K cestě musíte dát souhlas

Kdy jde o pracovní cestu? Například tehdy, když zaměstnance, který má ve smlouvě sjednané místo výkonu práce v Plzni, vyšle zaměstnavatel do Prahy. "Pokud je místo výkonu práce v pracovní smlouvě konkretizováno na adresu sídla či provozovny zaměstnavatele, je pak pracovní cestou každá cesta mimo toto pracoviště, a to i v rámci stejné obce," vysvětluje právník Oldřich Choděra.

Na pracovní cestě nejde samozřejmě jen o cestování, i když může zabrat většinu času. Zaměstnanec musí během jejího trvání vykonat práci, kterou mu zaměstnavatel zadal. Je to také on, kdo určí, jestli zaměstnanec přespí v nejdražším hotelu, nebo v nejlevnějším penzionu, a jestli pracovní cesta bude delší, než se původně předpokládalo.



Ale já už jezdit nechci!



Kdo dal svůj souhlas ve smlouvě k pracovním cestám, ale už na ně nechce dál jezdit, neplní tak pracovní úkoly, což může být i důvod k výpovědi. Možná ale zaměstnavatel svolí ke změně pracovní smlouvy, díky níž bude zaměstnanec cestování zproštěn. Záleží tedy na vzájemné dohodě obou stran.



Jen někdo může porušit dané slovo



Na odmítnutí pracovní cesty mimo obvod svého pracoviště nebo bydliště mají nárok podle zákoníku práce těhotné zaměstnankyně nebo zaměstnankyně pečující o děti.

Pokud je tedy žena v době, kdy má být na pracovní cestu vyslána, těhotná, souhlas s cestami v pracovní smlouvě k jejímu vyslání nyní už nestačí. "Zaměstnavatel musí v takovém případě žádat ženu o nový souhlas. Pokud se jej nedočká, žena nemůže být na pracovní cestu vyslána," říká advokát Aleš Růžička. Totéž platí pro zaměstnankyni, která pečuje o dítě mladší osmi let nebo má jako osamělá v péči dítě mladší 15 let.

Co dostanete proplaceno? * Chcete-li, aby vám byly proplaceny vynaložené náklady na pracovní cestě (telefonní hovory, jízdenky, ubytování, stravné, parkovné apod.), musíte tyto vedlejší výdaje prokázat dokladem o úhradě. Pokud se tak nestane, záleží pouze na zaměstnavateli, v jaké výši je uzná a proplatí. * Požádá-li zaměstnanec o poskytnutí zálohy na cestovní náhrady, musí mu ji zaměstnavatel do výše předpokládané náhrady poskytnout.

Co zaměstnanci za pracovní cestu náleží?



Po dobu pracovní cesty přísluší zaměstnanci takzvané cestovní náhrady (stravné, úhrada cestovních výdajů, ubytování apod.). Od počátku letošního roku platí jejich nové základní sazby. Ke zvýšení došlo pouze u sazby za 1 km jízdy (z 3,40 na 3,50 Kč) a zvýšení průměrné ceny u benzinu automobilového (98 O Super plus z 27,10 na 28,50 Kč). Jinak byly sazby sníženy, většinou o jednu korunu.

Z hlediska náhrad se zaměstnanci vyplatí jezdit na pracovní cesty vlastním autem. Proplaceno bude 3,50 Kč za každý ujetý kilometr plus cena projetého benzinu. Cestovní náhrady za pracovní cestu se platí za dobu, kterou na ní zaměstnanec stráví. Pokud čas mimo pracovní dobu zaměstnanec strávil jinak než výkonem práce (například v dopravním prostředku), nevzniká mu nárok na mzdu, ale pouze na cestovní náhrady. Je to tak i v případě, kdy řídí vůz coby řidič-referent (nemá tedy jako výkon práce určeno řízení). Plní-li na pracovní cestě pracovní úkoly i mimo pracovní dobu, jde o práci přesčas - pokud se například protáhne obchodní jednání.

V případě pracovní cesty zaměstnance se neuplatní pružná pracovní doba. Má-li třeba firma pružnou pracovní dobu se začátkem od 6.30 do 8.00 a koncem od 15.00 do 16.30 hodin, pak pro účel pracovní cesty smí zaměstnavatel stanovit pevnou pracovní dobu, například od 7.00 do 15.30 hodin.