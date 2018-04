K čemu je ve škole romský asistent

Dříve končila většina romských dětí ve zvláštních školách, protože nebyly na školní docházku připraveny. Často neuměly česky vůbec anebo velmi málo. "Abychom tomu předešli, zavedli jsme experiment přípravných ročníků a pedagogických asistentů pro Romy. Ve vybraných mateřských, základních nebo i zvláštních školách se během jednoho roku připravují romské děti na první třídu," uvádí Viktor Sekyt, pracovník kanceláře Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity vlády ČR. "V polovině devadesátých let byly tyto experimenty zavedeny ve dvou školách s velkým počtem romských dětí v Ostravě a Ústí nad Labem." Dnes je v České republice přes sto sedmdesát přípravných tříd a zhruba dvě stě romských pedagogických asistentů. Nejrozšířenější je praxe pedagogických asistentů ve Velké Británii, Nizozemsku a Švédsku. "U nás začala prosazovat pedagogickou asistenci Milena Hübschmanová již v sedmdesátých letech, ale bohužel tehdy neúspěšně," vysvětluje Viktor Sekyt. Počet romských pedagogických asistentů každoročně stoupá. Zpočátku se předpokládalo, že budou pracovat pouze v přípravných ročnících a prvních třídách, ale v současnosti cvičně pracují ve vyšších ročnících základních škol, v dětských domovech a v jednom učilišti.Přednost dostávají středoškoláci, ale na práci pedagogického asistenta stačí ukončené základní vzdělání. Zájemci absolvují desetidenní školení pedagogického minima a nastupují přímo do škol. Podle učitelů získá mnoho z nich během práce v přípravných třídách motivaci k dalšímu vzdělávání. Někteří pokračují v dalších kursech nebo studují dálkově střední školy. "Práce to sice není nijak zvlášť placená, ale hlásí se na ni romští muži i ženy všech věkových kategorií. A na rozdíl od jiných profesí velmi málo z nich práci asistenta opouští," podotýká Viktor Sekyt. Je to připisováno vztahu Romů k dětem, získání dobrého společenského postavení, možnosti pomáhat druhým, často i neromským dětem. Asistenti pomáhají romským školákům nejen v komunikaci s učiteli a spolužáky, v řešení problému se šikanou, v odlišném pojetí životního stylu a v překonávání pověr, pomáhají jim zvládnout i běžnou školní docházku. "V prvním pololetí, před mým nástupem do školy, měly romské děti přes dva tisíce zameškaných hodin. Ve druhém chyběly už jenom dvě stě hodin," říká asistentka ze Sokolova. Podle odborníků je působení romského pedagogického asistenta významné i pro překonání posledních dvou ročníků základní školy a výběr povolání. "Pro romské děti jsou asistenti důležití hlavně ze dvou důvodů. Pokud mají nějaké problémy s učením nebo chováním, asistent je tam kvůli tomu, aby se jim věnoval více než učitel, který na to obvykle nemá čas," říká Anna Gorniaková ze společnosti Nová škola, která učila společně s romským asistentem. "Druhým důvodem je, že romské děti doposud viděly své rodiče nebo ostatní dospělé Romy převážně manuálně pracovat. Dobrá společenská pozice člověka z jejich komunity je pak motivuje."Pokud chce škola získat asistenta, musí požádat ministerstvo školství o jeho přidělení prostřednictvím školského odboru na okresním úřadě. Školám je v devadesáti devíti procentech případů vyhověno. Plat romských asistentů je plně hrazen ministerstvem. Školám ani jejich zřizovatelům nevznikají žádné finanční povinnosti. Přesto však velký počet škol o přidělení asistentů nežádá, většinou z neznalosti. "Například tvrdí, že nemají problémy, a navíc nevědí, kdo by to zaplatil. Přitom ve chvíli, kdy se jim do školy asistent dostane, hned příští rok žádají o dalšího," dokládá Viktor Sekyt.Na základě metodického pokynu ministerstva školství lze přeřazovat děti ze zvláštních škol zpět do základních. To otevírá další možnosti vzdělání pro romské děti. V loňském roce bylo přes prázdniny ze 140 dětí, jejichž rodiny o přeřazení projevily zájem, vráceno zpět do základní školy 35 romských školáků. "Dětem se dá pomoci zpět do normální školy, je možné je doučovat, věnovat se jim. Velmi nám vycházejí vstříc studenti pedagogických fakult a členové různých občanských sdružení," vypočítává Sekyt.* zahájení práce ve ško le.