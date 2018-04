Jsou nejdostupnější fondy správnou volbou?

V nabídce společnosti ERSTE je u nás 28 podílových fondů ze všech skupin. Z jejich nabídky si tak vyberou jak konzervativní investoři ve třech fondech peněžního trhu a třinácti dluhopisových fondech, tak dynamičtěji zaměření investoři v jedenácti akciových fondech. V neposlední řadě jsou pak na výběr tři smíšené fondy, investující napříč všemi trhy, ale s různým poměrem jednotlivých instrumentů.

Co se týče poplatků, patří fondy ERSTE k průměru. U akciových fondů se poplatky za nákup podílových listů pohybují v rozmezí 3,4 - 4 %. Za nákup podílových listů dluhopisových fondů zaplatíte 2,5, nebo 3,5 %, za pořízení fondů peněžního trhu pak jedno procento. Distribuce fondů ESPA je vyřešena přes pobočkovou síť dceřiné společnosti, České spořitelny.

Většina fondů je denominována v EUR, jen jeden fond je veden pouze v USD, v CZK je takových fondů více, ale o těch jsme psali již dříve. V mnoha případech je k dispozici verze fondu v EUR i v USD, popřípadě v CZK.

Jedinou výjimkou, kterou dostanete pouze v USD, je fond peněžního trhu ESPA Cash Dollar, jenž investuje do nástrojů peněžního trhu, a krátkodobých státních dluhopisů v USD. Jeho eurový kolega ESPA Cash Euro-Plus má podobnou strategii, akorát investuje v evropské měně. Trojici fondů peněžního trhu doplňuje ESPA Cash Forint, který investuje, již podle názvu, do nástrojů peněžního trhu a krátkodobých dluhopisů (zejména maďarských státních) znějících na maďarskou měnu. Vzhledem k tomu, že fond nevyužívá měnové zajištění a ve větší míře může využívat deriváty, je jeho riziko a volatilita, ale i výnosový potenciál vyšší, než je tomu u běžných fondů peněžního trhu.

Představení dluhopisových fondů začneme největším rakouským dluhopisovým fondem, ESPA Bond Combirent (založen v roce 1969), jenž investuje do nejkvalitnějších dluhopisů emitovaných státy EU, významnými bankami, případně do hypotečních zástavních listů. Dalším fondem je ESPA Bond Europe, investující většinu majetku do kvalitních euroobligací. Určitá část portfolia však může být investovaná také do dluhopisů v jiné měně. Hlavní podmínkou je rating emitentů v investičním stupni (minimálně BBB).

Třetím fondem je ESPA Bond International, jenž sice investuje do dluhopisů v různých měnách, částečně a dočasně se však zajišťuje proti měnovému riziku. Fond ESPA Bond Mortgage investuje do amerických hypotečních zástavních listů s nejvyšším ratingem (AAA) s vládní garancí. Euroví investoři se však nemusí obávat měnového rizika, které je zcela zajištěno. Dalším fondem, který je sice veden pouze v EUR (podobně, jako předchozí čtyři fondy), ale nakupuje dluhopisy v USD, je ESPA Bond USA-Corporate. Investice do firemních dluhopisů s ratingem v investičním stupni je však, podobně jako v předchozím případě, zajištěna do EUR.

Takřka stejnou strategii, akorát bez zajištění proti měnovému riziku, má fond ESPA Bond Dollar-Corporate. Oba fondy mají dokonce velmi podobnou sektorovou diverzifikaci. Druhý jmenovaný je však k dostání také v USD a je tak výhodnější pro dolarové investory. V obou měnách je veden také fond ESPA Bond Dollar, nakupující do portfolia nejkvalitnější dluhopisy v USD. Fond však nakupuje také cenné papíry v CAD a AUD, v jejich případě však nezajišťuje měnové riziko.

Jelikož jsme se o ostatních dluhopisových fondech konkrétně zmiňovali v tomto článku, ve kterém jsme popsali jejich klony v české koruně, nebudeme se zde o nich rozepisovat. Šlo o fondy ESPA Bond Danubia, ESPA Bond Emerging Markets, ESPA Bond Euro-Corporate, ESPA Bond Europe-High Yeld, ESPA Bond Euro-Rent a ESPA Portfolio Bond.

To samé platí pro akciové fondy, o kterých jsme psali ZDE. Jedalo se o fondy ESPA Stock America, ESPA Stock Europe, ESPA Stock Europe Emerging, ESPA Stock Europe Property, ESPA Stock Global, ESPA Stock Istanbul, ESPA Stock Japan.

Zbývající fondy jsou tedy dostupné pouze pro eurové investory. Fond ESPA Stock Pharma investuje do farmaceutických společností ve třech hlavních regionech, a to v poměru: USA 50 %, Evropa 34 % a Japonsko 16 %. Podobné regionální zaměření, ale v jiném poměru, má také fond ESPA Stock Techno. Ten investuje do společností působících v oboru Informační technologie. Akcie společností z USA zabírají 50 - 60 %, Japonsko a Evropa si rozdělují zbytek v poměru 20 až 25 %. Oba fondy jsou vedeny v EUR, ale měnové riziko není zajištěno. Ve třetím sektorovém fondu, ESPA Stock Biotec, investují manažeři do biotechnologických firem ve třech stěžejních regionech v poměru: USA 69%, Evropa 16% a Pacifik 15%.

Posledním akciovým fondem v portfoliu je fond ESPA Stock Vienna, který patří v poslední době mezi nejúspěšnější fondy na trhu a v roce 2004 byl dokonce nejvýkonnějším u nás dostupným fondem. Investuje převážně do rakouských akcií obsažených v indexu ATX-Prime 50.

Poslední skupinou fondů jsou tři smíšené fondy denominované v EUR. Pro konzervativní investory je určen fond ESPA Portfolio MED. Většinu jeho portfolia představují eurodluhopisy. Maximální poměr akcií a cizoměnových cenných papírů je 25 %. Podobnou strategii, ale s větším podílem rizikových instrumentů a cenných papírů v cizí měně (max. 35 %) využívá při dosahování výnosů další smíšený fond. ESPA Portfolio Mix.

Posledním fondem v dnešním přehledu je dynamický smíšený fond ESPA Pro Top, s převahou akcií (70 - 75 %) emitovaných v různých měnách bez měnového zajištění. Dluhopisovou složku tvoří euroobligace. V případě nákupu dluhopisů v jiné měně, než je EUR, je tato složka zajištěna do EUR.

