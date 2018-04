Kalkulačka: spočítejte si, jaký budete mít důchod po reformě

Zapojení do důchodové reformy bude dobrovolné. Během 2. pololetí roku 2012 se bude moci každý člověk v produktivním věku rozhodnout, zda se do penzijní reformy zapojí či nikoli. Od ledna 2013, kdy začne standardní fungování dobrovolného systému, to bude umožněno jen lidem do 35 let. Na rozhodnutí bude mít příští rok člověk nad 35 let půl roku.

Pokud se někdo rozhodne do systému vstoupit, bude jeho volba nevratná.

Důchodovou kalkulačku najdete ZDE Metodika výpočtu Kalkulačka počítá s tím, že si platíte důchodové pojištění 40 let (povinnost platit si důchodové pojištění je momentálně 35 let). Při výpočtu se předpokládá, že berete stále stejnou mzdu, kterou do kalkulačky zadáváte. Z vašeho hrubého měsíčního příjmu budete ukládat tři procenta z důchodového pojištění a dvě procenta z vlastních financí. Zhodnocení úspor záleží na tom, jaký fond si vyberete.

Lidé budou moci místo 28 procent příjmů odvádět státu jen 25 a zbylá tři procenta budou místo státu dávat do penzijních fondů. Do něj bude muset přispívat i zaměstnanec, a to dvěma procenty ze svého hrubého příjmu. Když zaměstnanec dosáhne důchodového věku, bude mu platit stát i penzijní fond.

Může se hodit Slovníček pojmů k důchodové reformě.

Navíc bude možné posílat jedno procento z příjmu na důchod rodičů. Přilepšit rodičům penězi se Čechům nechce, raději pomohou slovy a činy (více čtěte v našem předchozím článku).

Bude možné, aby si zájemci o spoření vybrali, zda pro zhodnocení svých úspor použijí fond dynamický, vyvážený nebo konzervativní.

Dynamické fondy

Dynamické fondy by měly nabízet možnost vyššího zhodnocení, ovšem za cenu vyššího tržního rizika. "To znamená, že hodnota majetku investovaná do tohoto fondu více kolísá a podléhá více propadům, jakého jsme byli svědky např. v nedávných letech, na druhou stranu v období růstu dynamické fondy zpravidla ztráty dorovnávají a na delším časovém horizontu by měly nabízet vyšší zhodnocení," vysvětluje Petr Zámečník ze serveru Investujeme.cz.

Dynamické fondy jsou vhodné především pro mladé lidi se vzdáleným termínem odchodu do státního důchodu a pro lidi ve středním věku, kteří v prvé řadě chápou tržní riziko takové investice a zároveň jsou ochotni vyšší tržní riziko podstoupit.



Vyvážené fondy

Vyvážené fondy představují jakýsi "kompromis" mezi dynamickou a konzervativní variantou. Při nižším tržním riziku, než jakému se vystavují dynamické fondy, nabízejí vyšší zhodnocení než konzervativní.

"Vyvážené fondy jsou vhodné především pro lidi ve středním věku a částečně též pro lidi v předdůchodovém věku, nikoli ale těsně před plánovaným odchodem do důchodu), kteří rozumí a jsou ochotni přijmout tržní riziko," doplňuje Zámečník.



Konzervativní fondy

Konzervativní fondy nabízejí nízké riziko investice, ovšem to je vykoupeno nižším zhodnocením. Zpravidla zhodnocení konzervativních fondů v dlouhém horizontu pouze kopíruje míru inflace, případně ji jen mírně překonává.

"Konzervativní fondy jsou vhodné především pro lidi v předdůchodovém věku," doplňuje Zámečník.

Fondy investující pouze do státních dluhopisů ČR

Varianta fondů investujících pouze do státních dluhopisů České republiky má nahradit současnou bezpečnou úpravu penzijních fondů, které musí dosahovat nezáporného zhodnocení každý rok.

"Fondy investující pouze do státních dluhopisů ČR budou pravděpodobně dosahovat obdobných výnosů jako konzervativní fondy. Vhodné budou pro dvě skupiny obyvatel: Pro lidi v předdůchodovém věku a pro lidi, kteří odmítají přijmout sebemenší tržní riziko," popisuje Zámečník.