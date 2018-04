K nákupu umění nejsou potřeba horentní sumy

Důležitý je především výběr galerie nebo obchodu, kde se rozhodnete předmět zakoupit; úspěšný obchod zpravidla uděláte ve firmě s dobrou pověstí a tradicí. Naopak byste měli být opatrní, narazíte-li například v zastavárně na podezřele levný „originál starého mistra“. Originál se totiž velmi pravděpodobně nachází úplně jinde než právě před vámi. Nejisté jsou burzy, nádražní aukce a podobně.

Tip na dobrý nákup není jednoduchý

Umění není ropa ani zlato, aby se dalo snadno předvídat, jak se mu na trhu povede. Přesto se právě investice do umění mohly zhodnotit za posledních třináct let podle Michala Šeby lépe než do nemovitostí. Vzpomíná například na obrázky Josefa Lady, které se daly před lety pořídit i za tisíc korun - a dnes stojí třeba stokrát víc. Podle galeristů je stálý zájem o moderní umění, vyplatí se také sledovat výstavy dosud méně známých autorů s uzavřeným dílem, u kterých je možnost zhodnocení značná. „Například obrazy malíře Máchala či Kafky se daly na výstavách koupit za 5000 až 10 000 korun, dnes se prodávají za 50 000 až 100 000 korun.

Dnes může být takovým autorem Jiří Dvořák, který působil z existenčních důvodů ve dvacátých letech jako gymnaziální profesor kreslení. Jeho obrazy, které se dají koupit v podobě akvarelů už třeba za tři tisíce korun, se, myslím, v budoucnu dobře zhodnotí,“ radí Michal Šeba. Rozpoznat kvalitní dílo, jehož hodnota v budoucnosti ještě stoupne, je však pro laika obtížné, a proto je lepší nechat si poradit od znalců. Zvlášť u dražších nákupů je to podle odborníků přímo nezbytnost kvůli nebezpečí falzifikátu.