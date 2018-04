Jste v minusu? Banky vám naúčtují tučné poplatky nebo účet zruší

do kdy, od chvíle, kdy jste začali čerpat kontokorent, musíte dluh uhradit Česká spořitelna - do jednoho roku

ČSOB - do šesti měsíců

GE Money Bank - do 180 dní

Komerční banka - do 180 dní

LBBW Bank - do 360 dní

mBank - neposkytli údaje

Poštovní spořitelna - do šesti měsíců

Raiffeisenbank - do jednoho roku

UniCredit Bank - do jednoho roku

Volksbank - není pevný termín, klient splácí průběžně Zdroj informací: banky