K podnikání potřebujete odvahu

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, zahraniční obchod. V roce 1992 s kamarádem pomáhali firmám s vedením účetnictví. O rok později získali licenci daňových poradců a začali podnikat. „Staré přestalo platit a v novém se orientoval málokdo. Upřímně, ani my moc ne. Ale měli jsme tu drzost. Byly to kovbojské začátky,“ vzpomíná Podzimek. „Tehdy byla pro podnikání dobrá doba. Adalší vhodné období je právě teď,“ tvrdí.

Teď? Řada podnikatelů si myslí opak...



Podnikatelé jsou nespokojeni všude na světě, a to je dobře - vytváří to tolik potřebný tlak na vládní garnituru směřující ke zlepšování podnikatelského prostředí. Ekonomika však roste, to vidíme na našich klientech, daří se jim. Banky jsou díky vzájemnému konkurenčnímu boji docela vstřícné. Za uplynulých deset let se společnost vyprofilovala, vyrostlo mnoho úspěšných českých podniků, které jsou zdrojem zakázek pro další, nově vznikající. Pravda, podmínky stále nejsou ideální, to nikde na světě, ale jsou určitě nejlepší za posledních deset let.



Ale zkuste prorazit dnes. Je tu daleko větší konkurence než počátkem devadesátých let. Dovedete si představit, že byste s kamarádem zakládali společnost coby čerství absolventi teď?



To opravdu ne. Konkurence je daleko větší a s dlouholetými zkušenostmi. Začínající podnikatel musí najít mezeru na trhu, přijít s opravdu skvělým nápadem, nebo alespoň získat know-how a kontakty delší praxí v oboru u některé významné firmy.



Vraťme se k podmínkám pro podnikatele. Mohou se orientovat v těch změnách? Zavádění registračních pokladen, povinnost vydávat účtenky nad padesát korun - za půl roku se vše zase ruší...



Tohle všechno, nekvalitní zákony, jejich neustálé změny, styl práce úředníků i některých soudců, je opravdu neštěstí. Nevím, jestli je to jinde na světě o mnoho lepší. U nás je to podle mne především důsledek chybějící dlouhodobé koncepce. A také důsledek slabých vlád, které jsou u moci jen díky obrovským kompromisům. Což se odráží na podobě zákonů.



Jak se jako podnikatel díváte na prozatím jen vládou schválený zákoník práce? Ministr práce Škromach tvrdí, že podpoří liberalizaci pracovního trhu. Zaměstnavatelé se brání, že je omezuje a zvyšuje jim náklady...



Zákoník práce vypadá tak, že asi povede k novele. Je to stejné jako v daňových zákonech. I tam byla ustanovení, která reálně nemohla fungovat, a tak se zase měnila. Návrh zákoníku pružnost pracovního trhu rozhodně nepodporuje už třeba v tom, že stále nemůžete nikoho propustit bez vymýšlení důvodů. Každý zaměstnavatel by měl mít právo propustit svého zaměstnance třeba jen proto, že mu nevyhovuje. Když bude zaměstnavatel chtít, stejně toho člověka propustí a důvod si vymyslí. Nerespektování společenské reality vede k obcházení zákonů, a to je špatné. Zaměstnanci také stojí hodně peněz kvůli vysokým odvodům a to se projevuje i tím, že se rozšiřuje takzvaný švarcsystém.



Z řad podnikatelů a ODS zaznívaly hlasy, že by se měl švarcsystém legalizovat. Měl?



Jistě. Proč bych nemohl vzít lidi na živnostenský list, když nám to všem vyhovuje? Proč by měl stát diktovat dvěma svobodným osobám, jaký vztah mají mezi sebou uzavřít? Nejdříve zákonodárci vytvoří systém, kdy je extrémně drahé někoho zaměstnávat, ale relativně výhodné vzít ho na živnostňák. A potom se lidem brání v tom, aby to tak dělali. To je postavené na hlavu. Dochází k složitému stíhání švarcsystému, ke snaze v zákonech pojmenovat, co jím všechno je, a co není. Ale žádný zákon nepopíše všechny možné situace...



Jak z toho ven?



Jediná cesta ven je, aby odvody za živnostníka a za zaměstnance byly podobné. Aby zmizel důvod, proč lidi vymýšlejí švarcsystém. Daňové zatížení je myslím rozumné, ale problém vidím v odvodech sociálního a zdravotního pojištění. A zejména ve faktu, že vyměřovací základ pro jejich výpočet je u zaměstnanců neomezený. Když někomu dáte 15 tisíc čistého, stojí vás jako zaměstnavatele 30 tisíc. Když dáte 50 tisíc, stojí vás 100 tisíc. To je hodně.



Může normální podnikatel rozumět zákonům, s nimiž se má seznámit?



No, těžko. Už z toho důvodu by měl využít služeb poradce. Když stavíte dům, nebudete dělat všechno sama. A s podnikáním je to stejné. Daňoví a další poradci mají letité zkušenosti s jinými podnikateli a spoustu kontaktů mohou využít v zájmu klienta.



Doporučoval byste podnikání při zaměstnání? Řada lidí to dělá.



Většina zaměstnavatelů nevidí ráda, že se lidé své práci plně nevěnují. Ani pro zaměstnance to není ideální dlouhodobé řešení. Znáte to: Když se snažíte chytit moc zajíců, nechytíte ani jednoho.



Hodně lidí říká, že nemá na podnikání povahu. Dá se říct, jaké vlastnosti by měl mít podnikatel?



Především odvahu a drzost. Zdravou chuť bojovat. Většinou se na vlastní nohy dokážou postavit lidé, kteří se nespokojí s daným stavem. Nebrečí nad problémy, řeší je.



Takových lidí moc není...



To máte pravdu. Pořád čekáme, že někdo jiný zařídí, abychom se měli lépe. Proto tolik lidí slyší na volební program socialistů a to platí pro celou Evropu. Jenže žádný politik nezařídí, aby se každý konkrétní člověk měl dobře. O to se musíme snažit sami.