Jste i vy pod vlivem médií?

Na konci devadesátých let minulého století přesáhla sledovanost stanice CNBC, která přináší především zpravodajství týkající se fi nančních trhů a investic, sledovanost CNN. Z komerčního hlediska je to sice obrovský úspěch, avšak vliv na uvažování a chování lidí, kteří CNBC sledují, je místy dosti zhoubný. Aby si CNBC zajistila a udržela vysokou sledovanost, musí se snažit být svým vysíláním atraktivní. Činí tak několika způsoby.

Za prvé, z každé, i sebemenší nebo nevýznamné zprávy dělá důležitou věc. Zkresluje tak skutečnou podstatu věci. Diváci pak mají zkreslenou představu o tom, co je podstatné a co ne, omezuje to tak jejich schopnost s informacemi pracovat a správně se rozhodovat. Za druhé, CNBC se snaží ve svých divácích a tedy skutečných nebo potenciálních investorech vzbudit dojem, že je potřeba média neustále sledovat, aby náhodou nepřišli o něco podstatného, vede je k tomu, aby uvažovali ve velmi krátkých investičních horizontech a k příliš častým transakcím. Za třetí, snaží se vyvolávat spíše neopodstatněný optimismus než realismus. Optimismus se totiž lépe prodává. To pak samozřejmě vede k nereálným očekáváním investorů a k jejich iracionálnímu chování. CNBC přináší mnoho velmi kvalitních informací a je asi nejlepším masovým médiem týkajícím se investic. Bohužel konflikt zájmů pramenící z komerčního zaměření stanice s sebou přináší i škodlivé prvky. Netýká se to samozřejmě jen CNBC, ale ve větší či menší míře i dalších médií, ať obrazových nebo tištěných.

Tištěná média často přinášejí články, které působí na náladu celých mas investorů. V konci devadesátých let se v tisku objevovaly články, které popisovaly úspěchy

obyčejných investorů v posledních letech a vyvolávaly tak dojem, že investování je velmi snadná věc spojená s prakticky jistým výnosem bez rizika . Na takové články nejvíce doplatí začínající a nezkušení investoři, kteří se obvykle z neznalosti věci a strženi davem za současné opory v médiích zapojují do investování v těch nejhorších dobách. V dobách poklesu trhu zase naopak média podléhají okolním náladám a šíří zbytečný pesimismus. To vše jen zvyšuje amplitudu pohybu trhů do oblastí vzdálených od jejich vnitřních hodnot.

Obdobné chování médií není samozřejmě nic nového. Stačí si vzpomenout na slavný článek Everybody Ought to Be Rich (Každý by měl být bohatý) z časopisu Ladies’ Home Journal z roku 1929. Článek uváděl velmi jednoduché kalkulace výnosů z akcií a zapomněl přitom zmínit možná rizika. Po velkém burzovním krachu o pár týdnů později se stal článek velmi populárním. V roce 1999 vyšel v USA Weekly článek s obdobným názvem i náplní How to (Really) Get Rich in America (Jak opravdu zbohatnout v Americe). Trh započal svůj velký pád na počátku roku 2000.

V roce 1979 naopak přinesl Business Week slavný článek The Death of Equities (Smrt akcií). Podle tohoto článku patřily akcie už jen do historie a lidé budou v budoucnosti investovat už jen do peněžního trhu, frančíz rychlého stravování a vzácných známek. Levný akciový trh pokládal článek za důkaz, že akcie jsou zapomenuty a jako investice odsouzeny k zániku. Téměř vzápětí započal trh v podstatě nepřetržitý dvacetiletý růst. Novináři jsou lidé jako všichni ostatní. A jako takoví se samozřejmě mohou dopouštět chyb. Ve srovnání s investičními profesionály jsou jejich znalosti trhů a zkušenosti s investicemi zpravidla nižší. Přesto jim však média, ve kterých se jejich články nebo názory objevují, dodávají punc oficiality a nálepku správnosti. Považovat názory v médiích za správné a řídit se jimi jen díky váze a prestiži média je projevem reprezentativnosti.

V dobách býčího trhu a zejména v dobách, kdy je trh předražený a kdy optimismus investorů nezná hranic, se zpravidla objevují i knižní publikace téměř bezvýhradně podporující investice do akcií a ignorující historické zákonitosti a vztahy a související rizika. Zajímavé je, že neúměrnému optimismu propadají i velmi zkušení investoři a

vzdělaní investiční teoretikové. Jeden příklad za všechny. James Glassman a Kevin Hasset publikovali v letech 1998 a 1999 sérii článků ve Wall Street Journal.

V nich tvrdili, že investoři jsou díky médiím a rozvoji odvětví kolektivního investování mnohem lépe vzdělaní v oblasti investic. Díky tomu, podle nich, došli investoři k závěru, že diverzifikovaná portfolia nejsou riskantní a že akcie nesou mnohem lepší výnosy, než se původně předpokládalo. Po sérii článků následovala od stejných autorů kniha Dow 36 000: The New Strategy for Profi ting from the Coming Rise in the Stock Market (Dow 36 000: Nová strategie jak profi tovat z nadcházejícího růstu akciového trhu). V této knize mimo jiné tvrdí, že „rozumný cíl pro hodnotu indexu Dow Jones na úrovni 36 000 je konec roku 2005, ale může se tomu stát mnohem dříve“. Myšlenka knihy, že akcie nejsou rizikové a že lze rychle nabýt velkých zisků, pokud se investuje hned, dříve než se ostatní investoři též přikloní k názoru, že akcie jsou bez rizika, je velmi zhoubná. V době, kdy tato kniha vyšla, tedy uprostřed roku 1999, se pohybovala hodnota indexu Dow Jones kolem 11 000 bodů. V září 2003, kdy píšu tyto řádky, má index hodnotu zhruba 9 600 bodů.