Jste skeptici, míní cizinci

S příchodem zahraničních investorů na české území se personalisté začali zabývat otázkou dopadu cizích firemních kultur na tu českou. Jak moc mohou ovlivnit? Chcete-li si práci udržet, pak hodně. "Jistěže se v naší společnosti prolínají prvky japonské i české kultury. Nesnažíme se však lidem něco vnucovat," říká Toshinori Tanino, šéf společnosti Shimano v Karviné. Zároveň přiznává, že zpočátku byli Češi požadavky svého japonského zaměstnavatele zaskočeni. Byť je na Karvinsku vysoká nezaměstnanost, řada z nich je neusnesla a z firmy odešla.

V Shimanu i v dalších nadnárodních společnostech je mnoho lidí různých národností. Proto je nestmeluje ani tak kultura národní jako spíš firemní. Například japonský šéf automobilky TPCA klade důraz na filozofii TPCA way (TPCA cesta), kterou sdílí i francouzská část firmy. Typicky japonské ztotožnění se společností demonstroval tím, že kvůli propagaci přidal do svého jména název sídla firmy - jmenuje se Masatake Kolín Enomoto.

"Spíše než o setkání rozdílných národních povah jde u nás o střet lety vypracovaného systému, zavedeného v zahraničních firmách. Ten se naprosto liší od zvyklostí na českých pracovištích. Možná proto považují Češi některá nařízení

Podle Angličanů se Češi zbytečně bojí autorit,...více o autoritě naleznete v přiloženém článku ZDE.

Novinky, jež se ujaly * V pobočkách anglické společnosti Tesco je zvykem, že zaměstnanci centrální kanceláře a střední i vyšší management mohou dobrovolně vypomáhat na místech pokladních, doplňovačů zboží, prodavačů na obslužných pultech a pracovníků ve skladu. Zaměstnancům centrální kanceláře i manažerům to má připomenout každodenní práci zaměstnanců v obchodech a z první ruky mohou získat zpětnou vazbu od zákazníků.



* Tykání zaměstnanců mezi sebou i s nejvyšším vedením je zvykem například v IKEA, Microsoftu a v řadě dalších švédských, nizozemských, anglických a amerických společností.



* Japonci nabízejí možnost seznámit se s jejich kulturou i jídelníčkem. Například v TPCA Kolín dostávají zaměstnanci k obědu na výběr z domácího i japonského menu. Francouzská část firmy má smůlu, protože k francouzským jídlům patří víno, což je v TPCA zakázáno.

Koho mají Češi nejraději? 1. Slováky, Francouze

2. Švédy, Angličany

3. Poláky

4. Rakušany, Japonce, Řeky

5. Američany, Maďary

6. Indy, Němce

zahraničního vedení za zbytečná nebo hloupá," míní Jiří Jakeš ze společnosti Senior Automotive Czech, jenž má letité zkušenosti s prací v cizích službách. "V Německu ani v Japonsku jsem třeba neviděl, že by někdo nedodržoval nařízení o nošení ochranných brýlí. V Česku musím pod hrozbou pokuty nutit člověka, aby si je vzal, protože si může poškodit oči." Je to jeden z mnoha příkladů toho, co vyčítají Čechům hlavně Japonci a Němci - neukázněnost."Socialistický režim poznamenal chování Čechů a to se promítá i do současnýchpracovních vztahů," říká Martina Mastná z české pobočky rakouské společnosti Hill International. "V historii se Češi pasovali do role mírumilovné oběti agrese a z toho vyplývá jejich role tichého oponenta," dodává. Proto se podle ní Češi tak často dokážou navenek tvářit loajálně. Myslí si přitom něco jiného, otevřeně však neřeknou co jen naznačují.Skepse a sarkasmus jsou podle Davida Williamse z české pobočky anglické společnosti Tesco vlastnosti, které Čechům znesnadňují motivaci. Největší boj prý svedli Angličané s přehnaným respektem Čechů k vyšší pozici, autoritě. Nedostatečné sebevědomí a malá schopnost prosadit se jsou nedostatky, které na Češích vidí zase američtí manažeři spolupracující s českou pobočkou společnosti Microsoft.Hodnotovým žebříčkem se čeští zaměstnanci asi nejvíce vzdalují Japoncům. "Japonci hodně kladou důraz na práci, kdežto v Česku je daleko důležitější rodina," říká Tanino ze Shimana. "Čechům chybí v některých chvílích dostatečně velké pracovní nasazení a disciplína. Na druhou stranu umějí po práci odpočívat a vychutnat si to. My to tak nedovedeme," přiznává. Šéf TPCA Enomoto má zřejmě zase jiné zkušenosti. "Češi mají obrovskou chuť učit se novým věcem. Zatím nevidím nic, co bymě u nich překvapilo v negativním slova smyslu," tvrdí.Ředitelka oddělení vnějších vztahů společnosti Tesco Eva Williamsová chválí Čechy za to, že oproti Angličanům nic zbytečně nepitvají, netráví celé dny na poradách, ale hned se dají do díla. Angličané podle ní trochu trpí na "dokonalou analýzu rizik spojených s daným projektem", která v konečném důsledku může znamenat roční časový skluz, na druhé straně je výsledek téměř bezchybný.Sympatie Angličanů a Čechů jsou oboustranné, podobně jako Čechů a Rakušanů. "Češi se vůči nim necítí tolik frustrovaní jako například vůči nedostižnému Německu," říká Martina Mastná, která se vztahy Rakušanů a Čechů zabývá již tři roky. Rakušané jsou podle ní osobnější než Němci, nepotrpí si tolik na dokonalou organizaci, direktivní styl komunikace, což spolu s Čechy pociťují jako omezování. Na druhou stranu se prý Němci nebojí otevřeně řešit problémy, zatímco Češi je spíše shazují pod stůl.