Jste správně pojištěni? Naučte se základní pravidla.

Nebojte se pojištění

Mnoho lidí považuje pojištění doslova za nutné zlo. Ostatně, kdo by příliš uvažoval nad tím, že jeho dům může vyhořet nebo se stane předmětem nechtěného zájmu zloděje či vandala. Ještě patrnější je to v případě vlastního zdraví, kdy uvažovat nad tím, co vše se může stát již není vůbec jednoduché. Pojištění je tak jednou z věcí, nad kterou nikdo nechce přemýšlet a utrácet za něj peníze, pokud to není nezbytně nutné. A zde je ten problém, jak poznat, zda je pojištění opravdu nutné?

Obejdete se bez pojištění?

Zde se již dostávám k naznačeným důvodům, proč není nalezení správného pojištění vůbec jednoduché. Za prvé, každý má jiné potřeby. Jiné pojištění bude potřebovat rodina s malými dětmi, odlišné pojištění zase zvolí svobodný muž s nadprůměrným příjmem. Rozdílné pojištění bude potřebovat lékař provozující soukromou ordinaci, jiné pojištění soukromý zemědělec apod. Obecně lze tak pouze říci, že správné pojištění by mělo být přizpůsobeno zákazníkovým potřebám. A tady musí zákazník sám či při poradě s nezávislým odborníkem, zjistit jaké jsou jeho skutečné potřeby, respektive jaká rizika mu hrozí. To je záležitost velice individuální a proto se zaměřím více na to, co by měl zvážit každý zájemce o pojištění.

Nejdůležitější je zvážení svých finančních možností, tedy jak velké riziko je zákazník ochoten či schopen nést a hradit ze své vlastní kapsy. Je nutné se rozhodnout pro krytí případné nepříznivé události buď z vlastních zdrojů nebo toto riziko přenést na pojišťovnu a uzavřít pojištění, které sice neochrání před nepříznivou události, ale pomůže zmírnit její finanční dopady.

Koupě pojištění je ale někdy spojena s více či méně oprávněným strachem zákazníka, což je druhý důvod, proč výběr správného pojištění není jednoduchý. Zájemce o pojištění je totiž často ovlivněn svými emocemi, kdy obava z nepříznivé události ho může vést k uzavření pojistných smluv, které pro něj nemusí být zrovna nejvhodnější. Z tohoto přístupu vycházejí často neodborné rady dealerů ve stylu “čím větší pojistnou částku sjednáte, tím lépe – nikdy nevíte, co se může stát”. Již méně pozornosti věnují tomu, zda výše pojistného není nad možnosti rodinného rozpočtu zákazníka či zda skutečně dojde k finančnímu strádání v případě pojistné události. Do třetice tak výběr správného pojištění neulehčují ani samotní prodejci pojištění s často odlišnými zájmy.

Kritéria správné pojistné smlouvy

Na základě výše uvedeného lze sestavit určitá kritéria, která by měla splňovat správná pojistná smlouva. Obecně by tedy správná pojistná smlouva měla zákazníkovi poskytovat:

maximální míru variability

optimální výši spoluúčasti

ekonomickou únosnost

smysluplnost

Zákazník by měl volit takové pojištění, které je co nejvariabilnější, aby se dalo “ušít na míru” a mohlo být přizpůsobováno životní situaci. To je důležité zejména u životního pojištění, kde je nutné mít možnost nejen navyšovat, ale i snižovat pojistnou částku podle životních potřeb. Také sjednání odpovídající výše spoluúčasti by mělo být u většiny zákazníků samozřejmostí. Čím vyšší spoluúčast, tím méně zaplatí na pojistném, přestože obdrží méně prostředků od pojišťovny v případě pojistné události. Je tudíž vhodné stanovení takové výše spoluúčasti, se kterou je možné v rodinném rozpočtu počítat, respektive si na ni vytvořit nějaký malý rezervní fond.

S optimální spoluúčastí souvisí také ekonomická únosnost pojištění či přiměřená výše placeného pojistného, kdy takové pojistné by nemělo nadměrně zatížit rodinný rozpočet. Dosáhnout snížení ceny lze u některých majetkových pojištění například instalací zabezpečovacího zařízení apod. A konečně, správná pojistná smlouva je jen taková, která je v souladu se smyslem pojištění. Ostatně, již jste se zde dozvěděli, že úrazové pojištění neslouží k vybavení domácnosti nábytkem a že životní pojištění nemusí mít bezpodmínečně každý. V komentářích k určitému pojistnému produktu jsem vždy část věnoval smyslu příslušného pojištění a často jsem rovněž definoval skupiny zákazníků, pro které je vybrané pojištění určeno. Pro větší zdůraznění věnuji smyslu pojištění závěrečný odstavec dnešního komentáře.

Názory na pojištění se různí

Jako na většinu věcí i na pojištění si každý utváří svůj názor. Často slýcháme, že některé pojistné produkty jsou založeny na strachu určité skupiny obyvatel. Podle zastánců tohoto názoru by tito lidé neměli takové pojištění sjednávat a ušetřené pojistné by měli použít “užitečnějším” způsobem. To je jeden názor. Další pohled na pojištění je ten, že uzavřením pojištění získává zákazník pocit klidu a finanční jistoty v případě, že ne vše se v jeho životě bude vyvíjet podle představ. Oba názory mají něco do sebe a ani jeden nelze jednoduše odsoudit.

Při rozhodování o nákupu pojištění musí mít všichni na paměti základní smysl pojištění. A tím je především finanční ochrana před neočekávanými a jednotlivcem neúnosnými událostmi. Pojištění pro případ “každé zlomeniny ruky či ztráty zavazadla s oblečením” může sice na první pohled vypadat zajímavě, ale prvořadým úkolem pojištění je vždy ochrana před katastrofou. Když si zlomíte ruku nebo ztratíte zavazadlo na výletě u moře, je to jistě nepříjemné, ale z finančního hlediska vskutku nejde o katastrofu.

Jaký je ten váš názor na pojištění? Děkujeme.