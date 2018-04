Jste nový? Pozorujte své kolegy

Snad každý nováček je "domorodým" týmem vnímán tak trochu jako vetřelec. Není proto na škodu projevit se jako člověk otevřený a vstřícný, i když takoví nejste. Úsměvem při seznamování nic nezkazíte. Dáte-li najevo rezervovanost, nedůvěru, lidé si nejspíš pomyslí, že jste nafoukaní nebo něco skrýváte. Jste-li plaší, seznamte se nejprve s těmi, kteří jsou vám od pohledu sympatičtí, nebo s nimiž budete úzce spolupracovat.

Zorientujte se ve vztazích

Nebojte se zapojit do hovoru kolegů, ale nevnucujte se. "Stejně tak není dobré dělat nejchytřejšího ze všech, ať vás k tomu opravňuje bohatá praxe, nebo kvalitní vzdělání," upozorňuje Lenka Nozarová ze společnosti ConVerta Consulting. Není ani taktické někoho kritizovat nebo na sebe prozradit intimnosti. Všímejte si, kdo jak s kým mluví, koho lidé žádají o radu, kdo s kým chodí na oběd.

Ne každý vás uvítá s otevřenou náručí. Neurazte se při odmítnutí a zachovejte korektní chování. Nikdy se nezalíbíte všem. Nedbejte ani na to, když některý z kolegů před vámi někoho pomlouvá. Informaci dál neroznášejte. Nebo ji odmítněte s tím, že vás nezajímá.

S horlivostí opatrně

Chcete dokázat, že jste dříč. A tak zůstáváte v zaměstnání, zatímco si všichni užívají volného večera. "Jenže ona je práce přesčas a práce přesčas. Pokud jde jenom o to, ukázat, že vydržíte v práci sedět dlouho, může to být pochopeno tak, že své povinnosti nezvládáte," varuje Lenka Nozarová. "Samozřejmě pokud byl úkol složitý nebo máte nyní víc práce než ostatní, pak byste měli zůstat." Často se stává, že ve snaze zapůsobit co nejlépe se člověk ke všemu aktivně má a pak žasne, kolik práce oproti ostatním dělá. Abyste nepřepálili tempo na startu, uvědomte si priority, co je výhodné pro vás i firmu a naučte se odmítat. Nesnažte se ale prosadit svůj prospěch na úkor ostatních.

V začátcích v neznámém prostředí budete mít i spoustu otázek ohledně práce. Poznamenejte si vše, co se dozvíte. Opakovaným ptaním na věci, které vám někdo vysvětlil, nezapůsobíte bystře.

Dívejte se dopředu

Vztahy ve firmách se různí a organizace práce také. To, co bylo někde samozřejmostí, je jinde nepřekonatelnou překážkou. "Nesrovnávejte nové působiště s tím starým," radí psycholog Luděk Špaček. Člověk má tendenci na to horší zapomínat, a tak po deseti letech posuzuje zaměstnavatele, na kterého kdysi nadával, smířlivěji. "Je lepší se dívat dopředu. Určitě se najdou jiné klady. Se zápory se lze poprat, nebo se s nimi smířit. Nebo včas odejít," dodává Špaček.

Určitým rozčarováním projdete v každém případě; nikde není ideální stav. Pokud se tím však začnete trápit, pěstovat v sobě pocit křivdy, osočovat okolí, patrně v té firmě stejně nezůstanete. Přitom se může ukázat, že zbytečně. Pokud se vám něco hned zpočátku nelíbí, zvažte, jak moc je to pro vás důležité. Pokud ano, ventilujte to hned - věcně, jasně. Aspoň brzy zjistíte, jak se noví nadřízení a kolegové stavějí k lidem s vlastním názorem.

JAK ZVLÁDNOUT PRVNÍ DNY V NOVÉ PRÁCI

* Předem si ujasněte, koho se na co chcete zeptat.

* Otázky si sepište a domluvte si chvilku klidu, kdy vám je dotyčný zodpoví.

* Novým kolegům se nevnucujte ani falešně nelichoťte. Buďte příjemní, přirození, ať si vás sami "oťukají".

* Nedbejte na to, když některý z kolegů před vámi pomlouvá šéfa. Informace dál neroznášejte, pravda může být jiná.