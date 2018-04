K čemu účastníka zavazuje smlouva o stavebním spoření?

Stavební spořitelna Minimální měsíční vklad (% z cílové částky) Po jakém prodlení s vklady spořitelna smlouvu může vypovědět Úhrada za uzavření smlouvy (% z cílové částky) Do kdy je nutno zaplatit úhradu za uzavření smlouvy ** ČMSS 0,5% * 6 měsíců + 2 měsíce po doručení písemné výzvy 1% není stanoveno *** ČSST není stanoven není stanoveno 1% do 2 měsíců HYPO - Tarif Nadstandard 0,3% 6 pravidelných vkladů + 8 týdnů od doručení výzvy k zaplacení 1% nebo 1,6% (dle výběru) do 4 měsíců HYPO - Tarif CL 0,5% 6 pravidelných vkladů + 8 týdnů od doručení výzvy k zaplacení 1% do 4 měsíců Raiffeisen 0,5% u tarifů R,S,D 0,3% u tarifu M 6 měsíců + 2 měsíce po doručení výzvy 1% u tarifů R,S,D 0,75% u tarifu M do 4 měsíců VSS KB 0,5% 6 minimálních měsíčních vkladů + 2 měsíce od doručení výzvy k zaplacení 1% 0,75% u JUNIOR Programu do 4 měsíců Wűstenrot zpravidla 0,5% není stanoveno 1% do 4 měsíců

Když si zájemce uzavře smlouvu o stavebním spoření, vyplývají z ní pro něj nějaké povinnosti? Je povinen spořit alespoň nějaké minimální částky? Musí je ukládat pravidelně? K napsání tohoto komentáře mě inspirovala jedna z našich klientek. Chtěla si uzavřít smlouvu o stavebním spoření, přitom neměla zájem o úvěr a chtěla pouze spořit. Jelikož je studentka a nemá stálé příjmy, obávala se, že se může dostat i do finanční tísně a že by proto chtěla stavební spoření, při kterém je možné měnit výši měsíčních úložek.Ve všeobecných obchodních podmínkách (VOP) stavebních spořitelen je stanoven předmět smlouvy o stavebním spoření: je jím jednak závazek účastníka spořit dohodnutou částku a jednak jeho nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. Úvěr na řešení bytových potřeb tedy není nutno čerpat, pokud ho nebudeme potřebovat – je to naše právo, nikoli povinnost.Také označení tohoto produktu jako „stavební spoření“ v žádném případě neznamená, že je toto spoření určeno pouze pro toho, kdo chce stavět nebo rekonstruovat. (Je to sice věc všeobecně dobře známá, ale přesto se stále najde dost lidí, kteří o stavebním spoření jako výhodném způsobu zhodnocování úspor odmítají uvažovat s poukazem, že se nechystají přeci nic stavět.)1/ zaplatit úhradu za uzavření smlouvy2/ spořit takovým způsobem, aby to odpovídalo požadavku konkrétní spořitelny, který je stanoven v jejích všeobecných obchodních podmínkáchVšechny spořitelny mají stanoveno, že pokud nebudezaplacena zvlášť, budou všechny účastníkovy došlé peníze přednostně určeny na zaplacení této úhrady. Dále je ve VOP vždy také ustanovení o tom, že nebude-li tato úhrada zaplacena v plné výši do stanovené doby (2 – 4 měsíce), může spořitelna takovou neuhrazenou smlouvu vypovědět.Dále bývá ve VOP většinou stanovena výše, který je třeba spořit na účet stavebního spoření. Odvozuje se z výše cílové částky zapsané ve smlouvě. Dnes je výše tohoto minimálního měsíčního vkladu u všech stavebních spořitelen stanovena buď ve výši 0,3 – 0,5 % cílové částky, nebo v případě ČSST není stanovena vůbec. Dále je ve VOP také ustanovení o tom, co se stane, když je účastník v prodlení s těmito minimálními vklady. Například je-li účastník v prodlení s více než 6 minimálními měsíčními vklady a nezaplatí-li je ani do 2 měsíců poté, kdy mu bude doručena výzva stavební spořitelny k zaplacení, může mu být smlouva vypovězena. (Podrobnosti v tabulce)Následující tabulka je výtahem z ustanovení všeobecných obchodních podmínek jednotlivých stavebních spořitelen:* Měsíční vklad stavebního spoření může být v odůvodněných případech snížen až na 0,3% cílové částky, nikoliv však v rychlé variantě.** Nebude-li tato úhrada do stanovené doby zaplacena, může stavební spořitelna od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět.*** Ve VOP ČMSS není přesný časový údaj, pouze ustanovení, že pokud účastník úhradu nezaplatí, je stavební spořitelna oprávněna smlouvu vypovědět.Tato ustanovení však neznamenají, že je nutno zasílat peníze na spoření pouze pravidelně měsíčně. Možné je spořit jednorázovými úložkami např. koncem roku. Kromě toho je možné kdykoli podle libosti vkládat na svůj účet také mimořádné vklady. Stručně by to šlo shrnout asi tak, že každý si může libovolně na svůj účet předspořit dopředu, problém ale může nastat, bude-li se spořením pozadu. Některé spořitelně to vadit nebude (ČSST, Wűstenrot), jiná spořitelna nepořádnému klientovi zašle připomenutí, že zapomněl spořit. A v případě, že klient na to nebude reagovat, smlouva mu může být vypovězena. Protože jak jsme si řekli již na začátku, předmětem smlouvy o stavebním spoření je mimo jiné závazek účastníka spořit dohodnutou částku.