K letence za babku vám aerolinka přirazí i 1,5 tisíce za kufr

Kdo chce porovnat konečnou cenu letenek, které nabízejí tuzemští prodejci, musí se ponořit do hluboké džungle různých příplatků, přirážek a takzvaných leteckých daní.

"Jejich počty se velmi liší u národních dopravců typu ČSA a nízkonákladových aerolinek. U pravidelných dopravců je většina poplatků zahrnuta již v ceně letenky. Naopak u nízkonákladových aerolinek připlácí cestující k inzerované ceně lístku prakticky za vše," říká Aleš Ondrůj, zástupce Student Agency, prodejce letenek.

I příplatky bývají "v akci"

Nejčastější příplatky Palivové taxy a letištní poplatky

Poplatek za přepravu zavazadel

Poplatek za použití platební karty při rezervaci

Občerstvení na palubě

Poplatek za on-line check-in

Potvrzení letu formou SMS

Příplatek za sedadlo s větším prostorem pro nohy

Přednostní nástup do letadla

Poplatek za vystavení letenky

Poplatek za doprovod pro malé děti letící samostatně

Poplatek za změnu data letenky

Letecké daně (Německo, Rakousko)

Poplatek za stornování letenky

Nejvyšší podíl z výše poplatků vzhledem k ceně letenky mají většinou takzvané palivové taxy. Účtují je prakticky všechny aerolinky za kerosin, který spálí během letu. Jejich výše se pohybuje v rozpětí od několika korun do několika tisícovek.

"Více tu záleží na destinaci než na letecké společnosti. Například do Berlína (cca 270 km) je palivová taxa 840 korun, do Sankt Petěrburgu (1 480 km) jen 346 korun. Nejdražší jsou dálkové lety do Soulu, New Yorku a Dubaje," upřesňuje Josef Trejbal z Letušky.cz. Výše palivového poplatku se odvíjí také od aktuálních reklamních slev, které letecké společnosti občas nabízejí.

"U některých nízkonákladových aerolinek může palivové taxy přebít svou výší poplatek za přepravu zavazadel. Není výjimkou, že si letecká společnost naúčtuje šedesát eur za 20kilogramové zavazadlo v obou směrech, což při ceně letenky 120 eur tvoří 50 procent nákladů na cestu," upozorňuje Ondrůj.

Převážně u nízkonákladových operátorů může cestující připlácet i za použití platební karty při rezervaci, on-line check-in, občerstvení nebo za potvrzení letu formou SMS. K většímu pohodlí má přispívat příplatek za sedadlo s větším prostorem pro nohy či přednostní nástup do letadla.

"Setkáváme se také s různými manipulačními platbami, například s poplatkem za vystavení letenky, za nadměrná zavazadla, za doprovod pro malé děti letící samostatně nebo za změnu data letenky," říká Trejbal.

Upozorňuje, že k tomu je třeba počítat i s letištními poplatky. "Mezinárodní odletová taxa z Prahy je 525 korun, z Brna 370 korun, z Ostravy 420 korun a z Karlových Varů 370 korun. Všechny tyto poplatky zaplatí cestující zároveň s letenkou. Přímo na místě se platí pouze v některých mimoevropských státech."

A pak jsou tu ještě letecké daně, které letos zavedlo Německo a Rakousko pro odlety z těchto zemí. "Z Německa jsou díky této taxe letenky dražší v závislosti na destinaci o osm až 45 eur, z Rakouska o osm až 35 eur," vyčísluje Trejbal. Neméně důležitou složkou ceny letenky může být poplatek za stornování letenky.

Jak se příplatkům vyhnout

U národních aerolinek je to obtížné, všechny poplatky jsou zahrnuty už v ceně palubního lístku. Přesto tu cestování může zlevnit létání o víkendu, bez nadstandardních zavazadel (tedy s kufrem do 23 kilogramů váhy) a v takzvaných "value-special" tarifech, kterými se snaží dopravci nalákat zájemce o levné létání.

U nízkonákladových operátorů je možností víc. Peníze většinou ušetří ten, kdo si letenku rezervuje přes internet, netrvá na papírové palubní vstupence a na velkém zavazadle. V kabině si pak tento cestující nedopřává bagety, kávu ani vodu, nepřikupuje sluchátka k audiovizuálnímu programu a nevadí mu, že má nohy skrčené pod sedačku jako při gymnastickém kotoulu.