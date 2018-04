K moři na poslední chvíli levněji než na Slapy

Některé pobyty v Chorvatsku či Itálii přijdou českého turistu nyní levněji než dovolená v tuzemsku. Zájemcům stačí na týdenní pobyt třeba jen dva a půl tisíce korun. Nabídka je nepřeberná, ne vždycky však musí být výhodná.

Kde jsi byl? U moře. Zase? Takový dialog se odehrává mezi Jaroslavem Kučerou a jeho kolegy i třikrát do roka. Spolupracovníci tiše závidí a potichu přemítají, kde na to ten člověk bere. „Asi před deseti lety jsme poprvé s rodinou riskli zájezd na poslední chvíli do Španělska a od té doby jezdíme pořád,“ říká Jaroslav Kučera.

Kučerovi trávili výhodnou dovolenou vedle Španělska také na Maltě, v Itálii a ve Francii. Nikdy nelitovali. „Uznávám, že při prvním pokusu to bylo hodně dobrodružné, rozhodli jsme se ve čtvrtek odpoledne a ráno už jsme seděli v autokaru,“ popisuje začátky trochu hazardního cestování Jaroslav Kučera. Za to, co ušetří, zase cestují, a tak se k moři podívají nejméně dvakrát ročně.

V minulých letech byla o prázdninách nabídka zájezdů na poslední chvíli chudší než na začátku a na konci sezony, letos je tomu jinak. Na výběr jsou všechny lokality a typy ubytovacích zařízení. „Nabídka zájezdů na poslední chvíli je rok od roku vyšší, je to celosvětový trend,“ říká Jaromír Beránek z agentury Mag Consulting. „Limitujícím faktorem nejsou ubytovací kapacity, ale v mnoha případech přepravní. V současnosti je právě kvůli nim nedostatečná nabídka levných zájezdů například do Tuniska.“

Ceny jsou tak příznivé podle mínění zástupců cestovních kanceláří proto, že řada lidí v souvislosti s válečným konfliktem v Iráku odložila rozhodnutí ohledně dovolené z jarních měsíců na dobu bezprostředně před dovolenou. „Podle našich průzkumů se celá řada zájezdů prodává za cenu, která cestovním kancelářím nepokryje ani náklady,“ uvádí Jaromír Beránek.

T ak trochu bojovka

Kdo má hodně pevné nervy, může cestovat za hubičku. „Mám zkušenosti, že čím více se blíží den odjezdu, tím jsou ceny nižší, takže opravdu čekám třeba do čtvrtka, zájezd vyberu, zaplatím a v sobotu letíme,“ říká Eva Dolejšová z Prahy. „Není to problém, zabalím dvoje plavky a pár knížek, to mi stačí,“ dodává. „Zpravidla se začíná na slevě deset procent, pár dnů před odjezdem je to i padesát procent,“ potvrzuje Martin Soukup z cestovní kanceláře Osnado.

Úplně nejlevnější jsou zájezdy na poslední chvíli, které se tak trochu podobají bojovce. Turista zná místo, kam jede, ale neví, do kterého hotelu konkrétně. „To jsem udělala jen jednou, ale byla jsem zklamaná. Bydleli jsme daleko od pláže, a ještě v hlučném prostředí,“ popisuje Dolejšová.

Cestovatelé, kteří se rozhodnou pro zájezd za pět minut dvanáct, musí počítat s omezeným výběrem nebo s tím, že na ně nevyjde pokoj s balkonem a výhledem na moře. „Například pro větší skupinu lidí je téměř vyloučeno, aby na poslední chvíli uspěli a dostali se na jedno místo a do jednoho hotelu,“ vysvětluje Jan Koláčný z Eximtours.

S tejně služby všem

Na druhou stranu to, co je v ceně zájezdu, dostane jak klient, který zájezd kupoval za plnou cenu, tak ten, který jej pořizoval se slevou. „Zlevněná cena nemá žádný vliv na kvalitu služeb,“ tvrdí Radovan Glaic z Vítkovice Tours. Jediné, co může útlocitnějším povahám kazit radost z levnější dovolené, jsou kyselé obličeje dalších účastníků zájezdu, kteří zaplatili plnou cenu. „Těch si nevšímám, užívám si dovolenou a myslím si, že ostatní měli stejnou možnost,“ říká Jaroslav Kučera.

S ice na poslední chvíli, ale dráž

Ne každý zájezd, který se tváří jako neopakovatelná příležitost, jí opravdu je. Při hektickém rozhodování pod tlakem by zvláště méně zkušení cestovatelé mohli udělat chybu a nevybrat dobře. Některé cestovky využívají toho, že na označení „na poslední chvíli“ lidé slyší, a nabízejí i zájezdy, které v původní nabídce vůbec nebyly, a tudíž ani nemohly zlevnit. Rada odborníků je jasná: nenechat se zlákat prvním letákem o výhodné ceně, porovnat podmínky více cestovních kanceláří a nelitovat času při zjišťování podrobností. Zájezdy nemusí například obsahovat dostatečné cestovní pojištění. Není však problém ho uzavřít doslova pár hodin před odjezdem na nonstop telefonních linkách, u přepážek na letišti nebo po internetu.



Kolik se dá ušetřit na dovolené Francie až 64 % Řecko až 50 % Španělsko až 50 % Itálie až 40 % Malta až 34 % Chorvatsko až 34 % Tunisko až 33 % Černá Hora až 31 % Dominikánská republika až 25 % Egypt až 23 %

Zdroj: www.zajezdy.cz

R eklamovat lze i zájezdy „last minute“

Reklamovat cokoliv není nic příjemného, o zájezdech to samozřejmě platí také. I když si zájemce koupí letní dovolenou na poslední chvíli a zaplatí za ni třeba jen dvě třetiny běžné ceny, neznamená to, že by nemohl požadovat všechny služby, které cestovní kancelář slibovala.

U zájezdů na poslední chvíli sice není často jasné třeba místo ubytování, přesto má zákazník právo vyjádřit svou nespokojenost. Stejně jako při klasickém nákupu zájezdu se vyplatí přečíst si předem podmínky cestovní kanceláře i pravidla, která se vztahují k vybranému pobytu. Součástí smlouvy by měl být i reklamační řád, pokud není, měl by si jej turista vyžádat.

Pokud tedy dojde k nedodržení podmínek, je třeba vše reklamovat přímo na místě, ať už u delegáta cestovní kanceláře, vedení hotelu či správce komplexu apartmánů. Jestliže však vzniklá situace nepůjde napravit, je potřeba sepsat reklamační protokol - ten by měl obsahovat všechny náležitosti, jako je datum sepsání, podpis rekreanta i zástupce cestovní kanceláře, předmět reklamace či případné vyjádření obou stran. Stěžovateli může být případně nabídnuta takzvaná kompenzace - například místo polopenze plná penze. Jejím přijetím se však klient cestovní kanceláře připravuje o možnost reklamace.

Ze zákona má zákazník tříměsíční záruční lhůtu, takže během této doby je možné vznést stížnost. A to i bez ohledu na to, jaké lhůty jsou uvedeny v konkrétních podmínkách cestovní kanceláře. V případě, že kancelář reklamaci uzná, má zklamaný turista obvykle nárok na vrácení části zaplacené sumy. V případě, že je reklamace odmítnuta, nezbývá nic jiného, než celou záležitost řešit soudně.