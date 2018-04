Jste připraveni na změny v penzijním připojištění? Otestujte se

, aktualizováno 1. srpna

Jestli váš fond nevydělává, máte možnost ho změnit. Ovšem s přestupem k novému dlouho neotálejte, máte na to již jen několik dní. Možná nevíte, jak na to, nebo si to aspoň myslíte. Zkuste si udělat náš test, třeba zjistíte, že víte všechno.