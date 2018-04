Podniká a levně cestuje po světě. Pod rukama měl i vraha Pistoriuse

V Ostravě máte vyhlášený kadeřnický salon. Jak jste se k této práci dostal?

Před deseti lety, když jsem ukončil školu, jsem se rozhodoval mezi dvěma možnostmi. Buď pokračovat ve studiu na vysoké škole, nebo se vrátit k vyučenému řemeslu. Jak jsem se rozhodl, je asi jasné.

Co všechno obnášely začátky vašeho podnikání?

Jsem Ostravák, a tak jsem hledal v tomto městě vhodné prostory. Věděl jsem, že pro mou profesi bude nejlepší hotelové prostředí, jenže tehdy nebylo zrovna nic vhodného k mání, a tak jsem čekal. A myslím, že se mi to vyplatilo.

Radek Liška (32) Vystudoval obor kadeřník.

Zdokonaloval se v Londýně v Toni&Guy a Vidal Sassoon academy.

Bydlí v Ostravě, je svobodný.

Mezi jeho koníčky patří cestování a adrenalinové sporty.

Jak dlouho jste čekal a kde jste nakonec zakotvil?

Na prostory jsem čekal necelý rok, chtěl jsem svým klientům nabídnout komfortnější zázemí, a tak čtyřhvězdičkový hotel byla jasná volba. Místo, kde pracuji, je nejen dobře logisticky situováno, ale nabízí i další služby jako parkování nebo kvalitní restauraci.

Kolik jste musel do svého salonu investovat?

Protože jsem musel na vhodné prostory čekat, měl jsem dost času na to, abych postupně nakupoval profesionální kadeřnický nábytek. Tím, že to bylo postupné, nijak mě to nezruinovalo a můj vstup do podnikání byl o to jednodušší.

Patříte k vyhledávaným ostravským kadeřníkům. Kde jste se ve své profesi zdokonaloval?

V první řadě to byla praxe, která je k tomuto povolání prostě nutná, a musí jí projít každý. Pokud jde o mě, v různých salonech jsem strávil pět let. Nejvíce mi pomohla práce v salonu Toni&Guy, kde se mi otevřely dveře do Londýna. Už šest let se tam jezdím pravidelně vzdělávat v rámci veletrhů, kadeřnických kurzů, které pořádá buď Toni&Guy nebo Vidal Sassoon Academy.

Stejně tak je pro mě důležitý kontakt s lidmi, kteří se nebojí experimentovat a posouvat své nápady kupředu, z nichž některé se mohou zdát zpočátku odvážné až nereálné. Zdokonalování v profesi vidím především v otevřenosti novým pohledům a současném těžení z dosavadních zkušeností. Je to proces, který nikdy nekončí.

Myslíte si, že u nás byste se všechny ty dovednosti jako v Anglii nenaučil?

To neříkám, ale kadeřnické školy v Londýně patří k nejlepším na světě. Důkazem jsou studenti z celého světa, kteří tam jezdí. Všeobecně se dá říct, že v Evropě jsou dobří kadeřníci.

Kde berete klientelu, kolik zákazníků momentálně máte?

Když pracujete v oboru deset let, zákazníci se vám postupně „nasbírají“. Klientela se ale pochopitelně obměňuje, někteří zákazníci odcházejí, jiní přicházejí, to je ale zcela normální. Hodně zákazníků ke mně přichází na doporučení svých známých, respektive mých klientů, a předpokládám, že zdrojem části nových klientů je také prezentace mých služeb na webu a sociálních sítích.

V jakých relacích se u vás pohybují ceny?

Cenová politika je úměrná danému regionu a mému servisu. Nejde o to, aby si mohl mé služby dovolit každý, protože jsem ve fázi, kdy mám plnou kapacitu. Během podnikání jsem se musel rozhodnout, na jakou klientelu se chci zaměřit, co konkrétně chci nabízet.

A co to bylo?

Každý kadeřník má na výběr. Buď může takzvaně na rychlovku ostříhat patnáct zákazníků denně, anebo udělá čtyři kvalitní střihy, barvení, melír a dotyčná klientka od něj odchází také s určitým wellness zážitkem, protože kadeřník má dostatek času na to, aby byl celý proces odveden kvalitně, včetně masáže hlavy. A to je můj případ.

Nedávno využila vašich služeb i manželka prezidenta Miloše Zemana Ivana. Měla představu, jak chce učesat, anebo to nechala na vás? Jaká byla klientka?

Ano, dostala se ke mně na doporučení ředitele hotelu. Představu měla svou, je to hodně příjemná paní a o tom, že sympatie byly oboustranné, vypovídají její opakované návštěvy u mě.

Máte mezi klienty i další známé osobnosti?

Co se týká slavných osobností, jsou to často sportovci ubytovaní během sportovních akcí ve zdejším hotelu. Byl to třeba nejrychlejší beznohý běžec na světě Oscar Pistorius, který si nyní odpykává ve vězení trest za vraždu přítelkyně.

Vím o vás, že vaším velkým koníčkem je cestování. Na Facebooku se hlásíte jeden den z Londýna, za týden třeba z New Yorku. To vás vaše práce tak dobře živí?

Vzhledem k mé profesi si nemohu dovolit odjet z práce na delší dobu, mohu se ale trhnou kdykoli na pár dnů. A tak hledám levné letenky, musím ale zapomenout na nějaké pevné datum. Prostě se musím přizpůsobit nabídce, která je někdy opravdu lákavá. Někdy za ni zaplatím stejně, jako bych jel z Ostravy do Prahy. Nejde tedy o to, kolik vydělám, ale kolik za cestování utratím. A v mém případě umím být hodně šetřivý, včetně nákupu již zmiňovaných letenek.

