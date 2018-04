K čemu je studentům internet?

Mimo učebních textů mohou studenti využívat například zpravodajský servis, nabídky brigád nebo míst pro absolventy a nabídku peněžních ústavů pro studenty (studentská konta, pojištění). Velký prostor bývá na těchto stranách věnován možnostem a podmínkám studia a práce v zahraničí. Informace zpracovávají většinou odborníci na dané země. Naleznete zde i postřehy a zkušenosti současných českých studentů na zahraničních školách (Jak se studuje v ...).Na studentských internetových stranách stačí kliknout na sekci bazar učebnic a skript (www.student.contactel.cz) nebo burza skript (www.student. atlas.cz, www.seznam.cz/vzdelavani), a objeví se vám vyhledavač. Podle oboru, o který máte zájem, se dostanete k nabídce požadovaných učebních textů. Pokud vámi žádaná učebnice není v nabídce, podáte si zdarma "inzerát" s kontaktními údaji (telefon nebo e-mailová adresa). Ten je okamžitě zařazen abecedně do příslušné rubriky. "Z důvodů zachování aktuálních údajů je maximální doba zveřejnění inzerátu devadesát dní," vysvětluje Vojtěch Horna ze student.contactel.cz. "Sežene-li student učebnice dříve nebo jinde, může inzerát jednoduše smazat." Stejně tak vlastníte-li knihy již nepotřebné, je možné je prostřednictvím "nabídky" nebo "inzerátu" poskytnout ostatním zájemcům.Oba studentské servery poskytují více než třicet oborů, ve kterých lze požadované tiskoviny nalézt. Je možné vybírat z knih o astronomii, jazykových, matematických, ekonomických, geologických, pedagogických, politologických, technických, uměleckých i zemědělských učebnic. Nabídka obsahuje i skripta pro mediky, studenty teologie či práva. "Letos jdu do druhého ročníku právnické fakulty. Budu potřebovat knihy o historii. Jsem ráda, že se dá využít internetového obchodu z druhé ruky. Podstatně to totiž šetří studentské kapsy," říká studentka Jana Lomková z Rokycan.Jakmile kliknete na sekci s názvem učit se, učit se na student.atlas.cz, objeví se vám široká nabídka studijních textů pro středoškoláky, vysokoškoláky i ty, kteří se na studium teprve připravují. Vhodinách literatury na gymnáziu nebo střední škole se mohou hodit čtenářské deníky. Internet nabízí zpracovanou kompletní povinnou středoškolskou četbu, referáty do hodin fyziky, chemie, zeměpisu i dějepisu. Je zde i nabídka doučování různých předmětů a přípravy na maturitu nebo přijímací zkoušky na střední i vysokou školu. "Když jsem se letos na jaře připravoval na maturitu, vyhledal jsem si na internetu vypracované otázky z češtiny a učil se podle nich. Při prohlížení studentských stránek a jejich odkazů jsem našel i nabídku na jazykové kurzy pro maturanty, kteří nebyli přijati ke studiu na vysoké škole," svěřuje se Pavel Zimko z Brna. Studentům vysokých škol mohou pomoci texty seminárních, bakalářských i diplomových prací, které jsou na internetu uváděny. Naleznete zde i názory, postřehy a zkušenosti studentů různých škol.Studentské strany obsahují i odkazy na personální poradenství při hledání zaměstnání. Ze sekce zabývající se sháněním práce můžete prohlížet i strany jednotlivých úřadů práce. Naleznete přehled kurzů managementu nebo jazyků. Zkrátka vše, co může pomoci při získávání vhodného zaměstnání. Jsou zde i nabídky práce v zahraničí.* jak se studuje v ...* co dělat ...