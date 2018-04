Julius Bär: investování přes externí partnery

Ke klíčovým službám společnosti Julius Bär Group patří: investiční poradenství a správa majetku pro privátní a institucionální investory, obchod s cennými papíry a devizami a podílové fondy. V České republice působí pouze dceřinná společnost, založená v roce 1990 – Julius Bär Investment Funds Services (JBIFS), jež má na starosti správu podílových fondů. Ostatní aktivity Julius Bär v České republice nevyvíjí. S majetkem pod správou ve výši 26,5 mld. CHF patří mezi největší investiční společnosti ve Švýcarsku.

Julius Bär nabízí přesně 100 podílových fondů. Díky této široké paletě je možné najít fond specializující ať na určitý region nebo na určité sektory trhu. V ČR jich však Julius Bär představuje jen 44. Některé fondy nemohly být uvedeny na český trh, protože jde buď o „private label“ fondy (prodávané pod obchodními názvy externích partnerů), nebo o fondy, které nesplňují některé specifické požadavky Komise pro cenné papíry. Například požadavek na alokaci nejméně 50% investic v rámci zemí OECD znemožnil uvést na český trh Pacific Stock Fund. Ze zaregistrovaných fondů je 20 akciových, 14 dluhopisových, 6 smíšených a 4 fondy peněžního trhu. Všechny tyto fondy mají lucemburský domicil. Většina fondů existuje ve dvou variantách: výnosové (označované písmenem A) a růstové (B). Podíl růstových výrazně převyšuje podíl výnosových fondů, a to i přesto, že ani vyplácené dividendy nepodléhají podle lucemburského práva zdanění a tím nesnižují výnos fondu.

Největší objem spravovaného majetku vykazují akciové fondy, i když jejich podíl v nevydařených uplynulých dvou letech markantně poklesl. Současné rozdělení vlastního jmění vypadá takto:

Pokles podílu akciových fondů byl zapříčiněn především velkými ztrátami při obchodování s cennými papíry. To samozřejmě nebyl problém pouze Julia Bära, s propadem trhů se museli vyrovnávat všichni. Loňské hospodaření fondů přibližuje následující tabulka:

Čistý zisk/ztráta fondů registrovaných v ČR (v tis.CHF) Fondy peněžního trhu 98 984 Dluhopisové fondy 130 064 Smíšené fondy -51 110 Akciové fondy -3 591 542

V rámci jednotlivých typů lze fondy ještě dělit podle jasně deklarované investiční strategie do několika skupin, nazývaných společností rodiny. Mezi akciovými fondy tak lze nalézt rodiny Value, Navigator, Megatrend, atd. Jak již např. název Value naznačuje, budou se fondy s touto strategií zaměřovat na tzv. hodnotové akcie, jejichž tržní cena je nižší než jejich účetní hodnota. Jejich přesným opakem jsou růstové fondy (Megatrend a Special fondy). Navigator fondy zase svou strategií připomínají indexové fondy, neboť jejich portfolio tvoří z převážné většiny akcie zastoupené též v benchmarku fondu. Cílem těchto fondů je poněkud odlišným vyvážením dosahovat mírně lepšího zhodnocení než jakého dosahuje referenční index.

Zajímavý je styl distribuce podílových listů. Společnost nabízí podílové listy výhradně přes externí distributory a patří v této formě prodeje k evropským lídrům. Největší objem prodejů podílových listů se uskutečňuje ve Švýcarsku (okolo 30%), Německu (asi 20%), Itálii a Rakousku. Mezi další patří skandinávské země, Pobaltí a samozřejmě i Česká republika. Fondy Julius Bär jsou zde dostupné zatím pouze prostřednictvím distribuční sítě České spořitelny a minimální investice činí 50 000 Kč. Česká spořitelna zároveň fondy Julius Bär v ČR formálně a právně zastupuje. Ve velmi blízké době projdou registračním řízením u KCP i smlouvy s dalšími distributory, kterými budou Baader Securities, BBG Finance, Conseq Finance, Raiffeisen Bank, Wood&Co. a Živnostenská banka.

