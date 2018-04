K úspěchu nevede vždy ta nejkratší cesta

Od roku 1994 prošel řadou funkcí ve společnostech Eurotel a Contactel. Z postu obchodního ředitele firmy Contactel přešel v roce 2004 do ČEZ řídit úsek obchodu. Je ženatý a má dvě děti. Jeho koníčkem je především golf, tenis a lyžování.



Jaký okamžik nastartoval vaši kariéru?



Určitě to bylo otevření nových možností po roce 1989 - moderní technologie, pracovní příležitosti u renomovaných zahraničních firem. Najednou si člověk mohl vyzkoušet, co opravdu sám dokáže.

Jaké největší chyby jste se v práci dopustil?



Kdysi jsem nepostřehl, že pro mé nejbližší spolupracovníky je kariérní růst hlavním mottem jejich života. Je to trpké rozčarování, když si nevšimnete, že vám šplhá po zádech právě člověk, kterému jste nejvíc důvěřovali.



Váš největší konflikt v zaměstnání?



Konfliktům se snažím předcházet. Ovšem přece jen se někdy do sporu dostanu. Třeba když se snažím prosadit něco, co neladí s představami s námi spolupracujících oddělení, ale já jsem o správnosti navrhovaných kroků přesvědčen.



Kolik hodin denně pracujete?



Nejsem zastáncem měření výkonu počtem odpracovaných hodin. Jde mi spíš o efektivitu. Ale pokud musím odpovědět, tak je to v průměru asi deset hodin... Ačkoliv v hlavě se mi myšlenky a nápady honí skoro pořád.



Co chcete dělat za pět let?



Rád bych pracoval pro svého současného zaměstnavatele, protože věřím v jeho úspěšnost.



Jakou radu byste dal tomu, kdo právě začíná kariéru?



K úspěchu nevede vždy ta nejkratší a nejrychlejší cesta. Během ní musí člověk často zvážit, jestli udělat jen malé krůčky, nebo velký skok. Obojí může vést k cíli, ale ne vždy k úspěchu. Je to balancování na tenké hraně, které si musí vyzkoušet každý sám.