K úspěšnému podnikání mi pomohl rozvod

Štíhlá, upravená žena v dokonale barevně sladěném oblečení... Čtyřiapadesát byste jí rozhodně nehádali. A hned začíná hovořit k věci: "Pro samostatné podnikání jsem měla dobrou průpravu - hotelovou praxi."

V roce 1991 přijala nabídku rakouského zábavního parku poblíž Vídně, aby začala organizovat výlety pro české rodiny s dětmi. Sem sahají počátky vzniku její cestovní kanceláře. To bylo zrovna v době, kdy se rozváděla. Bylo jí 39 a jejím synům 14 a 11 let. Osobní krize ji podle jejích slov jen popostrčila. Vytěžila z ní odvahu pustit se do samostatného podnikání, ale především zase začít žít. A přestala kouřit.

Mladší syn se věnuje turismu, starší poradenství

V průběhu let původní spolupráce s Vídní ustala a cestovní kancelář se přeměnila na agenturu Prague Guide. Po boku svého staršího bratra Petra (dnes 29 let) v ní začal pracovat ještě na střední škole Vandin mladší syn Martin Štich (dnes 26 let). Vnesl do podnikání nové nápady, postupně rozšířil péči o cizince. Dnes Martin cestovní agenturu vede, ale jeho matka v ní má podíl.

Svého mladšího syna uvedla do podnikání proto, že jí záleželo nejen na tom, aby podnik prosperoval, ale současně a především na tom, aby rodina byla pohromadě. Věřila, že rodinná firma založená na důvěře bude v jejím případě dobře fungovat. A vyšlo to.

Rodina a kariéra

Vanda Štichová vystudovala střední ekonomickou školu. Je spolumajitelkou cestovní kanceláře a poradenské společnosti a majitelkou wellness studia. Mluví perfektně anglicky, německy a chorvatsky, ruštinu by musela trochu "oprášit". Začínala v hotelu, kde jako provozní měla na starosti vše od zajišťování ubytování přes organizování konferencí až po organizování programu pro zahraniční návštěvníky.

Se starším synem Petrem, který vedl agenturu před Martinem, se dohodla, že je čas na nový byznys. "To bylo ve chvíli, kdy náš bývalý britský zákazník přišel s nápadem založit v Česku finanční společnost a nabídl mi, abych se toho chopila," říká Štichová. Synovi se nápad líbil, a tak brzy vznikla další fungující firma.

Synové jsou samostatní, dělám si svoje

Dnes mají oba synové Vandy Štichové prosperující společnosti, a ona se může konečně věnovat takovému podnikání, které ji baví nejvíce. A tím je wellness studio Vanda, které nabízí aktivní zdravý životní styl. Kromě Vandy, která radí, co jíst, jak cvičit, jak zlepšit kondici, tam najdete další fyzioterapeutky a kosmetičku.

nenechte si ujít seriál o úspěšných podnikatelích Připravili jsme pro vás seriál rozhovorů se zajímavými osobnostmi, které se pustily do netradičního podnikání a uspěly. V jednotlivých dílech se s vámi podělí o své zkušenosti ze světa byznysu mimo jiné i známí herci, zpěváci či modelky. V předchozích dílech jste se mohli například dočíst, jaké to je, podnikat v showbyznysu, obchodovat s kávou či prodávat zbraně.



A jak to začalo? Prý úplnou náhodou

Paní Vanda jen chtěla pomoci kamarádce, která se čerstvě rozvedla a nevěděla kudy kam. Tuhle situaci podnikatelka dobře znala, a tak přítelkyni přijala do zaměstnání. Nejdříve na místo administrativní pracovnice, pak spolu založily malé masérské studio.

"Chodí sem i ti, kteří chtějí dobře vypadat, ale moc energie tomu obětovat nechtějí. Nejvíc mě baví to, že díky lidem, kterým pomáhám, pracuji i sama na sobě," svěřuje se Štichová. Například průměrně tři hodiny denně cvičí. S mladším synem ještě chodí dvakrát týdně hrát tenis, se starším se zase ráno potkává v posilovně. "Ale nemyslete si, že jsou na mně nějak nezdravě citově závislí. Oba mají své rodiny, mladší mě už dvakrát udělal babičkou," směje se Vanda.

Další plány přicházejí

Roli babičky v důchodu hrát neumí. A hned tak umět nebude. Má další plány. Například se chystá znovu studovat. Konkrétně by si v Ženevě chtěla osvojit Grinbergovu metodu, která vychází z principů jógy. "Celý život jsem si říkala, že až budu stará a moudrá, pokusím se lidem pomáhat zbavit se stresu, obav a špatných návyků," shrnuje Vanda Štichová.