Různé rodiny lze vystopovat i u dluhopisových fondů, kde je rozdělení dáno jednoduše ratingem dluhopisů tvořících nejvýznamnější část portfolia konkrétních fondů. V nabídce fondů si tak lze vybrat mezi fondy investujícími do vládních dluhopisů s ratingem AAA až po fondy investující do korporátních dluhopisů s ratingem v neinvestičním stupni (BB a nižší).

Název fondu Výkonnost (k 23.4. 2002) Vlastní jmění od počátku roku 1 rok 5 let Central Europe Megatrend Stock fund 14,9% 22,29% N/A 30,16 mil. EUR German Value Stock fund 6,93% -1,32% 72,23% 395,34 mil. EUR Euro Cash fund 0,5% 3,47% 17,02% 866,95 mil. EUR

Central Europe Megatrend Stock fund – jak název vypovídá, investuje fond do akcií společností z oblasti střední, ale i východní Evropy. Největší součást portfolia tvoří polské (39%), maďarské (22%) a české tituly (12%). Fond investuje především do telekomunikačních akcií (mj. Český Telecom (5,7% ve fondu)), výjimkou nejsou ani bankovní tituly. Cílem fondu je dlouhodobě překonávat referenční index Nomura Central & Eastern Europe ex Russia.

Investiční strategie megatrend určuje, že fond bude vyhledávat akcie ze sektorů, které jsou ovlivňovány dlouhodobými vývojovými trendy, které přinášejí vyšší zisky než je průměr celého trhu. V současné době vidí manažer fondu Christian Ramberger megatrendy v sektoru technologií (např. telekomunikace) a demografie (např. farmaceutické společnosti). Jelikož se jedná o rizikový fond vyžadující aktivní řízení a správu, je i správcovský poplatek vyšší než u jiných fondů a činí 1,8%.

Zajímají-li vás další informace o fondech, naleznete je v naší specializované sekci ZDE nebo na stránce, která je na fondy přímo zaměřena: fondy.idnes.cz German Value Stock fund German Value Stock fund

– fond se řídí investiční strategií Value, která již byla blíže popsána výše. Fond aktivně vyhledává akcie, jejichž tržní cena je z pohledu managementu fondu nižší než účetní hodnota (ukazatel P/B). Fond naprosto ignoruje investice do růstových akcií. Tím dosahuje nižšího rizika, ale zároveň nelze očekávat převratné zhodnocení majetku. Jeho cílem je překonávat výkonností dluhopisové fondy a svůj benchmark – CDAX. Z uvedeného vyplývá, že těžištěm portfolia budou především blue chips akcie.

Fond tedy investuje do velkých německých společností, a to především z tradičních sektorů průmysl (24%) a finance (20%) (Daimler Chrysler, Volkswagen, Münchner Rück, Allianz). Vzhledem k nízké volatilitě činí správcovský poplatek 1,6%.

Charakteristika hodnotových fondů:

pozn.: odchylka se vztahuje k benchmarku

Euro Cash fund – jeden z nejstarších fondů založený již počátkem 90. let. Existuje pouze v reinvestiční formě, což je dáno charakterem tohoto fondu. Fond jsem do výběru zařadil proto, že v managementu fondu panuje názor, že euro do konce tohoto roku výrazně zpevní jak proti české koruně, tak hlavně proti dolaru. Vzhledem k současnému posilování především české koruny se toto tvrzení může zdát poněkud odvážné. Pokud by však k předpokládanému vývoji skutečně mělo dojít, pak je fond vhodným nástrojem pro konzervativní české investory, pro které by se investice do sílícího eura mohla vyplatit daleko více než konzervativní lpění na českých fondech peněžního trhu.