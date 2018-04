Jste na síti závislí?

A český psycholog David Šmahel z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně se připojuje: „Časově neomezené připojení je pro vznik závislosti určující.“ Máme se tedy závislosti na internetu obávat?

Začíná se na hrách a chatech

Zpočátku jsou největšími lákadly pro uživatele internetu hry, chaty a erotika. Končí to však bezcílným prohledáváním všeho možného. Internetová závislost má jedno velké úskalí: závislého nepoznáte na první pohled. O to může být problém záludnější.

„Když jsem nastoupil na vysokou školu, tak jsem na strahovských kolejích začal hrát hru World of Warcraft. Nevím, jak se mi to povedlo, ale úplně jsem kvůli tomu přestal chodit do školy a rozešla se se mnou přítelkyně, se kterou jsem chodil pět let. Po roce na koleji jsem musel strojní fakultu předčasně opustit. Paradoxně mě vyhazov ze školy dostal zpátky do normálního života,“ říká Josef, bývalý hráč závislý na on-line hraní.

Jiný příběh vypráví o ženě, matce čtyř dětí, které soud nařídil léčbu, protože byla závislá na internetu. Soud jí děti odebral a svěřil je do ústavní péče. Žena totiž podle sociálního kurátora sice pobírala příspěvky na děti a alimenty, ale o děti se nestarala. Neplatila žádné účty kromě poplatku za připojení k internetu. Žena své jednání zdůvodňovala tím, že po rozchodu s partnerem upadla do depresí, které jí pomáhali zvládnout jen její internetoví známí na chatech.

Příznaky závislosti

- nezvladatelná potřeba používat internet

- ztráta kontroly nad užíváním internetu, pocity viny

- abstinenční příznaky, nervozita, podrážděnost, agresivita

- zanedbávání pracovních povinností

- marné pokusy omezit časté používání internetu

- fyzické problémy, jako například bolesti očí nebo páteře