Jsou hypotéky pro milionáře?

Také se vycházelo z toho, že u typického stavebního spoření s cílovou částkou 240 000 Kč je výše splátky např. 1 560 Kč. Cílová částka 240 000 Kč, splátka 0,65 % z cílové částky. U typické hypotéky ve výši 1 000 000 Kč je splátka 7 753 Kč. Výše úvěru 1 000 000 Kč, splatnost 20 let, ú roková sazba 7 % (není počítáno se státními podporami ani daňovými odpočty). Při porovnání splátek se snadno dojde k názoru, že úvěr ze stavebního spoření může splácet každý, kdežto hypoteční úvěr jenom lidé s vysokými příjmy.

Je jasné, kde je v porovnání chyba. Jsou úplně nesrovnatelné výše úvěrů. Zatímco v případě hypotéky si půjčíme 1 000 000 Kč, v případě stavebního spoření si půjčíme jenom 120 000 Kč. Pomocí hypotečního úvěru si můžeme koupit byt nebo dům (nebo alespoň jeho část). Výše úvěru ze stavebního spoření v tomto případě uhradí pouze malou část bytu nebo domu.

Aby byla výše úvěru srovnatelná, musela by být cílová částka ze stavebního spoření 1 700 000 Kč. Potom bude na smlouvě naspořeno 700 000 Kč vlastních prostředků a 1 000 000 Kč bude úvěr. Splátka v tomto případě by byla 9 100 Kč. Údaje u jednotlivých stavebních spořitelen by se lišily. To je víc než splátka hypotečního úvěru. Vysoká splátka u stavebního spoření je dána kratší dobou splatnosti tohoto úvěru.

Splácení úvěrů a příjmy

obecně nepožadují vyšší příjmy klientů, než požaduje stavební spořitelna. Všechny instituce požadují, aby klientům zbylo dost prostředků na splácení, na obživu a nějaká rezerva. Chceme-li se dostat na co nejnižší splátku úvěru, používáme hypoteční úvěr. Máme-li problémy s příjmy, pomůže nám nízká splátka čerpat nejvyšší úvěr. U ostatních úvěrů se při srovnatelném objemu úvěru dostáváme na vyšší splátky.

Splácení úvěrů je dlouhodobý závazek, který se splácí z pravidelných příjmů. Před tím, než se do úvěrů pustíme, musíme se snažit odhadnout, jak se budou naše příjmy vyvíjet. Samozřejmě, že nevíme, co bude zítra. Natož abychom věděli, co bude za 5, 10 nebo 20 let.

Při splácení úvěrů si nesmíme dovolit, aby naše příjmy klesly. Pak bychom měli problém se splácením. „Běžný člověk“ (bez úvěrů) se může spolehnout na státní sociální síť. V případě nemoci, nezaměstnanosti, invalidity je zajištěn nějaký příjem, který zajistí nejnutnější výdaje na živobytí. Člověk s úvěry touto sociální sítí propadne, protože dávky jsou často nižší než splátky úvěrů.

Tomuto riziku se nikdy nedá beze zbytku zabránit, ale dá se omezit. Některá rizika se dají pojistit. V případě pojistné události (úmrtí živitele, dlouhodobé nemoci nebo trvalé invalidity) jsou vypláceny dávky, které pokryjí výdaje spojené se splácením úvěru.

Vývoj příjmů se nedá dobře určit

Nikdo neví, jak se bude dařit jeho zaměstnavateli, jak se bude dařit jemu samému v práci, jak se bude měnit jeho pracovní pozice a nebo, jestli o práci dokonce nepřijde. Také není jisté, jaké budou v příštích letech životní náklady. „Všechno se přece inflací zdražuje…“

Vliv inflace na splácení úvěrů

Splátka je konstantní ve výši 10 000 Kč měsíčně. Náklady na živobytí jsou na počátku také 10 000 Kč měsíčně, ale rostou s inflací (počítáno s inflací 3 %). Mzda roste také s inflací.

I kdyby mzdy rostly jenom tolik, kolik je inflace (nedocházelo by k reálnému růstu mezd), vznikala by v rodinném rozpočtu rezerva. Splátka úvěru je konstantní a v čase neporoste. Náklady na živobytí (v našem příkladu 10 000 Kč) rostou s inflací. Mzda (v našem příkladu 20 000 Kč) roste také s inflací. Při inflaci 3 % bude za rok nárůst životních nákladů 300 Kč, ale nárůst mzdy je při stejné inflaci 600 Kč. V dalších letech je princip stejný. Ta je ale vyšší než náklady na živobytí. V absolutním vyjádření roste rychleji. Proto vzniká v příjmech určitá rezerva, která se neustále zvětšuje.





Realita bývá „v průměru“ ještě o něco lepší. Mzdy totiž nerostou jako inflace, ale dochází k reálnému růstu mezd, tedy k rychlejšímu růstu než je inflace. To je další prostor pro vytváření dalších rezerv.

Větších jistot, že dostojíme svým závazkům, dosáhneme také tím, že zvolíme delší dobu splatnosti úvěru a tím i nižší splátku. Máme tak menší závazky vůči bance a větší volnost ve splácení. Je vhodné část peněz ukládat mimo a vytvářet si tak finanční rezervu. Tu je možné použít na částečné splacení úvěru po pěti letech nebo z ní čerpat, pokud se stane něco nepříjemného.

Průměrný růst mezd „zaručuje“, že v příštích letech se bude splácet o něco jednodušeji a snadněji. Nemáme zaručeno, že náš osobní příjem se bude pohybovat jako průměrný. Nemáme jistotu. Máme jen šanci, že se nám bude splácet lépe.

