Proč jsou někdy RPSN závratně vysoké? Co je dobré o tom vědět

Mezi diskutujícími se objevil i názor, jestli to není trestné. Není. V Česku totiž není výše RPSN nijak limitovaná.

Přesto ani astronomická částka v řádu desítek tisíc procent ještě nemusí znamenat, že bude půjčka předražená. Vysvětlíme si, jak je to možné a na co si dávat pozor.

Jsou to náklady počítané za rok

Čtenáři rozhodují Server Bankovní Poplatky vyhlásil soutěž o nejlepší výklad pojmu RPSN.

Od čtenářů přišlo 97 návrhů (výběr najdete zde).

Z nich pak 10 porotců vybralo 14 výkladů, ze kterých ten svůj nejlepší vyberou zase čtenáři.

Na prvním místě je zatím návrh Rád Poznám Skutečné Náklady - úvěru. Na druhém místě varianta - Radíme Pořadně Spočítat Náklady - úvěru.

Už z názvu zkratky RPSN - roční procentní sazba nákladů, je jasné, že tu bude hrát roli rok. Toto číslo vyjadřuje v procentech, o kolik úvěr přeplatíte včetně všech poplatků, přepočtené na rok. A má význam zejména při porovnávání několika nabídek mezi sebou.

Například když si budete chtít půjčit 50 tisíc korun na pět let, pohybuje se RPSN u bank mezi 10 a 30 procenty. Což je výše přijatelná a čtenáře by pravděpodobně nijak neznepokojila.

Význam RPSN se však ztrácí v případě, že si budete chtít půjčit peníze na kratší dobu, než je jeden rok. Čím kratší ta doba bude, tím bude hodnota RPSN vyšší.

Ukážeme si to na pár příkladech. Protože se na krátkou dobu půjčují především „malé“ peníze, vezmeme si například úvěr 2 000 korun:

na 30 dnů:

RPSN 3 113 % , roční úrok 401,5 %, celkem zaplatíme 2 660 Kč

RPSN , roční úrok 401,5 %, celkem zaplatíme na 20 dnů:

RPSN 4 273 % , roční úrok 419,75 %, celkem zaplatíme 2 460 Kč

RPSN , roční úrok 419,75 %, celkem zaplatíme na 14 dnů:

RPSN 5 894 % , roční úrok 443,21 %, celkem zaplatíme 2 340 Kč

RPSN , roční úrok 443,21 %, celkem zaplatíme na 7 dnů:

RPSN 14 299 %, roční úrok 521,43 %, celkem zaplatíme 2 200 Kč

Zdroj: FerratumBank

Zjistili jsme, že většina krátkodobých úvěrů (se splatností do jednoho měsíce) má RPSN několik tisíc procent, čím kratší doba, tím vyšší úroková sazba i RPSN a nižší celkový přeplatek. Pokud by měla být RPSN u stejné týdenní půjčky 20 procent, vyšly by poplatky pouhých sedm korun. A taková částka by nepokryla ani náklady, ani rizika věřitele. Výši RPSN si můžete ověřit také na naší kalkulačce.

Krátkodobé nízké půjčky nabízejí převážně nebankovní společnosti. Jsou jich u nás desítky, při výběru si dávejte velký pozor. Zejména na poplatky a podmínky splácení. A také na sankce, které hrozí, pokud se třeba i s jednou splátkou opozdíte. Jaké pak mohou nastat problémy, čtěte v článku Pár tisíc půjčených před výplatou dostává do dluhů stále více lidí.