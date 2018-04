Jubileum Wüstenrotu: stojí oslava za to?

Wüstenrot v letošním roce oslavil 10. výročí působnosti na našem území. K této události představil Jubilejní smlouvu stavebního spoření a nově také Jubilejní pojistku, kterou provázejí masivní reklamní kampaně. Jaké jsou tyto novinky?

První stavební spořitelna byla založena v roce 1923 jako Spolek přátel města Wüstenrot. Odtud název stavební spořitelny, která u nás působí již 10 let. Z důvodu tohoto jubilea uvedla stavební spořitelna Wüstenrot Jubilejní smlouvu stavebního spoření a stejnojmenná životní pojišťovna představila Jubilejní pojistku.

Jubilejní nabídka stavebního spoření

Právě nyní stavební spořitelna Wüstenrot přichází s „letní jubilejní nabídkou“ pro ty, kdo si smlouvu uzavřou do konce září s cílovou částkou minimálně 140 000 Kč. Klient, který se zřekne úvěru ze stavebního spoření a zároveň splní podmínky pro přidělení cílové částky, získá již po pěti letech spoření úrokové zvýhodnění ve výši 35% ze sumy připsaných úroků při úrokové sazbě 3%. To znamená, že celkově dosáhne úroková sazba hodnoty přibližně 4,05%, čímž se spořitelna Wüstenrot dostává do čela svých konkurentů HYPO a Raiffeisen, kde se vklady účastníků spoření úročí 4% sazbou. Bez této speciální akce získávají jinak klienti Wüstenrotu podle obchodních podmínek úrokové zvýhodnění až po sedmi letech spoření.

Jubilejní pojistku uvedla k 1.4. životní pojišťovna Wüstenrot, která na našem území působí tři roky a prezentuje se jako seriózní pojišťovna, která zavedla na český trh životního pojištění zajímavé novinky. Rovněž schopností zhodnotit vklady zákazníků se řadí k nejlepším pojišťovnám na trhu, proto jsme se zajímali i o tuto nejnovější nabídku.

Podle pojišťovny byla Jubilejní pojistka vymyšlena, aby českému klientovi (tradičně spořivému a hrajícímu na jistotu) byl nabídnut zajímavý spořící produkt s atraktivním zhodnocením (v určitém směru i lehce konkurující stavebnímu spoření). Jubilejní pojistka je pojištění pro případ dožití, tedy jde zejména o spořící produkt. Z toho důvodu také není zkoumán zdravotní stav zákazníka (obdobně jako u penzijního připojištění). Toto však nemůže být prezentováno jako výhoda, neboť u jakéhokoliv jiného způsobu spoření není rovněž zdravotní stav zkoumán.

Jubilejní pojistka je určena pro klienty ve věku od 15 do 75 let, přičemž pojistná doba je sjednávána do věku 61 let klienta a minimálně na dobu 10-ti let. Pro starší klienty (nad 51 let let) je pojištění sjednáváno vždy jen na 10 let. Minimální platba do této pojistky činí 400 Kč a při splnění zákonných podmínek je i na toto pojištění možné čerpat daňovou úsporu spojenou s životním pojištění.

Z pohledu nabídky pojišťovny je Jubilejní pojistka upravený jiný produkt, který je prodáván pod názvem Penzijní pojistka, přičemž odlišnost Jubilejní pojistky spočívá ve zvláštním režimu prvních 10-ti let trvání pojištění. Tento zvláštní režim spočívá v odlišném připisování podílů na zisku, kdy místo bonusů k pojistné částce jsou připisovány jubilejní prémie. Pojišťovna tak k vložené částce za rok, ať je jakkoli velká, každý rok připíše jubilejní prémii v předpokládané výši 25% (např. při měsíčním pojistném 1000 Kč činí roční prémie 3000 Kč). Výše jubilejní prémie 25% je stanovena za předpokladu zhodnocení na úrovni 2002 (tj. 10%) a není pojišťovnou garantována. V případě jednorázové úhrady pojistného na 10 let je po uplynutí této doby klientovi připsána navíc garantovaná jednorázová prémie ve výši 150% ročního pojistného (např. při jednorázovém vkladu ve výši 100 000 Kč činí tato desetiletá prémie 15 000 Kč). Pokud se zákazník nedožije konce pojištění, bude oprávněným osobám vyplaceno pojistné a připsané jubilejní prémie.

Princip fungování Jubilejní pojistky a rovněž výše celkového zhodnocení je jasnější z následujících ukázky vývoje kapitálové hodnoty pojištění u muže ve věku 51 let:

Tabulka 1

Pravidelné měsíční pojistné 1 000 Kč: Za rok (Kč) Za 10 let (Kč) Zaplacené pojistné 12 000 120 000 Jubilejní prémie až 25% 3 000 30 000 Celkem stav po 10 letech 150 000

Tabulka 2 Jednorázové pojistné: Jednorázový vklad (Kč) Zaplacené pojistné 120 000 Jubilejní prémie až 25% 30 000 Bonus za jednorázový vklad 18 000 Celkem stav po 10 letech 168 000

Jubilejní pojistku neplést se stavebním spořením

Jubilejní pojistku neplést se stavebním spořením

Jubilejní pojistka na první pohled může připomínat stavební spoření, proto je vhodné upozornit na některé zásadní rozdíly. Odlišnost Jubilejní pojistky od stavebního spoření je v tom, že tento produkt je sjednáván minimálně na dvakrát delší období (nejlépe až do důchodu), výše připisované prémie (obdoba státní příspěvku ke stavebnímu spoření) není garantována a vklady nejsou pojištěny. Podstatné je, že v Jubilejní pojistce nedochází k průběžnému úročení vložených finančních prostředků a tedy k efektu složeného úročení. Výnos z Jubilejní pojistky je dán pouze daňovou úsporou (jako u jiných životních pojištění) a výší připsané jubilejní prémie, která se vztahuje pouze na nové vklady a není nijak zhodnocována. Výnos z pojistky není osvobozen od daně z příjmů a je zdaněn srážkovou sazbou ve výši 15%, při výběru vkladů dříve než ve věku 61 let dokonce sazbou 25%. Je tak zřejmé, že srovnání se stavebním spořením není na místě, i když se jím tento produkt očividně inspiroval.

Kolik vyděláte s Jubilejní pojistkou?

Srovnání se stavebním spořením není spravedlivé, ovšem i ve srovnání s důchodovými pojištěními nevychází Jubilejní pojistka nejlépe. Při ukládání 1000 Kč měsíčně do tohoto pojištění, dosáhne pojištěný po 10-ti letech ročního efektivního úroku ve výši 4,28 % (před zdaněním výnosu a bez vlivu daňové úspory životního pojištění), což nemusí stačit ani k pokrytí inflace. Navíc, uvedené zhodnocení není pojišťovnou garantováno. Pokud by zákazník ukládal stejné pojistné například do klasického důchodového programu Budoucnost od Allianz pojišťovny, která za poslední tři roky zhodnotila vklady klientů zhruba ve stejné výši jako životní pojišťovna Wüstenrot, měl by po deseti letech naspořeno zhruba o 20 000 Kč více (při stejném předpokládaném zhodnocení, tj. nerealistických 10%). Z pohledu pojišťovny je tak Jubilejní pojistka kvalitně zvládnutá marketingová akce, která neohrožuje její finanční stabilitu. Z pohledu zákazníka jde o další důchodové pojištění, které lze označit za průměrné.

