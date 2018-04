Jste špatně oblečení? Nezískáte práci

Je totiž statisticky prokázáno, že pro přijetí je určující vedle odpovídajícího profesního profilu kandidáta také chuť sdílet s novým člověkem pracovní povinnosti.

„Nikdo nepodcení hrozbu sedávat vedle kolegy, který bude zapáchat, jeho hygienické návyky jsou nedostatečné nebo svou nevychovaností či bezohledností bude ztěžovat, popřípadě snižovat profesionalitu celého týmu,“ potvrzuje ředitelka personální agentury Mercury Group Alice Hamidová.

První dojem můžete udělat jen jednou

Jdete na přijímací pohovor, na kterém vám opravdu hodně záleží? Tak si nejprve pořádně rozmyslete, co si vezmete na sebe.

Personalisté doporučují volit na první setkání s budoucím zaměstnavatelem oblečení konzervativnějšího rázu.

Mělo by být čisté a vyžehlené, nejlépe z nemačkavých materiálů. Vzhledem k tomu, že pohled zástupce firmy sjede od hlavy k botám, jsou nutností také čisté boty. „Dbejte především na upravený zevnějšek - umyté vlasy a příjemné vystupovaní. Své životní filozofie o negaci světa ponechte pro osobní přátele a na volný čas, do oblečení je ve vlastním zájmu nepromítejte,“ radí Alice Hamidová.

„Osobní hygiena je při pohovoru zásadní, bohužel je však dodnes mnohými uchazeči podceňována,“ doplňuje Josef Rajtr, ředitel personální agentury Majora.

Formálním oblečením určitě nic nezkazíte

Zatímco pozice úředníka žádá konzervativní vzhled, na pohovor na místo do IT firmy můžete vyrazit ležérněji.

Pravidlo číslo jedna zní, že vyčnívat mohou jen naprosto výjimeční jedinci

Připravte si proto raději formální oblečení, kterým nic nezkazíte. Muži by měli sáhnout po tmavém obleku, dámy zase po kostýmu. Dbejte také na zdánlivé detaily, jako jsou například čisté a neokousané nehty, i z takových věcí personalisté vyvozují závěry ovlivňující vaše šance.

Převyšuje vzhled intelekt? Ne na prvním setkání

Jestli si myslíte, že to nejdůležitější při pohovoru máte v hlavě a na ostatním moc nezáleží, mýlíte se. „Vzhled nelze při přijímacím řízení podceňovat, obě strany mají při pohovoru v průměru jen třicet až šedesát minut na to, aby se navzájem seznámily.

Úměrnost je přímá - čím více negativních vlivů personalista vidí, tím menší má motivaci a chuť vstoupit do vzájemných budoucích vztahů. A spoléhá-li někdo na to, že intelekt převyšuje vzhled, tak určitě ne při první hodině setkání, kdy uchazeč nemůže prokázat výši odbornosti, ale spíš ukázat solidní mravy,“ upozorňuje Alice Hamidová.

Čím u personalistů rozhodně nazabodujete

Vizážistka Klára Dvořáková Klempířová i personalistka Alice Hamidová odpovídají na otázku, co u uchazečů při přijímacím pohovoru vadí úplně nejvíc, shodně: pomačkaný vzhled, sportovní obuv, neumyté vlasy, neoholené či nezastřižené vousy, špinavé nehty. Nehorují ani pro výrazné doplňky, velké množství šperků a nápadné ozdoby.

Extravagance? Do profesionálního světa nepatří

A jak zapůsobí piercing či tetování? Do profesionálního světa je to neakceptovatelné, beru to jako výraz naivity a nevyzrálosti,“ míní Alice Hamidová. Podle Kláry Dvořákové Klempířové je to forma vlastního vyjádření.

Na posty, kde se žádá kreativita, se lehká extravagance hodí, vlastně i doporučuje. Do firem, kde se od uchazečů očekává serióznost, je to nevhodné.

Oblékněte se správně na přijímací pohovor

Úřednice v bance

Měla by působit důvěryhodně, aby jí klient chtěl svěřit své peníze. Extravagance se nehodí. Nadčasová klasika - bílá halenka se sakem či vestou, sukně s punčochami nebo kalhoty. Kabátek pomůže zakrýt jakékoliv disproporce a vždy působí upraveně, důstojně a důvěryhodně. Tmavé seriózní lodičky.

Měla by se obléci mile a přátelsky, zároveň by měla budit autoritu. Kostým či samostatné sako ve světlých teplých tónech, volnějšího střihu. Může být halenka s elegantním svetříkem. Sukně je lepší rozšířená, vždy s punčochami, kalhoty nepřiléhavé. Podpatky nižší. Správnou volbou je jednoduchost a střídmost při výběru oblečení.

Oděv musí působit prakticky, ale nesmí se podobat pracovnímu oděvu. Žádné světlé tóny ani černá barva, neboť na nich je vidět špína. Hodí se: tmavší kalhoty, košile v odstínech modré nebo i decentně vzorovaná s kostkou nebo proužkem. Plátěné či vlněné sako.

Práce programátora s sebou nese i potřebu pohodlného oblečení. Oblečte se módně, ale slušně. Je dobré znát dopředu firemní kulturu. Jedná-li se o firmu, pro kterou je typické „free“ oblečení, pak sako není nutné. Ale vhodná je košile (s rozhalenkou) podložená tričkem. Je možné přijít i ve slušných neopraných džínách, ale klasickými kalhotami nelze nic pokazit.

Oblečení by mělo být formální, aby budilo respekt. Vhodný je tmavý oblek s jednobarevnou košilí a s hedvábnou kravatou. Kožené elegantní šněrovací boty. Vystříhejte se výrazných barevných kreací. U žen by měla převládat jednobarevnost či nenápadný proužek apod., délka sukní ke kolenům. V případě šperků je méně více. Extravagantní ozdoby ponechte na volný čas. Šperky, hodinky, psací pera vyjadřují v byznys světě míru solventnosti a spolehlivosti.

S výběrem oblečení na pohovor radili stylistka Klára Dvořáková Klempířová a personalistka Alice Hamidová.