K přijímacímu řízení na vysoké školy a odvolání proti nepřijetí

Stačí, když fakulta zveřejní, z čeho a kdy budou zkoušky a obecnou charakteristiku nároků na uchazeče?Nestačí. Vysoké školy by podle zákona o vysokých školách měly srozumitelně a jednoznačně zveřejnit konkrétní výčet všech podmínek pro přijetí, a to tak, aby v případě nepřijetí mohly uchazeče informovat, jakou podmínku nesplnil. Dále by měly zveřejnit i kritéria pro vyhodnocení přijímacích zkoušek.Zkušební komisí jsem byla doporučena ke studiu, ale z důvodu nesplnění podmínek jsem přijata nebyla. Neumístila jsem se do 22. místa v pořadí. Taková podmínka stanovena nebyla. Na koho se mohu obrátit?Pokud to, co uvádíte, je pravda, pak požádejte děkana, respektive rektora o přezkum rozhodnutí o vašem nepřijetí se zvláštním zřetelem na splnění podmínek ke studiu.Celé prázdniny, tedy i ve třicetidenní lhůtě pro odvolání, jsem mimo území České republiky. Jak mohu situaci řešit?O přezkoumání rozhodnutí můžete požádat sám nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce či vámi zvoleného zástupce, kterému udělíte plnou moc. Plnou moc s ověřeným podpisem uchazeče je nutno přiložit k žádosti. Zmeškání třicetidenní lhůty k žádosti o přezkum je možné ze závažných důvodů prominout. Je však nutné podat na fakultu žádost o prominutí lhůty s uvedenými důvody zmeškání.