K moři levněji než po Česku

Podle Luboše Votočka ze společnosti MAG Consulting se na zájezdy "last minute" zaměřuje poměrně stálá skupina klientů; do této kategorie spadá asi třetina prodaných zájezdů. Dovolenou na poslední chvíli si můžete koupit až na výjimky v podstatě do všech atraktivních přímořských míst v Evropě.

"Počet zájezdů se oproti minulému roku opět zvýšil. Prakticky není destinace, na kterou se nevypisuje 'last minute'," potvrzuje Zdenek Marek z cestovní kanceláře Alexandria. Konkrétní výběr záleží nejvíce na stavu účtu. Osm až deset tisíc korun potřebuje nejčastěji zájemce na leteckou dopravu a týdenní ubytování se snídaní či polopenzí v Bulharsku, Turecku, Egyptě, Tunisu, španělských ostrovech či v Řecku. Ještě méně turisté zaplatí za autobusové zájezdy do Chorvatska či Itálie. Na takový pobyt stačí pět tisíc korun pro jednoho, tedy ještě méně než na týden v dobrém hotelu třeba ve Špindlerově Mlýně.

Mít sbaleno a vyrazit

Je to trochu adrenalin, říkají lidé, kteří už jinak než na poslední chvíli na dovolenou nejezdí. "V pátek něco vyberu a v pondělí letíme," vysvětluje Eva Dolejšová, která za posledních deset let absolvovala zhruba deset pobytů zajištěných pár dní před odjezdem. Přiznává, že si nedělá starosti s balením zavazadel - dbá na to, aby nezapomněla plavky, sluneční brýle a dalších pár drobností, bez kterých se u moře neobejde. Ale to se nestává, protože v balení narychlo má už docela dobrý cvik.

"Hlídám, abychom nejeli dvakrát na jedno místo, ale jinak si moc nevybírám. Ještě se mi nestalo, abych zvolila špatně, patřím ale spíš k nenáročným klientům. Potřebuji vlastní sociální zařízení v pokoji, další požadavky nemám," vypráví Eva Dolejšová. Připomíná přitom svůj nejlepší kousek, kdy za pobyt na Lanzarotte zaplatila pro čtyřčlennou rodinu zhruba o 26 tisíc korun méně než klienti, kteří nakupovali z katalogu.





Kolik ušetříte?

S pevnými nervy dost Platí přitom, že čím víc se blíží datum odjezdu, tím levnější zájezd může být. "Pokud se zájezd kupuje opravdu na poslední chvíli, tedy dva až tři dny před odletem, může se ušetřit v sezóně dva až tři tisíce korun. Konkrétně z naší nabídky: zájemce zaplatí za zájezd na Krétu, jedenáct dní v dvouhvězdičkovém hotelu Zoe s polopenzí, katalogovou cenu ve výši 14 990 korun, na 'last minute' 12 990 korun. Mimo sezonu se dá ušetřit i více," vysvětluje Zdeněk Marek.

"Výše slevy záleží na mnoha okolnostech, například na oblíbenosti destinace, termínu, typu ubytování: pobyt může být levnější o několik set až několik tisíc korun. " doplňuje Libor Diepolt z FIRO-tour. Zástupci obou největších cestovních kanceláří Čedoku a Fischera se shodují: sleva zájezdu může dosáhnout pár dnů před odjezdem až dvaceti procent. Mají lidé, kteří si koupí "last minute", nárok na stejné služby jako ostatní? "Samozřejmě klienti dostanou všechny služby podle cestovní smlouvy," říká Libor Diepolt. Někteří zástupci cestovních kanceláří však přiznávají, že lidé, kteří nakupují zájezd s předstihem, jsou přece jen trochu zvýhodněni. Výhody se mohou týkat například polohy pokoje či místa při přepravě v autobuse či letadle.

