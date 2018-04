K moři za pár tisíc. Tipy, kam na levnou dovolenou

Chci jet o prázdninách, pokud možno letecky a alespoň se snídaní, nebo ještě lépe s polopenzí. Vařit se mi nechce a stravovat se v restauracích dovolenou prodraží.

Pojedu s cestovní kacnceláří

Najít teď levnou letenku na léto se mi moc nedaří. Našla jsem jen Burgas se SkyEurope. Letenku v termínu 16. až 23. července nabízí za sympatických 3 980 korun a v Bulharsku není problém sehnat ubytování za 100 až 150 korun na noc. Suma sumárum by mě tak týden vyšel na necelých 5 000 korun, bez jídla.

Pro jistotu ještě koukám, co by mi nabídly cestovní kanceláře. Zjišťuji, že když měsíc počkám, můžu s cestovkou letět do bulharského letoviska Carevo dokonce na 12 dní jen za 4 900 korun. Sice taky bez jídla, ale nemusím se o nic starat, jen zaplatím a užívám si. Vsadím spíš na cestovky.

Kam a za kolik na dovolenou

Našli jsme zájezdy, které si můžete dovolit. Čtěte, kam se vydat za odpočinkem a co za své peníze můžete očekávat.

Slibují levné zájezdy, poplatky je však zvýší i o třetinu

Lepší než procházet stránky desítek cestovních kanceláří je zamířit na weby cestovních agentur. Upřesňuji termín, délku pobytu, dopravu nebo stravovaní. Když totiž hledám jen podle ceny, "vyskočí“ na mě tisíce zájezdů.

Tohle by se mi docela líbilo: letecky do Turecka na osm dní s polopenzí. Hotel na obrázku vypadá moc pěkně, slunečníky a lehátka jsou zdarma. 8 500 mi přijde jako dobrá cena. Až po dalším kliknutí a počítání zjišťuji, že bych musela připlatit. S poplatky jsem skončila na 12 500 korunách. Raději rovnou hledejte zájezd do 7 000 korun, pak se spíš trefíte.

Nezapomeňte na kapesné

I když máte jídlo v ceně zájezdu, na pamlsky, vstupné a výlety počítejte kolem 2 000 korun navíc. Radíme, jak se v cizině nedostat do finanční tísně.

Letecky a za 10 000? Zkuste Bulharsko, Itálii či Chorvatsko

Jestli chcete letecky k moři a s polopenzí, za 10 000 korun se do Řecka, Egypta nebo Turecka podíváte spíš mimo hlavní sezonu, kdy jsou zájezdy o třetinu, někdy i o polovinu levnější. O prázdninách se budete muset spokojit s týdnem v Bulharsku, Itálii, Španělsku nebo Chorvatsku, a to ještě musíte hodně hledat. Také nečekejte plnou penzi ani lepší hotel. To za 10 000 korun na osobu snáz seženete, když pojedete autobusem.

V nabídce do deseti tisíc korun jsou i poznávací zájezdy autobusem nebo eurovíkendy letecky. Když se na dovolené rádi hýbete, můžete zkusit třeba cyklo zájezd, raftování nebo wellness pobyt. Za deset tisíc pak můžete jet k moři s polopenzí a ještě si dvakrát denně zacvičit. Podívejte se třeba na www.sopka.cz, www.cestakezdravi.cz nebo www.sport-s.cz.

Zájezdy do 10 000 korun Itálie, Kalábrie

cena: 9 990 korun (cena platí

při 6 osobách v apartmánu)

ubytování: 7 nocí v apartmánu

doprava: letecky

strava: vlastní



Bulharsko, Bjala

cena: 9 490 korun

ubytování: 11 nocí v apartmánu

doprava: letecky

strava: snídaně



Chorvatsko, Istrie

cena: 9 490 korun

ubytování: 8 nocí ve 2* hotelu

doprava: autobus

strava: polopenze



Tunisko, Sousse

cena: 9 970 korun

ubytování: 10 nocí v 3* hotelu

doprava: letecky

strava: polopenze



Španělsko, Costa Brava

cena: 9 890 korun

ubytování: 3 noci ve 4* hotelu

doprava: letecky

strava: polopenze



Španělsko, Costa Brava

cena: 9 990 korun

ubytování: 9 nocí ve 2* hotelu

doprava: autobus

strava: polopenze

Poznámka: Hledali jsme na stránkách http://dovolena.invia.cz, www.nettravel.cz, www.zajezdy.cz a www.last.cz.