Když seženete levnou letenku třeba do Číny, jak dlouho tam pobýváte a kde vlastně bydlíte, jak se stravujete?

Pokud letíte do Číny, potřebujete nejprve víza, pak hotel. Postupně se mé kontakty po světě rozrůstají, takže i to je cesta, jak ušetřit třeba za ubytování. Když už v nějaké cizí zemi jsem, upřednostňuji tamní kuchyni. Rád poznávám kulturu té země se vším všudy.

Za pár dnů se chystáte do indické Bombaje. Víte už, na kolik vás tento týdenní pobyt vyjde?

Ano, předběžně to bude okolo 12 tisíc korun za týdenní pobyt včetně turistického víza. Na nízké ceně se podepsaly špatně naceněné zpáteční letenky, jen za 143 eur, což byl velký důvod ke koupi. Za podobnou cenu mám zabookovaný hotel na sedm nocí, není tam ale započítaná doprava po městě. Ale po svých zkušenostech z Asie si myslím, že to drahé nebude.

Kam se chystáte pak?

V březnu se podívám na pár dní do New Yorku, kde se koná kadeřnický veletrh, na kterém určitě nechci chybět.

Kolika jazyky se domluvíte?

Mluvím pouze anglicky, ale věřím, že s přátelským přístupem a otevřeností vůči druhým se člověk domluví všude i bez znalosti jazyka dané země.

Zažil jste už daleko od domova opravdu nepříjemnou situaci?

Nejčastější nepříjemné situace jsou, že nestíhám letadlo. Už samotná cesta je ale zážitek, kdy se dostáváte do nových neznámých situací, které za vás nikdo jiný než vy sám nevyřeší. Nedávno při pobytu v Číně jsem pár hodin před skončením platnosti víza zůstal v jednom šanghajském podniku, přesněji v místnosti bez oken, obklopen čínským personálem, který byl připravený mi vyčistit kreditku.

A jak to dopadlo?

Naštěstí dobře. Měl jsem u sebe jen prázdnou kreditní kartu, ostatní jsem měl dobře schované. Když pochopili, že nemám peníze, nechali mě odejít a já zaplatil pouze za své jedno kafe.

Máte nějakou zemi, která vás oslovila nejvíce? Podle čeho si je vlastně vybíráte?

Jednoznačně je to Japonsko, které jsem minulý rok navštívil několikrát. Japonsko má něco do sebe, jako byste byli na jiné planetě. Ochota Japonců je pro nás Evropany až překvapivá. Japonsko mám prostě rád včetně jeho kultury a jídla. Výběr zemí, kam cestuji, se odvíjí od ceny letenky.

Vy cestujete sám?

Ano, má to své výhody, ale vím, že tento způsob cestování není pro každého. Létám sám, ale občas už na mě v cíli čeká někdo, na koho se těším. Cestování s sebou přináší také nové přátele. Tak třeba s třiadvacetiletou kamarádkou Sabinou jsem se loni potkal hned třikrát - v Hongkongu, New Yorku a Londýně.

Kolik zemí jste loni navštívil a jak dlouho jste tam většinou pobýval?

Bylo jich dost. Ale jen namátkou, byl to Berlín, Mnichov, Budapešť, Vídeň, Londýn, Kuala Lumpur, Singapur, New York, Amsterdam, Tokio, Osaka, Šanghaj, Bali, bylo toho prostě dost. Pobýval jsem tam většinou jeden víkend, maximálně týden.

Na kolik vás vyjde v průměru jedna zpáteční letenka?

Těžko dělat průměr, nepočítám to, avšak nejlevnější zpáteční letenky po Evropě jsem měl za čtyři eura, do Japonska mě vyšla cesta tam a zpět na pět tisíc korun.

Co na to vaši zákazníci, když jste delší dobu pryč?

Své klienty o své absenci v práci zpravidla informuji. Řekl bych, že jsem mimo salon šest až osm dnů v měsíci, ale kompenzuji to pracovními víkendy, o které je velký zájem.

Co teď frčí? Umíte ženám a mužům poradit, co by jim slušelo? A dají na vaše rady?

Nejde o to, co frčí, ale jaký má člověk tvar obličeje, kvalitu vlasů, představu a podobně. Na svém kontě mám přes deset tisíc ostříhaných klientů a za tu dobu se už musíte vyprofilovat. Snažím se vnímat osobitost každého zákazníka, jeho přání a životní styl. Jenom to, že je něco trendy a sedí to k jeho tvaru obličeje, neznamená, že se bude cítit dobře.

Můžete být konkrétnější?

Je velký rozdíl v tom, jestli chce klient ranní úpravě vlasů věnovat pět minut, anebo půl hodiny Záleží na tom, jestli se jedná o člověka, pro kterého je jeho vzhled součástí zaměstnání, třeba v právnické kanceláři, anebo o maminku na mateřské dovolené, která chce být se svými vlasy při péči o tři děti spokojená, ale ví, že každý měsíc si na mě čas nenajde.

Kolik u vás zákazník průměrně zaplatí?

Ceny jsou v rámci služeb úměrné danému regionu. Dámský střih vyjde kolem pěti set korun, u barvení nebo melíru záleží kromě jiného také na spotřebě materiálu.



Jaké máte plány do budoucna?

Plánů mám hodně a věřím, že se vykrystalizují jen ty nejlepší. Pro mě bude tento rok zlomový, ale zatím neprozradím, v čem.