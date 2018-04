Jsou výnosy penzijních fondů nízké? Chtějte víc!

Ne každý začínající investor si je vědom skutečnosti, že investovat peněžní prostředky neznamená jednou se rozhodnout, peníze někam zašít a počkat, až přijde ten správný čas a pak si užít výdělek. A je jedno, jestli jde o jednorázovou úložku, nebo pravidelné ukládání. Zejména ti, kteří se rozhodnou pro dlouhodobější investici, by měli rozdělení peněz do rizikových a nerizikových aktiv věnovat více času a v průběhu doby nezapomenout na rebalancování a realokaci (obměnu rizikových a nerizikových aktiv) svého portfolia.

Na druhé straně ale nemá každý čas sledovat trhy a vývoj jednotlivých aktiv obsažených ve svém portfoliu. Právě pro ně jsou určeny produkty dvou investičních společností, které se v posledních měsících dostaly na náš trh. Již z názvu obou (Pioneer Rentier Invest a Conseq Horizont Invest) je jasné, že jsou určeny spíše dlouhodobým investorům, pro které mohou být velmi dobrou alternativou k penzijnímu připojištění.

Naspořte si na rentu

Prvním produktem v dnešní malé nabídce je Rentier Invest od společnosti Pioneer Investments, který je na domácím trhu od dubna letošního roku. Investorům nabízí sedm modelových portfolií, tzv. linií, které jsou rozděleny podle délky uvažovaného investičního horizontu investora. Podle toho, do které linie spadá investiční horizont střadatele, nebo aktuální počet let do konce investice, jsou prostředky směřovány do jedné z linií. 1. linie představuje interval 25 – 40 let, 2. linie 15 – 25 let, poslední, 7. linie představuje 0 – 1 rok.

Pokud tedy investor plánuje investici delší než 25 let, jsou jeho prostředky investovány do první linie. Jakmile ale bude do konce jeho investice zbývat méně než 15 let, „přelijí“ se jeho prostředky do linie druhé. Tak to bude pokračovat až do ukončení programu. Investiční společnost se samozřejmě stará o každoroční rebalancování portfolia v rámci linií, čímž udržuje stejné poměry rizikových a konzervativních aktiv v rámci jedné linie.

Majetek v jednotlivých liniích je rozdělen do aktiv s různým stupněm rizika prostřednictvím podílových fondů Pioneer vedených v domácí i zahraniční měně. Prostředky jsou tak rozděleny do devíti podílových fondů, z toho do pěti českých (všechny fondy české rodiny fondů Pioneer). V první linii je samozřejmě investována větší část prostředků do rizikových akciových fondů, které jsou zaměřeny na co největší růst. V poslední, sedmé linii jsou již prostředky investovány pouze do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, které plní úlohu uchovavatele majetku.

Velkou výhodou (a logickým krokem) je zařazení konzervativních fondů vedených pouze v české koruně. Společnost Pioneer jako jedna z mála plně zajišťuje měnové riziko a investoři se tak s blížícím plánovaným koncem investice nemusí bát nepříznivého vývoje kurzu české koruny. Také rozdělení akciové složky do regionů Evropa, USA, střední a východní Evropa je výhodné z hlediska diverzifikace.

Produkt Rentier Invest mohou využít jak investoři, kteří chtějí uložit volné prostředky jednorázově, nebo i ti, kteří chtějí spořit pravidelně. Minimální investice u jednorázového vkladu je 5 000 Kč s tím, že následující platba může být minimálně 1 000 Kč. U pravidelné varianty je minimální částka 500 Kč. Horní hranice samozřejmě není určena a závisí jen na vašich možnostech.

Vyberte si správný horizont

Další novinkou, jejíž hlavním cílem je ulehčit rozhodování o uložení a správě prostředků, je Horizont Invest od společnosti Conseq. Na rozdíl od produktu společnosti Pioneer nabízí Horizont Invest v případě dlouhého investičního horizontu nad 10 let rozdílné rozložení portfolií. V případě investičního horizontu delšího deseti let tak bude mít dynamické portfolio v akciích 100 % prostředků, růstové téměř 70 % a vyvážené jen 40 %.

Manažeři v Consequ dělají realokaci portfolií (změna poměru rizikových a nerizikových fondů) ročně, ale pouze posledních deset let trvání investice v dynamickém portfoliu, 7 let v případě růstového portfolia a 4 roky ve vyváženém portfoliu. U delšího investičního horizontu je rozdělení prostředků neměnné.

Peníze investorů jsou rozdělené do sedmi podílových fondů Franklin Templeton, Parvest a Conseq. I zde jsou ve většině korunové fondy Conseq, které jako jediné tvoří konzervativní složku portfolia. Manažer může v průběhu investičního horizontu měnit fondy podle vlastního uvážení, v nabídce investiční společnosti je jich dostatek.

Jednorázoví investoři si musí připravit minimálně 10 000 Kč, v případě následných investicí to bude 2 000 Kč. Pravidelní investoři si mohou vybrat možnost platit 1 000 Kč měsíčně, nebo 2 000 Kč čtvrtletně, případně 6 000 Kč ročně. Pokud chce investor zaplatit vstupní poplatky jednorázově, nabízí mu společnost slevu podle plánované cílové doby a portfolia.

Nevýhodou programu je dodatečný manažerský poplatek ve výši 0,5 % ročně. Ten by se dal charakterizovat jako cena za nadstandardní úkony v porovnání s běžnými fondy, jako jsou rebalancování, realokace apod. Možným bonusem pak může být možnost pojištění, kdy v případě přiznání plného invalidního důchodu je investor zproštěn placení. Za toto pojištění si investor připlatí 0,17 % ročně z celkové plánované naspořené částky.

Oba produkty, i když jsou primárně určené k investování na delší dobu, jsou likvidní úplně stejně, jako je tomu u běžných podílových fondů. Je ale nutné počítat s tím, že když se investor rozhodl zaplatit poplatky v předstihu, investiční společnosti mu je při předčasném ukončení nevrátí. Navíc je dobré vědět, že předplacení vstupních poplatků je výhodné pouze tehdy, když nám investiční společnost nabídne zajímavou slevu.

Určitou nevýhodou daných produktů je skutečnost, že investor si nemůže vybrat do portfolia konkrétní fondy, které by přesně splňovaly jeho představy o riziku, geografickém a sektorovém zaměření apod. ale jak již bylo zmíněno, tyto produkty jsou určené zejména těm, kdo na výběr jednotlivých produktů nemají dostatek zkušeností, nebo volného času a těžko lze od investičních společností čekat, že budou peníze investorů směřovat do fondů konkurence. Navíc by tak odpadla možnost nabídnout investorům případné slevy na poplatcích.

