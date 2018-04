Jste-li úspěšní ve své práci, možná po vás půjdou lovci mozků

Počítačový analytik Jiří (32) už tenhle scénář dobře zná. Před časem se o něm totiž dozvěděli headhunteři (v překladu lovci hlav či mozků) a od té doby se mu čas od času ozývají. Jednou už díky nim dokonce změnil místo a polepšil si finančně.

Vytipují si ho vždy na pracovní pozici, kterou potřebuje obsadit některý z jejich klientů. Oslovených je obvykle víc a teprve po absolvování řady pohovorů či testů se rozhodne, kdo nejlépe splní podmínky a "vyhraje".

Zpočátku není ani jasné, o kterého zaměstnavatele jde - dozví se třeba jen to, že se jedná o mezinárodní společnost z oblasti telekomunikací. Headhunteři si totiž hlídají únik informací a celou pravdu odhalí většinou až v samotném finále, pokud postoupíte mezi nejužší výběr kandidátů.

Hledají mezi úspěšnými

Headhunteři jsou v podstatě hledači hotových profesionálů nebo talentů. Živí je nedostatek schopných manažerů a specialistů v různých oborech. Na rozdíl od běžných personálních agentur se většinou nezajímají o uchazeče bez práce a neinzerují v tisku ani na internetu.

Jejich pracovní metodě se odborně říká executive search - to znamená, že přímo vybírají a oslovují jednotlivce, kteří by se hodili na konkrétní pozici. Často třeba volají do firem na recepce nebo sekretářkám, vydávají se za někoho jiného a snaží se získat pokud možno přímé kontakty na vhodné kandidáty, které by mohli oslovit s konkrétními nabídkami.

Loví manažery i asistentky

Zatímco v 90. letech, kdy headhunteři začali na českém trhu práce působit, pátrali téměř výhradně po špičkových manažerech, v posledních letech se zaměřují i na jiné pozice. "Objektem našeho zájmu jsou často IT specialisté nebo také jazykově vybavení inženýři z různých oborů, po těch je na trhu práce doslova hlad," říká Markéta Švedová ze společnosti Recruit CZ a doplňuje: "Dostáváme také objednávky na obsazení pozic pro headhunting dříve netypických - například na účetní nebo osobní asistentky top manažerů. Klienti rádi zaplatí vysoké částky za zkušené dámy s vysokoškolským vzděláním, které plynule hovoří dvěma světovými jazyky, zvládnou chaotickou agendu šéfů a budou jejich pravou rukou."

Podle jejích slov se pracovní metody headhunterů příliš nemění, ale díky moderním komunikačním technologiím a rostoucí konkurenci se jejich práce značně zrychluje. Na výběrových řízeních se také ve srovnání s minulostí objevuje podstatně více žen-profesionálek, které zvládnou skloubit kariéru i rodinu.

Ceny šplhají ke stovkám tisíc

Ceny za headhunting občas někoho překvapí - dosahují totiž řádově desítek až stovek tisíc, záleží na prestiži agentury a na vzácnosti hledaného "zboží". Nižší částky většinou postačí na obsazení míst v nižším managementu, vyšší posty či velmi specifické pozice stojí mnohonásobně víc. Nový ředitel vyjde podle Markéty Švedové klienta klidně i na půl milionu korun.

Na vybrané a obsazené kandidáty poskytují dodavatelé - tedy headhunteři - záruky. Ty se liší podle pozice a trvají od tří měsíců až do jednoho roku. "V praxi to znamená, že pokud námi dodaný kandidát ukončí v této době pracovní poměr, musíme za něj najít zdarma klientovi náhradu," vysvětluje Tomáš Gil ze společnosti People Place.

Dejte o sobě vědět

Pokud vás už headhunteři někdy kontaktovali, zůstávají s vámi zpravidla ve spojení. Sledují vaši profesní dráhu a občas se ozvou s nějakou další nabídkou.

Jestliže o vás ještě nevědí, můžete to sami změnit. Recept je zdánlivě jednoduchý - stačí být tak dobrý ve vašem oboru, aby se o vás vědělo. Nebo mít známé a kolegy, kteří vás doporučí.

Možné je také poslat do některé z agentur váš profesní životopis, případně se na webových stránkách společnosti zaregistrovat do její databáze. Další možností jsou sociální sítě na internetu. "Z našeho pohledu lze s jistou nadsázkou říct, že kdo nemá dobře zpracovaný profil na LinkedIn, jako by ani nebyl," říká Tomáš Gil.