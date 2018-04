K investování stačí 500 korun měsíčně

Mohu investovat i v jiné měně než v korunách?

Investiční společnosti spravují otevřené podílové fondy, které jsou vedené jak v korunách, tak i v amerických dolarech, eurech a často i v japonských jenech. Jejich prostřednictvím lze sjednat investice kamkoli. Pracovníci investičních společností na pobočkách bank zpravidla nabízejí i otevřené podílové fondy svých mateřských společností. Tak například na pobočkách České spořitelny lze nakoupit podílové listy rakouské Erste anebo v Komerční bance lze nakoupit podílové fondy skupiny Société Générale.

Chtěl bych začít s investováním, ale popravdě vůbec nevím, kde začít. Mám si najmout finančního poradce?

Nejsnadnější cesta vede do banky, kde jsou pracovníci informováni o možnostech, jak investovat. Samozřejmě za použití produktů konkrétní banky. Vedle bank existují makléřské společnosti (zprostředkovatelé obchodů), které nabízejí klientům investice na základě komisionářské smlouvy. Klient po jejich podpisu složí na založený účet prostředky a investuje je buď sám, nebo za podpory vybraného pracovníka. To už záleží na dohodě.

Pokyny lze podávat přímo přes internet z domova, po telefonu nebo v listinné podobě. Vedle těchto společností existují na finančním trhu poradci, kteří jsou oprávněni zprostředkovat obchod mezi klientem a investiční společností. Jejich prostřednictvím lze investovat nejčastěji do otevřených podílových fondů.

Podle čeho se mám řídit ve výběru investičních společností?

Investiční společnost je ze zákona akciovou společností a tu někdo vlastní. Je tedy dobré se soustředit na dobré jméno, hospodářské výsledky, vlastníka investiční společnosti. Kromě toho je vhodné sledovat, kolik taková konkrétní investiční společnost nabízí fondů a jaký objem majetku ve svých fondech spravuje. Platí doporučení, že čím větší objem majetku spravuje, tím důvěryhodnějším subjektem je.

Jaké poplatky na mě budou čekat v případě, že se rozhodnu investovat do podílových fondů, do akcií?

V případě podílových fondů jde o poplatek vstupní, výstupní a správcovský. Vstupní poplatek si investiční společnost strhává hned při vložení peněz do produktu. U akciových fondů bývá cca od dvou do pěti procent, zatímco u dluhopisových fondů nebo fondů peněžního trhu se pohybuje mezi nulou a dvěma procenty. Správcovský poplatek si účtuje investiční společnost za správu a ten je rozpouštěn průběžně v ceně podílového listu. Přestože ho přímo nevidíme, musíme ho platit. Výstupní poplatek ve většině případů není účtován žádný.

U přímých obchodů s akciemi je účtován poplatek za uskutečněný pokyn. To znamená, že platím při nákupu i případném prodeji. Poplatek činí zhruba kolem 0,5 procenta z objemu obchodu. Zcela určitě poplatky u přímých investic do akcií jsou nižší než u investic do akciových fondů.

Mohu rovnou nakupovat akcie na burze?

Je nutné využít některého z obchodníků s cennými papíry. Opět je nutné uzavřít s obchodníkem komisionářskou smlouvu a sjednat si způsob podávání obchodních pokynů.

Vím, že nemusím z akcií a ostatních investic při prodeji platit daň při držení delším než 6 měsíců jako fyzická osoba, ale jak je to s dividendami?

Z dividend vyplácených tuzemskými společnostmi se odvádí srážková daň ve výši 15 procent. Daň strhává a odvádí plátce, to znamená společnost vyplácející dividendy. Příjemce dividendy obdrží dividendu poníženou o srážkovou daň a nikde ji v daňovém přiznání dále neuvádí.

Chtěl bych investovat přibližně 200 000 korun do drahých kovů. Ale nevím, co je lepší koupit, zda zlato, platinu, nebo stříbro. Co byste mi doporučil?

Rozhodně bych vám nedoporučil investovat celou částku do drahých kovů - a už vůbec ne jednorázově. Z vámi uváděné částky bych do drahých kovů investoval pouze čtvrtinu. Zbývající tři čtvrtiny bych rozdělil do fondů peněžního trhu, dluhopisových a akciových. Co se týče výše zmiňovaných tří kovů, tak upřednostňuji zlato.

Kam bych mohl investovat své dočasně volné finanční prostředky? Mohu ukládat přibližně 10 000 korun měsíčně.

Investiční společnosti mají v současné době ve svých nabídkách několik typů investičních programů. Ty fungují tak, že z vámi zasílané pravidelné částky budou distribuovat určité procentní podíly do vybraných podílových fondů.

Pro přímé investice na burze jsou desetitisícové částky málo. Abyste vytvořil vyvážené portfolio, tak je třeba mít řekněme částku kolem půl milionu korun. Ve vaší situaci bych doporučil pravidelné investování přes nějaký vhodný investiční program a po několika letech budete mít dostatek času i příležitostí k přímému investování.

Rád bych vyzkoušel sám investovat například přes www.fio.cz, www.rms.cz, www.patriadirect.cz a www.brokerjet.cz, možná ještě www.xtb.cz. Co všechno k tomu musím vědět?

Prostřednictvím internetových aplikací lze investovat z počítače kdekoli na světě do akcií. Můžete zadávat pokyny k prodeji nebo nákupu. Tyto aplikace nabízejí demoverze, které jsou vám zpřístupněny za účelem testování. Zpřístupnit demoverzi lze nejlépe prostřednictvím zaslání žádosti na centrálu společnosti (telefonicky, e-mailem) a sami si následně můžete vyzkoušet její vlastnosti.

Vyplatí se dát si práci a vyzkoušet všechny dostupné demoverze. Teprve potom je vhodné se rozhodnout a podepsat komisionářskou smlouvu s vybraným partnerem.