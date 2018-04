Jsou hedge fondy extrémně rizikové?

Investiční strategie hedge fondů se od klasických fondů liší jak v rozsahu, jaké instrumenty a aktiva jsou zastoupeny v portfoliu, tak tím, jakým způsobem se s instrumenty obchoduje. Svou rizikovostí jsou především známy tzv. makro fondy, které velkou měrou přispěly ke špatné reputaci hedge fondů. Tyto fondy se soustřeďují na změny v globální ekonomice. (Například změny vládní politiky, které ovlivňují úrokové míry, což se dále transformuje na změny v měnových kurzech a na akciových a dluhopisových trzích.) Používají finanční páku (průměr dosahuje 89,3%) a derivátových operací pro zesílení pohybů trhu, což s sebou nese značné riziko. Volatilita je u těchto fondů na nejvyšší úrovni. Tyto fondy spravovaly v roce 1990 přes 70% všech aktiv v hedge fondech, avšak po bankrotu některý fondů došlo v průběhu devadesátých let k posunu i k dalším investičním strategiím. Na konci roku 2001 však byly makro fondy zastoupeny pouze 13% podílem.

V současnosti je mnoho tříd hedge fondů, které pokrývají širokou škálu rizika. Jsou hedge fondy, jejichž riziko (či volatilita) je nižší než u klasických akciových fondů. Řada společností nabízí indexy hedge fondů a na nich demonstruje relaci výnos - riziko. Poslední společností, která index hegde fondů uvádí je i známá Standard & Poor’s. Její S&P Hedge Fund Index (HFI) by měl být dostupný do konce tohoto roku. Zpětně propočítaný S&P HFI Zdroj: Standard & Poor's Takřka rovná čára u indexu hedge fondů, není odrazem nízké volatility, ale je výsledkem velmi nízké korelace mezi jednotlivými hedge fondy. Indexy hedege fondů slouží proto spíše pro porovnání mezi hedge fondy samotnými a jen okrajově pro porovnání s jinými indexy. Výnos hedge fondů Z grafu je patrné, že hedge fondy dosahují dlouhodobě značného růstu - i na dnešním medvědím trhu. Za září ztratil průměrný US hedge fond 3,6%, nicméně průměrný akciový podílový fond ztratil 25% a index S&P 28,2%. Z tabulky je patrné, že hedge fondy převyšují svou výkonností akciový trh reprezentovaný např. indexem S&P 500. Proti příliš zjednodušujícímu tvrzení, že hedge fondy překonávají trh, je jistě správná námitka ohledně transparentnosti hedge fondů. Protože hegde fondy nemusejí nikoho informovat o svém výkonu, skutečnost je taková, že pokud fond dosahuje ztráty, nikde se o tom nešíří. Protože u velké části hedge fondů platí pravidlo, že fond nedostává ani poplatky za správu, když je v záporných číslech, někteří manažeři to řeší tak, že ztrátový fond uzavřou a založí nový. Toto pravidlo, kdy ve statistikách nejsou zaniklé (tedy ztrátové) fondy, se nazývá „survivor bias“, tedy „jen ti, co přežili“. Vývoj hedge fondů podle investiční strategie a výnos hedge fondů - KLIKNĚTE ZDE Trendy v odvětví hedge fondů V posledních letech, kdy akciové trhy klesají, zaznamenaly hegde fondy raketový růst. (Podle Freeman & Co. poptávka poroste o 25% ročně dalších pět let a celková aktiva dosáhnou 1 000 mld. USD v roce 2006.) S tímto růstem však budou mít problémy samotné hedge fondy. Už v minulosti se ukázalo, že pokud aktiva fondu přesáhla určitou mez, výkonnost fondu již zdaleka nedosahovala nadprůměrných výnosů. (Přílišná velikost fondu se stala osudnou i slavnému investorovi G. Sorosovi.) Navíc s rostoucím počtem hedge fondů bude ubývat těch schopných a fondy povedou čím dál méně zkušení manažeři. Hedge fondy se také snaží získat „normální“ investory tím, že snižují výši minimální investice. Od začátku roku vzniklo několik fondů, do kterých můžete vstoupit už s 25 000 USD, nebo můžete investovat do tzv. fondů hedge fondů, kde je minimální investice pouze 5 000 USD. Hedge fondy jsou v poslední době často diskutované téma v médiích, kde jsou prezentovány jako neregulované vysoce rizikové investice, kde dochází často k defraudacím a podvodům. Faktem však je, že ačkoli hedge fondy stále zůstávají neprůhledné a „nekontrolované“, nabízejí různé třídy rizika a pro fundované investory jsou alternativou pro snížení celkové volatility portfolia investic. Myslíte si, že jsou hedge fondy vhodnou investicí? Jak vidíte budoucnost hedge fondů? Souhlasíte s názorem, že hedge fondy nemusejí být regulovány?