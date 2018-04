K lékaři s plnou peněženkou

U každé nemoci či zdravotních potíží existuje způsob léčení, který plně hradí zdravotní pojišťovna. Mnohdy má však pacient na výběr více možností - například léků či pomůcek, které jsou lepší, ovšem také dražší. Řada lidí si za ně neváhá připlatit.

S velkou pravděpodobností každý bude někdy potřebovat brýle a zkazí se mu zuby. Právě v těchto případech nejsou zdravotní pojišťovny ke svým klientům zrovna štědré. V brýlích na pokladnu jednou za tři roky v ceně 250 korun nikdo parádu neudělá, o pohodlném nošení darmo mluvit. Špatný zrak může proto přijít během několika let na několik tisíc, nebo dokonce desítek tisíc korun, pokud člověk například používá kontaktní čočky nebo zvolí laserovou operaci. Obyčejná amalgamová plomba je sice „zadarmo“, tedy lépe řečeno hrazená ze zdravotního pojištění, ovšem kdo by chtěl mít šedý úsměv? Každá bílá výplň stojí pacienta několik set, v případě, že lékař neuzavřel s pojišťovnou smlouvu, i několik tisícikorun. Když zvolí místo klasické jednoduché zubní protézy pevný náhradní chrup z moderního materiálu, zaplatí částku, za kterou by pořídil ojetou Škodu Felicii. ZRAK - brýle cena od 300 korun po několik desítek tisíc korun podle typu obrouček a skel příspěvek pojišťovny zhruba 250 korun jednou za tři roky - kontaktní čočky cena na rok od 4600 včetně čisticích roztoků příspěvek pojišťovny jen u vybraných očních vad u dětí do 15 let dvakrát, nad 15 let jednou ročně - laserová operace obou očí cena 28 000 až 34 000 korun podle typu zákroku příspěvek u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra pro dárce krve a kostní dřeně 5280 korun, u některých pojišťoven na základě individuálního posouzení SLUCH - naslouchátka cena 3000 až 24 000 korun podle typu příspěvek pojišťovny 2700 až 5100 podle postižení jednou za tři až pět let CHRUP - první preventivní prohlídka 294 korun - pojišťovny hradí plně u dospělých a dětí jednou až dvakrát ročně, u těhotných žen až třikrát ročně - nadstandardní fotokompozitní plomba u dospělých cena 200 až 1000 korun pojišťovny obvykle nehradí - metalokeramická korunka cena 1700 korun až 4500 korun pojišťovny přispívají 500 až 600 korun Poznámka: částky jsou orientační Pramen: obchody, zdravotní pojišťovny

Zatímco řešení zhoršeného zraku, tedy pěkné brýle, kontaktní čočky či operace, je obvykle zcela záležitostí peněženky pacienta, o náklady za spravení špatného chrupu se lze dělit s komerční pojišťovnou. Allianz či Česká pojišťovna Zdraví nabízejí zdravotní připojištění, ze kterého se hradí část nadstandardních služeb zubařů. Pojistné, které kryje bílé plomby, přijde ročně zhruba na 500 až 600 korun.

Peníze si často musí připravit také nemocní, kteří doplácejí na léky, nebo pokud si chtějí dopřát například nadstandardní ubytování v nemocnici (i pro tento případ existuje komerční připojištění), přítomnost osobního lékaře při operaci či plastiku. Výdajům spojeným se zdravotnictvím se dokonce nemusí vyhnout ani člověk zdravý jako řípa, to když potřebuje potvrzení o zdravotním stavu k žádosti o řidičský průkaz, propíchnout ucho kvůli náušnicím či prohlídku před odjezdem na letní tábor, což stojí řádově stokoruny.

Od ledna by měl být v každé ordinaci k dispozici takzvaný katalog výkonů, za které může lékař od pacienta požadovat peníze, včetně konkrétního ceníku. Částky za vybrané služby si stanovují lékaři sami, proto se také v jednotlivých ordinacích mohou hodně lišit. O variantách léčení a jejich cenách by se měl pacient v každém případě dozvědět předem. Lékaři do svých cen promítají náklady spojené s pronájmem ordinace, jejího vybavení, zohledňují také lokalitu, v níž působí. Rozdíly v cenách placených úkonů, jako je třeba potvrzení o zdravotní způsobilosti, nebudou u jednotlivých praktických lékařů dramaticky odlišné a pacient za ně nejčastěji zaplatí padesát až dvě stě korun. Výrazněji pocítí pacientova kapsa návštěvu zubaře, kde se za ošetření připlácí nejčastěji. Nejvíce u těch, kteří nemají podepsanou smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Například na každou metalokeramickou korunku přispívají pojišťovny 500 až 600 korunami, u zubaře, který neuzavřel smlouvu s pojišťovnou, hradí celé náklady, které se pohybují od 2200 do 6000 korun, pacient sám.

Hledáte informace o zdravotním pojištění? Navštivte naši specializovanou sekci, která se věnuje výhradně tomuto tématu - ZDE. Ptejte se na ceny předem, žádejte potvrzení, doporučují zástupci zdravotních pojišťoven. Podle nich by si měl každý pacient nechat vystavit doklad, ze kterého musí být patrné, jaký konkrétní výkon mu byl proveden. Už proto, že například brýle, sluchadla i zubní protézy, na které se často připlácí, jsou úplně stejným zbožím jako třeba boty či elektronika, takže i pro ně platí běžná šestiměsíční záruka. Někteří zubaři poskytují například na protetické práce delší, například roční záruku. Jenže reklamace v případě zubního ošetření je dost zapeklitá věc. „Jednoznačně platí půlroční záruka, a tedy i bezplatné odstranění vady u výrobků, jako jsou například zubní protézy, komplikovanější je to u výplně zubu. Pokud vypadne, nemusí to být vůbec způsobeno vadou materiálu, ale nedostatečnou pacientovou péčí o zuby či nedodržováním pokynů stomatologa. Pak záleží nejvíc, jak se dohodne lékař s pacientem. Pojišťovna však lékaři proplatí výplň u stejného zubu jen jednou za půl roku,“ vysvětluje člen představenstva České stomatologické komory Miroslav Paichl.