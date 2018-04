Jste konzervativní investor nebo agresivní hráč?

Nejprve je třeba zjistit, co očekáváte od investice, jaké jsou vaše zkušenosti s investováním a jak se stavíte k riziku. Jestli je pro vás přijatelné, aby investice krátkodobě poklesla třeba o 10 % nebo nikoli. Dále se v investičním dotazníku zjistí další důležité informace o vaší finanční situaci.

Investiční dotazník pro určení rizikového profilu klienta ZDE

Nyní víte, do jaké rizikové skupiny patříte. Např. pro silně konzervativního investora je nepředstavitelné, že by mohla hodnota jeho investice poklesnout. Požaduje maximální jistotu. I za cenu toho, že bude muset investovat do fondů, které nemohou přinést tak velký výnos.

Volba portfolia

Po vyplnění testu a sečtení bodů víte, jak vnímáte riziko a do jak rizikových nebo jak jistých investic se můžete pustit. V předchozích kapitolách se také mluvilo o tom, že do rizikovějších fondů by měli investovat rizikově orientovaní investoři. (Investoři, kteří snesou riziko.) Zároveň by se do rizikovějších fondů mělo investovat na delší dobu. Jako vodítko vám může posloužit následující tabulka:

Tabulka:

Volba typu fondu podle rizikového profilu klienta a podle doby investice

Doba investice Typ investora Do 1 roku 2 až 3 roky 4 roky

až 6 let nad 7 let Silně konzerva-tivní Peněžní trh Peněžní trh Peněžní trh Peněžní trh Konzerva-tivní Peněžní trh Dluhopisové fondy Dluhopisové fondy Dluhopisové fondy Vyvážený Peněžní trh Dluhopisové fondy Smíšené fondy Smíšené fondy Dynamický Peněžní trh Dluhopisové fondy Smíšené fondy Akciové fondy

Dle tabulky určíme typ fondu, o který bychom se dále měli zajímat. Teď bude jenom potřeba najít vhodnou investiční společnost a potřebný podílový fond koupit. Výše uvedený návod je zjednodušený postup, jak se dobrat ke správnému fondu.

Kde fondy nakoupit

Nebudeme detailně rozebírat, jestli je lepší fond peněžního trhu od jedné společnosti nebo od druhé. Ani nebudeme polemizovat nad tím, jestli je možné rozpoznat lepší fondy od horších. Jestli potřebujete fondy konzervativní nebo fondy z druhé části spektra.

S fondy je to podobné jako s učebnicemi angličtiny: Není důležité debatovat nad tím, která učebnice pro začátečníky je lepší a která horší, která moderní a která přežitá, jestli je lepší více obrázků nebo textu. Důležité je najít učebnici pro náš stupeň pokročilosti (třeba pro začátečníky), koupit si ji a začít se učit. U fondů jste dostali návod jak si určit „stupeň pokročilosti“ a víte, jaký typ fondu koupit. Dále „je jedno, jaký konkrétní vyberete.“

Když vám doporučíme správný typ učebnice angličtiny, tak vám můžeme říct: „Běžte do knihkupectví a kupte si ji.“ U fondů můžeme udělat něco podobného. Jděte do banky nebo ke zprostředkovateli a fond si kupte. Jestli chcete přece jenom vybírat mezi fondy, nevybírejte podle minulého výnosu, ale podle poplatků. Když budete mít vedle sebe dva fondy peněžního trhu od dvou různých společností, podívejte se na cenu, jakou zaplatíte – podívejte se na poplatky za nákup a poplatky za správu.

Chcete-li investovat, postupujte podle následujících kroků:

1. Dobře si zvažte svoji finanční situaci: Kolik peněz máte, kolik chcete investovat.

2. Určete si cíl, kvůli kterému chcete investovat peníze a za jak dlouho to bude („investiční horizont“).

3. Ujasněte si, co od investice očekáváte – jaký výnos a jaké riziko.

4. Otestujte se, jaké riziko jste ochotni nést. Buď investičním dotazníkem nebo si představte, jak budete reagovat, až vaše investice poklesne.

5. Vyberte si typ fondu, který odpovídá vašemu časovému horizontu a vaší toleranci rizika.

6. Najděte si investiční společnost, u které fond nakoupíte.

