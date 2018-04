Jsou opravdu lékařky horší než lékaři?

Karel Cvachovec uznává, že ženy to mají v lékařském oboru těžší. Muž se může obvykle věnovat pouze kariéře. Žena musí v určitou dobu volit mezi rodinou a profesí. Na čas z pracovního procesu vypadne a někdy je těžké vracet se zpátky nebo to stojí hodně úsilí.

Primářkou se dvěma dětmi

Své o tom, jak je těžké skloubit rodinu a kariéru, ví i Jolana Marková, primářka Neurologické kliniky pražské Thomayerovy nemocnice. Začínala v okresní nemocnici, kde absolvovala dvě atestace, a v osmatřiceti vyhrála konkurz na primářku neurologického oddělení. Její děti tehdy chodily do základní školy. "Manžel mi v té době s péčí o děti hodně pomáhal," konstatuje.

Jak říká lékařka, neurologie není obor náročný příliš na fyzickou kondici, a proto je v něm žen lékařek více. Ona sama působí v České neurologické společnosti a její sekci pro bolesti hlavy jako předsedkyně a také ve výboru Neurofarmakologické sekce. "Pro ilustraci Česká neurologická společnost má 408 členů-mužů a 549 členek-žen. Celkový počet primářů a primářek ve statistice nemáme, ale hrubým odhadem je poměr na vedoucích pozicích jedna čtvrtina ženy a tři čtvrtiny muži," dodává.

Chirurgie a urologie patří mužům

Naopak v oborech, kde je zapotřebí fyzická síla a výdrž, bývají ženy v menšině a na vedoucích místech obvykle úplně chybějí. Příkladem je chirurgie, ortopedie nebo neurochirurgie. To potvrzují i statistiky, podle kterých si lékaři muži zachovávají výraznou převahu v chirurgických oborech a urologii, kdežto ženy jasně vedou v počtu dětských a kožních lékařů.

Také zubařek je víc než jejich mužských kolegů. Z celkového počtu téměř sedmi tisíc zubařů podle údajů z roku 2007 připadly na ženy dvě třetiny, bylo jich víc než čtyři a půl tisíce. Ženy vedou i mezi farmaceuty, z celkových necelých šesti tisíc patřilo v roce 2007 jednaosmdesát procent míst jim.

I když, jak říká Karel Cvachovec, s menší fyzickou kondicí žen je to trochu předsudek. "Vždyť zvládnou těhotenství a porod. Tvrzení, že jsou slabší a hodí se méně pro některé obory, je archetypální záležitost," míní.

Žen je v lékařství víc než mužů Z celkového množství bezmála 37 tisíc lékařů patřilo v roce 2007 třiapadesát procent ženám. V ordinacích a na operačních sálech jich pacienti našli téměř devatenáct a půl tisíce, zatímco mužů o dva tisíce méně.

Vítězem volby rodina

Internistka Renata Zelenáková se přiklání k názoru, že některé obory medicíny jsou pro ženy vhodnější. Jako příklad uvádí například oční lékařství nebo praktické lékaře. "V těchto oborech je mimo jiné možné lépe přizpůsobit čas a skloubit práci a rodinu," říká.

Navíc například oční operace bývá obvykle fyzicky méně vyčerpávající než například složitý neurochirurgický zákrok, při kterém stojí lékař třeba deset hodin na operačním sále.

Čas si mohou snáz zorganizovat praktici, oční a kožní lékaři

"Možná se na mě budou některé mé kolegyně zlobit, ale já skutečně mezi ženami a muži v medicíně vidím rozdíl," uvádí Renata Zelenáková.

"Ženy jsou organizačně schopnější, empatičtější a vytrvalejší. Muži se naopak umějí rozhodovat bez emocí a jsou fyzicky zdatnější. Ovšem obojího, tedy mužského i ženského přístupu k práci, je v medicíně zapotřebí," domnívá se. Sama má dvě děti a manžela lékaře.

Často to podle jejího názoru bývá tak, že pokud se doma profese sejdou, jeden partner nakonec musí ustoupit druhému. "Jakmile jednou z rozjetého vlaku vyskočíte, bývá těžké naskočit do něj zpátky. Nikdo na vás totiž nečeká," doplňuje Jolana Marková. Ale jak říká, ona sama nikdy nepocítila, že by měla v oboru menší možnosti, protože je žena. Je to otázka individuálního přístupu.

Jak tedy může žena v tvrdé konkurenci medicíny uspět a při tom mít rodinu? Zkušené lékařky radí vybrat si obor, který bude méně náročný na čas, mezi takové patří například praktičtí, oční nebo kožní lékaři.

Výhodou může být i to, když se pro děti rozhodne brzy, například hned po skončení školy. Po mateřské, pokud pomůže manžel, rodina nebo případně chůva, se může věnovat kariéře bez přestávky.

Výrok prezidenta Lékařské komory Milana Kubka, který ve své řeči naznačil, že ženy mají na svou profesi méně času, pohoršil nejen zastánce ženských práv. Je to jinak, shodli se lékaři a lékařky, které jsme oslovili.