálem možno uskutečnit platbu přímo z čipové karty. Situace v bankomatech (ATM) je horší zatím se s těmi, které umí komunikovat s čipem, prakticky nesetkáte. Do konce roku by se situace měla rapidně zlepšit a vybavenost bankomatů čipem by měla být stoprocentní.

Co navíc může čipová karta nabídnout svým majitelům oproti „běžné“ kartě? Kromě dalších funkcí (věrnostní programy, elektronická peněženka apod.) především větší odolnost proti padělání a pozměňování ve chvíli, kdy bude karta vybavena pouze čipem. Jak jsme však již zmínili výše, u hybridních karet (které budou ještě dlouho vydávány) je v případě použití terminálu či bankomatu bez čipové technologie riziko jejich zkopírování stejné jako v případě, že by měly pouze magnetický proužek.

Při provádění transakce se dále nabízí lepší možnost autentifikace klienta zadáním PINu, ale také díky využití biometrických prvků (otisk prstu). České banky se dohodly, že pravidlo zadávání PINu se při použití čipové (resp. hybridní) karty stane standardem. PIN je ovšem rovněž vyžadován pouze v případě, že je i zařízení vybaveno čipovou technologií.

Co přinese budoucí vývoj v oblasti čipových karet? O tom můžeme jen spekulovat. Jisté je, že možnosti čipových platebních karet jsou výrazně větší než u karet magnetických. Trend je proto jasný. Bude přibývat nejen čipových karet, ale i zařízení vybavených čipovou technologií - a tím samozřejmě bezpečnost placení plastovými penězi.

