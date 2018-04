Jste workoholik?

1. Myslíte třeba i při jídle na to, co musíte v nejbližší době ještě stihnout?2. Dokážete pracovat rychleji a déle než ostatní členové vaší rodiny a vaši kolegové?3. Dovolenou byste raději trávili opravováním starého hradu než ležením na pláži?4. Trpíte chronickým nedostatkem času?5. Kolegové, kteří za vámi přijdou, aby si popovídali, vás dráždí a vy děláte všechno pro to, abyste je vypudili?6. Rozčiluje vás nečinnost?7. Když má váš dopravní spoj zpoždění, vaříte zevnitř a musíte pořád myslet na to, kdy už to přijede?8. Zbývá vám ještě loňská dovolená?9. Jste často otrokem termínů?10. Je pro vás důležité, aby vás lidé z okolí považovali za pracovitého a úspěšného člověka?11. Máte dojem, že mnohdy pracujete na hranici svých možnosti?12. Popuzuje vás laxnost a pomalost druhých lidí?13. Rozzlobí vás hodně, když se věci nevyvíjejí tak, jak mají nebo jak jste předpokládali?14. S chřipkou k lékaři nechodíte, abyste neriskovali, že vám dá neschopenku.15. Pořád se vám honí hlavou, co ještě musíte udělat, a zneklidňuje vás to ?16. Jste často nespokojeni s tím, čeho jste v životě dosáhli?Vyhodnocení: Za každou kladnou odpověď si připočítejte bod.0-4 Jste nad věcí, umíte si to zařídit. Špatná zpráva: možná, že práci vůbec neřadíte mezi možné krásy světa. Je to škoda, někdy to může být i zábava.4-8 Práci zřejmě považujete za součást svého života, ale můžete se bez ní obejít.9-12 Práce je podstatnou součástí vaší existence. Nezačínáte jí však propadat příliš?13-16 Všeho moc škodí. Zdá se, že svou pracovní aktivitu notně přeháníte.