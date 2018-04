K novému bydlení pomůže i stát

Kde vzít prostředky na vlastní bydlení? Tuto otázku řeší nemalé procento obyvatelstva České republiky. A protože se jedná o nadmíru citlivé téma, pomáhá při řešení bytové otázky nejrůznějšími způsoby také stát. Správné využití různých forem státní podpory může zájemcům o stavbu, koupi nebo rekonstrukci obydlí ušetřit nemalé finanční prostředky. A nejen to – díky státní podpoře si může sen o novém bydlení splnit i mnoho těch, kteří by bez této pomoci dostatečné prostředky na řešení bytové situace shromáždit nedokázali.

Proto není na škodu udělat si přehled těch nejvýznamnějších prostředků, kterými stát řešení bytových otázek podporuje. Nejedná se totiž zdaleka jen o podpory hypoték a stavebního spoření, ale i o nejrůznější daňová osvobození a snížení daňového základu. Mezi nejvýznamnější formy státní podpory tedy patří následující:

Program podpory oprav bytových domů postavených panelovou technologií

Cílem programu je pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k úvěrům poskytnutým bankami a stavebními spořitelnami usnadnit financování oprav, rekonstrukcí nebo modernizací bytových domů postavených panelovou technologií. Podporu mohou získat pouze v rámci své podnikatelské činnosti následující subjekty: fyzická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu a má trvalý pobyt na území ČR fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území ČR a je vlastníkem bytového nebo nebytového prostoru podle zákona o vlastnictví bytů v domě právnická osoba, která je vlatníkem nebo spoluvlastníkem domu a má sídlo na území ČR společenství vlastníků bytových jednotek vzniklé podle zákona o vlastnictví bytů

Cílem programu je pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k úvěrům poskytnutým bankami a stavebními spořitelnami usnadnit financování oprav, rekonstrukcí nebo modernizací bytových domů postavených panelovou technologií. Podporu mohou získat pouze v rámci své podnikatelské činnosti následující subjekty: Program na podporu regenerace panelových sídlišť

Cílem programuje vytvořit podmínky pro postupnou přeměnu stávajících monofunkčních sídlištních celků na atraktivní polyfunkční městské části. Podporu může získat obec, na jejímž území se nachází panelové sídliště o celkovém počtu nejméně 200 bytů.

Cílem programuje vytvořit podmínky pro postupnou přeměnu stávajících monofunkčních sídlištních celků na atraktivní polyfunkční městské části. Podporu může získat obec, na jejímž území se nachází panelové sídliště o celkovém počtu nejméně 200 bytů. Program poskytování státních půjček na opravy,modernizaci a rozšíření bytového fondu

Příjemcem podpory (státní půjčky) je obec a prostřednictvím obce i soukromý vlastník bytového fondu. Státní půjčka poskytnutá obci je splatná jednorázově do 10 let.

Příjemcem podpory (státní půjčky) je obec a prostřednictvím obce i soukromý vlastník bytového fondu. Státní půjčka poskytnutá obci je splatná jednorázově do 10 let. Program podpory oprav bytového fondu

Program je určen na opravy bytových domů postavených panelovou technologií. Dotace je určena všem vlastníkům bytových domů a bytů postavených panelovou technologií (tj. obcím, bytovým družstvům, soukromým fyzickým osobám a těm právnickým osobám, v nichž nemá stát majetkovou účast).

Program je určen na opravy bytových domů postavených panelovou technologií. Dotace je určena všem vlastníkům bytových domů a bytů postavených panelovou technologií (tj. obcím, bytovým družstvům, soukromým fyzickým osobám a těm právnickým osobám, v nichž nemá stát majetkovou účast). Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury

Cílem je vytvořit podmínky pro oživení výstavby nájemních bytů. Vztahuje se na výstavbu nájemních bytů a technické infrastruktury. Příjemcem dotace a stavebníkem je obec.

