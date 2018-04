K vlastní firmě se dopracujete přes několik úřadů

Finanční úřad, trestní rejstřík

Předtím než požádáte živnostenský úřad o povolení podnikat, musíte mít v ruce dva základní dokumenty, potvrzení z finančního úřadu, že nedlužíte státu na daních, a výpis z trestního rejstříku. O první jednoduše požádáte na berním úřadě v místě svého bydliště. Žádost musí být podána písemně s uvedením důvodu jejího vystavení, což je v tomto případě vydání živnostenského listu. Podle informací z Finančního úřadu pro Prahu 2 trvá vyřízení potvrzení o bezdlužnosti zhruba dva dny a je bezplatné. Výpis z trestního rejstříku lze získat na počkání (v trestním rejstříku se sídlem v Praze) nebo o něj lze požádat prostřednictvím svého městského (obecního) úřadu. Jak uvedli na trestním rejstříku, písemné žádosti se obvykle vyřizují do čtrnácti dnů, ale zákonná lhůta je až jeden měsíc. V obou případech zaplatíte padesátikorunový poplatek ve formě kolku.

Živnostenský úřad

S oběma doklady pak můžete vyrazit na živnostenský úřad a požádat o vydání živnostenského listu. Jestliže máte zájem o takzvanou živnost volnou (například nejčastější nákup - prodej), vyřídí žádost městský úřad, ostatní živnosti vázané, řemeslné či koncese má v kompetenci úřad okresní, a to do patnácti dnů. Jiný režim platí v Praze, kde vše vyřizují příslušné obvodní úřady - v Brně lze žádat na obvodních úřadech jen o živnostenský list na volnou živnost, ostatní vyřizuje magistrát, v Ostravě je potřeba o jakýkoliv živnostenský list žádat na magistrátu.

Pokud si budete chtít například založit kadeřnictví (řemeslná živnost) a vedle ještě prodávat smíšené zboží (živnost volná), budete muset žádat dvakrát - na dvou živnostenských úřadech.

Základní podmínky pro vydání živnostenského listu plnoletost

zákonem daná trestní bezúhonnost

vyrovnání případných daňových nedoplatků

v případě živností vázaných, řemeslných a koncesí příslušná kvalifikace, popř. praxe V případě živnosti vázané, řemeslné a koncese po vás budou chtít kromě potvrzení z finančního úřadu a trestního rejstříku ještě doklad o vzdělání, případně praxi - podmínky pro každou živnost určuje živnostenský zákon. Podle jeho novely musí mít kromě školy či rekvalifikace, několikaletou potvrzenou praktickou zkušenost například kadeřnice či kosmetičky. Bez ní živnostenský list nedostanou. Například kadeřnice potřebují, aby dostaly živnostenské oprávnění podle údajů z živnostenského úřadu v Jičíně výuční list v oboru a tříletou praxi nebo šestiletou praxi. Existuje však ještě jedna možnost, jak tuto situaci vyřešit - najít takzvaného odpovědného zástupce, který kritéria zákona splňuje, a uzavřít s ním pracovněprávní vztah do doby, než sami získáte příslušnou kvalifikaci. Odpovědný zástupce musí k žádosti o vydání živnostenského oprávnění předložit tytéž dokumenty jako sám žadatel.

Podnikat můžete začít v den, kdy podáte živnostenskému úřadu žádost. S výjimkou koncese, v jejím případě totiž rozhoduje o udělení úřad a ten ji může zamítnout. Koncesionář tedy zahajuje podnikání až se schválenou koncesí.

Zatímco ještě přednedávnem stačilo například k provozování obchodu se smíšeným zbožím, kde se například prodával i tabák či hudební nosiče, jeden živnostenský list, nyní potřebuje podnikatel tři (smíšený prodej, prodej tabáku, prodej hudebních nosičů). Rozdíl? Zásadní, namísto jednoho tisíce korun za jediné oprávnění zaplatí tři tisíce korun za trojnásobek. Každý vydaný list totiž stojí právě tisícikorunu. Za koncesi se platí dva tisíce korun. Živnosti volné bylo totiž možné dříve pojmenovat v podstatě dle libosti a určit si tak prakticky, co budou obsahovat. Vláda však vydala seznam, kde jednotlivé názvy přesně určila a zařadila pod ně i příslušné činnosti.

