K výpovědi přistupujte s nadhledem

Výpověď můžete dostat z několika důvodů: neplnili jste své pracovní povinnosti, ve vaší firmě probíhá reorganizace, stali jste se nadbyteční a vaše místo bylo zrušeno. S výjimkou prvního důvodu máte podle zákoníku práce nárok na odstupné minimálně ve výši trojnásobku průměrné měsíční mzdy.



Zákon vám rovněž zaručuje dvouměsíční výpovědní lhůtu. Ta začíná prvním kalendářním dnem následujícího měsíce. Dostanete-li tedy výpověď 4. března, výpovědní lhůta se začne počítat až 1. dubna a práci budete muset opustit posledního května.

Nepanikařte a kontrolujte

Podle Kláry Valentové, specialistky na pracovní právo z advokátní kanceláře Ambruz & Dark, vás nemusí zaměstnavatel o hrozbě propuštění předem informovat. "V případě propouštění, které nenaplňuje znaky hromadného, není výslovně stanovena povinnost zaměstnance předem o něm informovat," říká Valentová.

Výpověď vás tedy může hodně překvapit, přesto zkuste nepodlehnout panice. Psychologové se shodují, že člověk, který přijme ztrátu práce s klidem, velmi snadno najde nové zaměstnání. "Rozhodně to neberte jako osobní prohru a dělejte přesně to, co se očekává v bitevní situaci - jistěte si zázemí a najděte si pevné body," radí psycholožka Zdenka Židková.

Je výpověď platná?

Zaměstnavatel vám musí výpověď předat osobně proti podpisu nebo ji může zaslat doporučeným dopisem. Po jejím převzetí ze všeho nejdříve pečlivě zkontrolujte, zda výpověď obsahuje všechny náležitosti.



"Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce, měl by si zaměstnanec zkontrolovat, zda je výpovědní důvod dostatečně přesně specifikován. V případě, že by tomu tak nebylo, mohla by být výpověď neplatná," radí právník Radek Novotný z advokátní kanceláře Havel & Holásek.



Důvod výpovědi nesmí být v žádném případě dodatečně změněn. Pokud se tak stane, vyhledejte pomoc právníka.

"Jestliže zaměstnanec dostává výpověď z důvodu nadbytečnosti, bývá zvykem, že je v ní vedle obvyklých náležitostí, jako je počátek běhu výpovědní doby a den skončení pracovního poměru, uveden i nárok zaměstnance na výplatu odstupného. Pokud tomu tak není, měl by zaměstnanec svůj nárok na odstupné co nejdříve písemně uplatnit," dodává právník.

Co je hromadné propouštění Když firmu během 30 dnů opustí nejméně: - 10 zaměstnanců ve firmě s 20 až 100 zaměstnanců

- 10 procent zaměstnanců ve firmě s 101 až 300 zaměstnanci

- 30 zaměstnanců u zaměstnavatele s více než 300 zaměstnanci

Koho chrání zákon

Výpověď v žádném případě nemůžete dostat, pokud jste v pracovní neschopnosti, v jiném stavu, na mateřské nebo rodičovské dovolené.

"Zákaz výpovědi se vztahuje rovněž na některé méně časté situace, jako je například vojenské cvičení zaměstnance či období výkonu veřejné funkce. Před výpovědí zákon chrání i členy orgánů odborových organizací," upřesňuje Radek Novotný.

Pokud ve výpovědní době onemocníte či začnete čerpat mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, dostáváte se do takzvané ochranné lhůty a výpovědní doba se po dobu jejího trvání přeruší. Pracovní poměr vám skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby. V podstatě to znamená, že když na 14 dní onemocníte, přestane vám běžet výpovědní doba. Její běh se obnoví až po vašem návratu do práce a vy budete v zaměstnání o těchto 14 dní déle.

Výpověď musí obsahovat: - datum, od kterého začíná běžet výpovědní doba

- datum skončení pracovního poměru

- datum podání výpovědi

- důvod k výpovědi musí být formulován jasně a během výpovědní lhůty jej nelze měnit

- v případě výpovědi pro nadbytečnost nárok zaměstnance na výplatu odstupného

- podpisy propouštěného i zástupce zaměstnavatele

Zamiřte na úřad práce

Ve výpovědní lhůtě máte právo na placené pracovní volno, abyste si mohli hledat nové zaměstnání, a to v rozsahu 0,5 dne v týdnu. V poslední den na pracovišti byste měli od zaměstnavatele dostat zápočtový list, který vám může být v případě, že jste na dovolené, zaslán poštou. Nezapomeňte si vyzvednout také evidenční list důchodového pojištění a potvrzení o zdanitelných příjmech. Oba tyto dokumenty totiž budou zajímat úřad práce, když budete žádat o podporu v nezaměstnanosti.

S poslední mzdou by se na vaší výplatní pásce mělo objevit, pokud jste byli propuštěni pro nadbytečnost, i tříměsíční odstupné. Nestane-li se to, informujte písemně zaměstnavatele. Jestliže se placení odstupného bude nadále vyhýbat, kontaktujte inspektorát práce, případně vyhledejte pomoc advokáta.

Odstupné nemá vliv na vznik nároku na výplatu podpory v nezaměstnanosti. Na úřad práce se můžete přihlásit už následující den po ukončení pracovního poměru. Evidence je sice dobrovolná, ale doporučuje se nejpozději do tří dnů, jelikož díky ní je nezaměstnaný zdravotně pojištěn. Navíc se doba registrace na pracovním úřadě částečně započítává i do vzniku nároku na starobní důchod. A do třetice - pokud se nezaregistrujete, nemůžete dostávat podporu v nezaměstnanosti.

Jestliže vám firma, z níž musíte odejít, nabídne služby takzvaného outplacementu, neváhejte je využít. "Pověření pracovníci vám pomůžou s psaním životopisu, doporučí, jak se zaregistrovat na úřadu práce, poskytnou rady, které vám usnadní hledání nového zaměstnání. Díky této službě se můžete dostat k řadě kurzů, které zvýší vaše možnosti na trhu práce," vypočítává Barbora Tomšovská, jednatelka personální agentury Touchdown.

Outplacementu často využívají velké podniky při hromadném propouštění zaměstnanců. I menší společnosti jej však mohou uplatnit, neboť starost o odcházející zaměstnance zvyšuje firemní kulturu a zmírňuje negativní dopady na ty, kterým se propouštění vyhnulo.