Cílem je vytvořit podmínky pro oživení výstavby nájemních bytů. Vztahuje se na výstavbu nájemních bytů a technické infrastruktury. Příjemcem dotace a stavebníkem je obec. Program podpory výstavby domů s pečovatelskou službou

Tento program má vytvořit podmínky pro kvalitní a odpovídající bydlení občanů se sníženou soběstačností. Nepřímo má přispět i k uvolňování stávajícího bytového fondu pro mladé rodiny. Příjemcem dotace a stavebníkem je obec.

Tento program má vytvořit podmínky pro kvalitní a odpovídající bydlení občanů se sníženou soběstačností. Nepřímo má přispět i k uvolňování stávajícího bytového fondu pro mladé rodiny. Příjemcem dotace a stavebníkem je obec. Podpora hypotečního úvěrování

viz. níže

viz. níže Hypoteční úvěr s narůstající výší splátek

Cílem programu je oživení nové bytové výstavby. V kombinaci s dalšími formami státní finanční podpory nové bytové výstavby umožńuje hypoteční úvěr s narůstající výší splátek rodinám se středními a mírně nadprůměrnými příjmy dosáhnout na nový byt. Podpora je určena stavebníkům nebo prvním majitelům již postavených bytů.

Cílem programu je oživení nové bytové výstavby. V kombinaci s dalšími formami státní finanční podpory nové bytové výstavby umožńuje hypoteční úvěr s narůstající výší splátek rodinám se středními a mírně nadprůměrnými příjmy dosáhnout na nový byt. Podpora je určena stavebníkům nebo prvním majitelům již postavených bytů. Podpora stavebního spoření

viz. níže

I přes výše uvedené státní podpory se však bytová situace v České republice nevyvíjí příliš ideálně a proto se některé další formy státních podpor připravují. Intenzita vládních návrhů, které by usnadnily cestu k vlastnímu bydlení, se nyní s blížícími se volbami stupňuje a nezbývá než doufat, že tyto programy projdou i parlamentem.

Významnou pomocí by se podle záměrů vlády mělo stát zřizování tzv. prospěšných družstev. Ta by měla fungovat na stejném principu jako dříve velmi rozšířená bytová družstva. Pokud by jejich družstevníci sami přispěli na stavbu svého budoucího bytu, získali by na svůj byt od státu masivní dotace. Bohužel zatím není jisté jestli tento plán projde poslaneckou sněmovnou a není jisté ani to, za jakým podmínek by družstevníci na státní podporu dosáhli a jak by se do družstev spojovali. Současná představa je ovšem taková, že u bytu za jeden milion korun by družstevník získal od státu nevratnou dotaci 200 tisíc korun a dalších 500 tisíc korun by se zaplatilo z bankovního úvěru, u kterého by stát dotoval úrokovou sazbu. Ze svého by tak družstevník dal pouze 300 tisíc korun. Finance na tento projekt by šly ze státního Fondu bydlení a během příštích pěti let by měl přinést 25 tisíc nových bytů.

Další návrh Ministerstva pro místní rozvoj je směřován především k mladým rodinám. Pokud záměr projde vládou, mohli by občané mladší 35 let získat již od počátku příštího roku dotace k hypotečním úvěrům a také žádat o zvýhodněné půjčky. Nově by se podle návrhu dala získat dotace i u pořízení starší nemovitosti a stát by měl pokrýt žadateli tři procentní body z komerčních úroků. Kromě toho by měl Státní fond rozvoje bydlení poskytovat zvýhodněné úvěry na investice do bytu ve výši 200 tisíc korun. Na tuto půjčku by ovšem nevznikal na rozdíl od dotace hypoték nárok automaticky, ale žadatelé by byli uspokojováni postupně tak, jak by do fondu přicházely peníze.

Nejčastějšími a nejvýznamnějšími podporami, které se přímo dotýkají občanů, se vyplatí zabývat podrobněji. Podrobnější popis těchto podpor a daňových úlev naleznete zde.

Podporuje podle Vás stát v České republice dostatečně stavbu nových bytů a domů? Stojí za současnými novými bytovými programy pouze předvolební kampaň, nebo jde vládě o skutečné řešení problému?