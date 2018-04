Juan: Osobního bankéře klienti přivítali

Kdybyste měl několika málo větami přesvědčit klienta, aby uložil peníze právě ve Vaší bance - co byste mu řekl?

Klient, který hledá spolehlivou a dynamickou banku zaměřenou na služby zákazníkům, by rozhodně měl zvážit možnost uložit peníze u nás. Od té doby, co Société Générale převzala 60% podíl v KB, prošla naše banka skutečnou transformací - a to ve prospěch našich více než 1 200 000 klientů. KB je v současné době zdravá banka poskytující komplexní sortiment finančních produktů po celé České republice. Náš multikanálový přístup umožňuje klientům, aby se s námi spojili kdykoliv a odkudkoliv chtějí. Navštíví-li některé z našich prodejních míst, budou mít také možnost jednat se svým odborně zdatným bankovním poradcem specializovaným pouze na obsluhu klientů.

Existuje nějaký problém v image banky, který byste chtěli v nejbližší době odstranit? Jak chcete banku na českém trhu dál profilovat?

Myslím si, že transformační proces, jímž jsme v loňském roce prošli, nám pomohl se vypořádat s většinou našich slabých stránek. Vůči svým zákazníkům a akcionářům jsme však zavázáni - svou činnost musíme neustále zlepšovat. Rádi bychom se odlišovali od konkurence především v oblasti kvality služeb, kde podle mého názoru lze naší současnou vedoucí pozici ještě posílit.

Kde vidíte rezervy a překážky v rozvoji přímého bankovnictví?

Stále se domníváme, že přímé bankovnictví nabízí v České republice široký prostor pro další rozvoj, přesto náš obchodní model nespočívá výlučně na této formě bankovnictví. Domníváme se, že kanály přímého bankovnictví představují doplněk k naší síti „kamenných“ poboček a že z hlediska pohodlí a dostupnosti a také z hlediska bezpečnosti je důležité, aby si naši klienti mohli zvolit způsob, jímž se svou bankou budou komunikovat a provádět finanční operace. V současné době je přímé bankovnictví - i přesto, že může probíhat velmi rychle - výhodnější spíše pro základní operace a získávání informací než pro sjednávání a zařizování sofistikovaných bankovních záležitostí.

Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti se strategií "každý má svého osobního bankéře"?

První výsledky jsou velmi povzbudivé. Z nedávného průzkumu provedeného externí agenturou vyplynulo, že naprostá většina našich klientů zná svého osobního bankéře a že v posledních měsících se s ním setkala více než polovina z nich. Zdá se, že většina našich zákazníků tuto iniciativu přivítala a dokonce na ni čekala.

