K bytu má pomoci levná půjčka

Kabinet má nařízení o levné půjčce projednat příští středu. Pokud jej schválí, první půjčky se podle ředitele Fondu rozvoje bydlení začnou poskytovat zhruba v dubnu. Volby začnou o dva měsíce později.

Většina informovaných úředníků nepředpokládá, že by ministři půjčku neschválili. Fond bydlení podle svého šéfa Jana Wagnera také již vyčlenil 350 milionů korun, z kterých bude možné letos poskytnout 1750 půjček. Ze zkušeností s poptávkou lidí po obdobné půjčce, poskytované státem z tučnějších fondů v minulých letech, lze usuzovat, že k vyčerpání 350 milionů dojde během několika týdnů. Přestože v minulosti stát na půjčky rozděloval i více než miliardu, lidé na ně čekali v dlouhých frontách a během pár týdnu nebylo co rozdělovat.

Vláda přichází s "měkkým úvěrem" zhruba dva roky poté, co s dvousettisícovou půjčkou zděděnou po předchozích vládách skoncovala jako s neúčinnou a lidmi často zneužívanou. Lidé si třeba za státní peníze přistavěli ve svém rodinném domku ještě jeden bytový prostor, aniž by trpěli bytovou nouzí.

Na rozdíl od dřívější půjčky, která byla bezúročná, budou muset zájemci nově počítat s úrokem tři procenta ročně. To je stále o více než polovinu méně, než je aktuální nabídka nejlevnějších hypoték poskytovaných komerčními bankami. O úvěr budou moci žádat pouze lidé do věku 36 let, kteří nevlastní ani nespoluvlastní žádný jiný byt či dům. To platí i pro jejich manžele či manželky. Omezení se týká i velikosti pořizované nemovitosti, které je maximálně 80 metrů čtverečních u bytu a 120 u domku s jedním bytem.

Stavební povolení na pořizované byty musí navíc nést datum po 1. lednu 2000. O dalších případných omezeních se ještě bude rozhodovat. "Návrh bude vládě předložen ve dvou variantách. V jedné je zapracován požadavek Ministerstva práce a sociálních věcí, které chce žadatele omezit podle výše jejich příjmů. Druhá varianta s tím nepočítá," uvedl náměstek ministra pro místní rozvoj pro otázky bydlení Petr Kokoška.

Další podporou, která je podle řady realitních odborníků významnější a cílenější, je chystané zlevnění komerčních hypoték o tři procenta ze státních peněz na koupě starších bytů. "Je tomu tak proto, aby se mladí lidé orientovali na starší bydlení, které je v mnoha případech levnější než nová výstavba," říká Kokoška.

Kritéria jsou obdobná jako u půjčky: věk do 36 let a úvěr se dotuje při koupi bytu do 800 tisíc a u domu do 1,5 milionu. Podlahová plocha však v tomto případě nemá být omezená. "Navrhuje se také, aby dotace byla poskytována maximálně po dobu deseti let. Záměrem je podpořit mladé lidi v období, kdy se potýkají s nižšími příjmy, které provázejí začátek jejich kariéry," konstatoval Kokoška.