Jestliže se neshoduje trvalé bydliště s místem podnikání (podnikatel určí jinou provozovnu), může chtít úřad vidět i nájemní smlouvu nebo doklad o vlastnictví provozovny.

Pozor na to, co si necháte vepsat do živnostenského oprávnění. Za každou změnu se totiž platí - například za změnu v předmětu podnikání pět set korun, zapsání jiného bydliště přijde na stokorunu.

Správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, finanční úřad

Živnostenským úřadem cesta k vlastní firmě nekončí. Do třiceti dnů je třeba podat oznámení Kolik peněz budete přibližně potřebovat do začátku? Stánek s občerstvením 100 000 Kč Restaurace od 500 000 Kč Prodej oblečení, obuvi, kosmetiky 300 000 Kč Kadeřnictví, kosmetika od 50 000 Kč, při zřízení vlastní provozovny několik set tisíc korun Opravna obuvi od 150 000 Kč Služby účetní 50 000 Kč Hlídání dětí 0 Kč Truhlárna od 500 000 Kč na správě sociálního zabezpečení nebo se tu ve stejné lhůtě zaregistrovat. Jaký je mezi tím rozdíl? Pokud jen oznámíte, že jste začali podnikat, nemusíte v prvním roce platit zálohy na sociální pojištění. Jestliže se zaregistrujete, jste povinni zálohy odvádět. Přitom minimální povinná měsíční platba činí 526 korun (důchodová pojistka), nejnižší nepovinné nemocenské pojištění je 79 korun, dohromady tedy 605 korun. Je výhodnější odložit, nebo hned platit? Výhodou prvního způsobu je, že při rozjezdu podnikání vás tato jinak povinná částka nebude zatěžovat. Pokud se zaregistrujete, můžete si zase pojistné odečíst hned v prvním daňovém přiznání z daňového základu a vyhnete se vysokému jednorázovému doplatku.

Zdravotní pojišťovna tak benevolentní není, přihlásit byste se tu měli do osmi dnů od chvíle, kdy budete mít v ruce svoji první fakturu (jiný platební doklad) - prostě začnete skutečně podnikat - a měsíčně jí musíte posílat nejméně 770 korun. Uvedené platby sociálního i zdravotního pojistného se každoročně mění v závislosti na pohybu minimální mzdy.

A do třetice musíte ještě jednou navštívit finanční úřad a zaregistrovat se tu coby plátce daně z příjmů, případně například daně z přidané hodnoty nebo silniční daně (pokud chcete používat služební vozidlo „napsané“ na firmu).

Schválení provozovny

Ten, kdo chce například provozovat restauraci, občerstvení či vyrábět potraviny, bude potřebovat i vyjádření hygienika.

Pokud bude živnost provozovat v nově zřízeném prostoru, musí se hygienici vyjádřit už k projektové dokumentaci. Když půjde jen o změnu v užívání provozovny, hygienici se vyjadřují i k ní. Nejlepší je proto předem na hygienické stanici zjistit konkrétní požadavky pro provozování vybrané činnosti. „Hodně záleží na tom, jakou činnost chce podnikatel provozovat, jiné podmínky musí splňovat obchod s potravinami a jiné obchod s hračkami,“ říká Blanka Nováková z Krajské hygienické stanice v Jihlavě. Základem je vždy kolaudace provozovny pro danou činnost, pokud neodpovídá, musí se kolaudovat znovu. Hygienická stanice má na vyjádření třicet dnů. „Tuto lhůtu ale využíváme jen zřídkakdy, většinou nám stačí maximálně 14 dní,“ uvádí Blanka Nováková.

Příklady živností, které vyžadují vzdělání a praxi:

Řemeslné - doklad o příslušném vzdělání podle zákona plus praxe

čištění textilu

holičství, kadeřnictví, kosmetika, manikúra, pedikúra

hostinská činnost

truhlářství

klenotnictví

zednictví

obkladačství

klempířství

opravy motorových vozidel

Vázané - doklad o příslušném vzdělání podle zákona

provozování solárií

masérské služby

tělovýchovné a sportovní služby

